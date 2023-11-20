تقديم Lucid Gravity: يعيد تعريف السيارة الرياضية متعددة الأغراض (SUV) الكهربائية

سيارة Lucid Gravity الجديدة تبشر ببداية حقبة جديدة للسيارات الرياضية متعددة الأغراض: فهي مزيج غير مسبوق من السمات التي لم تتكرر من قبل في مركبة واحدة ونطاق متوقع يزيد عن 440 ميلًا 1 .

ابتكارات Lucid في تكنولوجيا السيارات الكهربائية ( EV ) والتعبئة تقدم تصميمًا داخليًا واسعًا وفاخرًا يكفي لسبعة بالغين وممتلكاتهم، بدون الضخامة الخارجية وضعف القدرة على المناورة التي غالبًا ما ترتبط بالسيارات الرياضية متعددة الأغراض ( SUV ) التقليدية كاملة الحجم ذات الثلاثة صفوف.

ستقدم Gravity تجربة قيادة مبهجة بفضل منصة SUV الجديدة والجيل التالي من مجموعة نقل الحركة الكهربائية الحائزة على جوائز والمملوكة لشركة Lucid .

أثبتت Lucid قدرتها على إنتاج سيارة سيدان كهربائية ( EV ) فاخرة غير عادية ومشهود لها؛ والآن Gravity تفتح سوق سيارات الدفع الرباعي الأكبر بكثير أمام Lucid .

ستصدر Lucid Gravity في أواخر عام 2024. كما هو الحال مع Lucid Air ، سيبدأ تسعير Gravity بأقل من 80000 دولار أمريكي 2.

نيوارك، كاليفورنيا، 20 أكتوبر 2023 /PRNewswire/ -- (NASDAQ: LCID) Lucid Group, Inc. ، المشهود لها على نطاق واسع في رفع مستوى السيارات الكهربائية الفاخرة مع سيارة Lucid Air الحائزة على جائزة السيارات الفاخرة العالمية لعام 2023، تعيد تعريف التميز مرة أخرى مع خلال الكشف عن السيارة الرياضية متعددة الأغراض (SUV) الفاخرة الجديدة Lucid Gravity. تعتمد سيارة Gravity الرياضية متعددة الأغراض من Lucid المرتقبة بشدة على الابتكارات التي شوهدت لأول مرة في السيارة السيدان Lucid Air لتنشئ سيارة SUV كهربائية فاخرة دون تنازلات: فهي سيارة عالية الأداء بمساحة تكفي حتى سبعة أشخاص بالغين ومعداتهم بنطاق قيادة متوقع يزيد عن 440 ميلًا1. ستظهر سيارة Lucid Gravity الرياضية متعددة الأغراض (SUV) لأول مرة اليوم خلال معرض لوس أنجلوس للسيارات، مع بدء الإنتاج في أواخر عام 2024.

"تمثل سيارة Gravity الرياضية متعددة الاستخدام (SUV) قفزة كبيرة إلى الأمام في تكنولوجيا وتصميم Lucid الرائدين عالميًا. سيجد العملاء مزيجًا غير مسبوق من المساحة والقدرة على المناورة والفخامة وتعدد الاستخدام، وكلها مدمجة بسلاسة في سيارة واحدة رائعة مع تجربة قيادة ونطاق Lucid حقيقي" هذا ما قاله Peter Rawlinson، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في Lucid. "تقنية مجموعة نقل الحركة المبتكرة للسيارات الكهربائية المملوكة لشركة Lucid ونهجنا الشامل في هندسة المركبات قد مكنت بالفعل سيارة السيدان Air من إعادة تعريف ما كان يُعتقد أنه ممكن من سيارة سيدان رياضية فاخرة. مع Gravity، تطورت هذه الابتكارات وتم تطبيق تقنية الجيل التالي لدينا بتأثير أكبر، مما أدى إلى إنتاج سيارة SUV كهربائية يمكنها تحقيق نطاق أكثر من 440 ميلً 1 مع حزمة بطارية أكثر بقليل من نصف حجم بعض منافسينا المهتمين بالبطارية".

تصميم Gravity: التوازن بين الشكل والوظيفة

"في Lucid، نحن نؤمن بدفع حدود التصميم. فإننا قد اتجهنا إلى هذا الاعتقاد لتحقيق أقصى قدر من الرحابة والكفاءة الديناميكية الهوائية والفائدة، مما أدى إلى إنتاج سيارة SUV كهربائية بمزيج من السمات التي ليس لها مثيل من قبل" هذا ما قاله Derek Jenkins، نائب الرئيس الأول للتصميم والعلامة التجارية في Lucid. "تم تصميم Gravity لتكون متعددة الاستخدامات سواء لتكون سيارة SUV لنقل الكثير من البضائع لرحلات التخييم العائلية أو سيارة سياحية كبيرة بعيدة المدى تغطي مئات الأميال بين المحطات. لقد أدى تفاني فريقنا في إنشاء سيارة SUV تجمع بسلاسة بين الشكل والوظيفة إلى إنتاج سيارة مذهلة بصريًا ومتعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق وتوفر تجربة قيادة فاخرة راقية".

إن التزام Lucid بالتميز في التصميم والتصميمات الداخلية الفسيحة والتنوع يجعل Gravity تتميز بعيدًا عن المنافسة. خيارات التصميم الخارجي هي شهادة على اندماج الجماليات والمنفعة في Gravity. قد أدى التركيز على الكفاءة إلى معامل سحب مستهدف أقل من 0.243، وهو ملف ديناميكي هوائي غير مسبوق بسيارات الـ SUV الأخرى ثلاثية الصفوف. مع وجود قيادي مدعوم بحقيبة أمامية كبيرة، وملف تعريف أنيق وكابينة ممدودة وأكتاف واضحة، وجناح ذيل رياضي، تعرض Gravity قدرتها على تلبية الاحتياجات المتنوعة للسائق اليومي.

في الداخل، تثير Gravity الإعجاب بمناطق شحن واسعة ومرنة. توفر المقصورة مقاعد فسيحة، مع راحة إضافية لمقاعد الصف الثاني والثالث القابلة للطي بشكل مسطح لتكشف عن أكثر من 112 قدمًا مكعبًا من إجمالي مساحة الشحن القابلة للاستخدام للحصول على مزيج سهل من الراحة وسعة الحمولة. تتحد مقاعد الصف الثاني المنزلقة مع طاولات مريحة مدمجة لتجربة مرتفعة في المقعد الخلفي. يتم وضع مساحة أرجل رائعة إلى الصف الثالث، مما يتيح تكوينًا مريحًا لسبعة ركاب، مما يجعلها السيارة المثالية لكل مغامرة.

تمثل Gravity تطورًا نهائيًا لواجهة مستخدم Lucid، المسماة Clearview Cockpit، والتي تتميز بشاشة OLED بديهية منحنية مقاس 34 بوصة مستمرة غير منقطعة تطفو فوق عجلة القيادة الجديدة المبتكرة من Gravity، والتي تتطابق بشكل وثيق مع خط رؤية السائق. لوحة التحكم من Lucid تعود في Gravity مع شريط لمس سريع الوصول وتجلس جنبًا إلى جنب مع وحدة تحكم مركزية زجاجية جديدة تنزلق بأناقة لتتيح تخزين إضافي. كما تقدم هذه السيارة الرياضية متعددة الأغراض (SUV) برنامج الجيل التالي من Lucid مع تحديثات عبر الهواء، مما يضمن استمرار تحسين السيارة.

أداء سيارة رياضية ومدى Lucid للقيادة

يبدأ الأداء الاستثنائي لـ Gravity بمنصة جديدة تمامًا تم تطويرها من الألف إلى الياء كسيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV). يتكامل هذا بسلاسة مع الجيل التالي من تقنية مجموعة نقل الحركة فائقة الصغر الخاصة بشركة Lucid، بما في ذلك محركات السيارات الكهربائية (EV) الأكثر كثافة في الإنتاج على مستوى العالم، وتطور بنيتها الكهربائية 900 فولت. Gravity ليست مجرد سيارة دفع رباعي (SUV) فاخرة؛ إنها قوة، تتسارع من 0 إلى 60 ميلًا في الساعة في أقل من 3.5 ثانية مع توفير قدرة حمولة كبيرة تزيد عن 1500 رطل و 6000 رطل إضافية من قدرة القطر 4.

مع سيارة الدفع الرباعي Gravity، يمتد الأداء إلى ما هو أبعد من الطرق المرصوفة حيث أن Lucid تقدم Zero Gravity وهي حزمة تعليق هوائي اختيارية محسنة تتكيف تلقائيًا مع احتياجات التضاريس المختلفة، مما يضمن قيادة سلسة ومريحة على أي سطح. توفر التعديلات اليدوية أيضًا القدرة على رفع Gravity لتزيد قدراتها إلى أقصى حد على الطرق الوعرة أو خفضها ليزيد الأداء والمدى إلى أقصى حد.

"لطالما أعطت فلسفة التصميم والهندسة في Lucid الأولوية لإنجاز المزيد بموارد أقل. وقال Eric Bach، نائب الرئيس الأول للمنتج وكبير المهندسين في Lucid: "تطبق Gravity هذا المبدأ لتزويد العملاء بمزيد من ما يحتاجون إليه – المزيد من المساحة، والمزيد من المنفعة، والمزيد من النطاق – مع تجنب خلايا البطارية الزائدة، والتكلفة المضافة للملكية، والوزن غير الضروري". "نحن نؤمن بدفع الحدود إلى ما هو ممكن، ومع حزمة بطارية تبلغ حوالي نصف حجم بعض المنافسين، فإن Gravity هي سيارة كهربائية صديقة للبيئة ومتعددة الاستخدامات بروح سيارة خارقة".

إن السيارة الرياضية متعددة الأغراض (SUV) Gravity ليست فعالة فحسب؛ بل إنها تضع معايير جديدة لسيارات الـ SUV مع حزمة بطاريات أصغر وأخف وزنًا وأكثر استدامة مع توفير نطاق استثنائي، من المتوقع أن يتجاوز 440 ميلًا1. تعتمد Gravity على تطور بنية الشركة الشهيرة التي تزيد عن 900 فولت ومعدلات الشحن فائقة السرعة، مما يجعلها واحدة من أسرع أنظمة شحن السيارات الكهربائية على مستوى العالم. يمكن للعملاء إضافة ما يصل إلى 200 ميل من النطاق في حوالي 15 دقيقة5، مما يضمن الراحة والحد الأدنى من وقت التوقف عن العمل أثناء الرحلات الطويلة. تضع Lucid Gravity معيارًا جديدًا لسيارات الدفع الرباعي، مما يثبت أن الكفاءة والفخامة والأداء العالي يمكن أن تتعايش معًا.

وأضاف Rawlinson: "ستأخذ Gravity عملائنا إلى أبعد من ذلك ببطاريات أقل، وبالتالي تستخدم طاقة قيمة أقل. حزمة البطارية الخاصة بها الأصغر والأخف وذات التقنية الأعلى تعني عددًا أقل من المعادن الثمينة والمعادن وطاقة أقل للشحن واستهلاك أقل للكهرباء وضغط أقل على الشبكة ووزن أخف ومركبة أكثر ديناميكية. عندما نقول إننا هنا لتطوير التكنولوجيا، فهذا ما نعنيه – هذه هي الاستدامة الحقيقية في العمل".

تجربة Gravity البشرية: ما وراء الرفاهية السطحية

تجربة Gravity الفاخرة داخل السيارة استثنائية، فهي مصممة لكل من الجسم والعقل. تم تصميم كل جانب من جوانب Gravity بشكل مستدام عن قصد مع الوعي البيئي، من المواد المختارة بدقة والملاءمة واللمسات النهائية الاستثنائية واللمسات الموضوعة بعناية. علاوة على ذلك، فإن التجربة الإنسانية الشاملة لا تلبي الحواس الفورية فحسب، بل تعطي الأولوية أيضًا للرفاهية. مع إدخال ميزات الرفاهية التفاعلية مثل Lucid Sanctuary و Lucid Spaces، يتم نقل كل تجربة في Gravity إلى مستوى جديد. Lucid Sanctuary هو مجموعة ثورية من التجارب المصممة بعناية لتقديم الهدوء أثناء التنقل، سواء كنت على الطريق أو متوقف في محطة شحن. مع Lucid Spaces، صنبور واحد يحول المقصورة إلى واحة هادئة، مما يغمر السائقين في الأجواء الهادئة لمواقع مثل بحيرة تاهو أو شجرة جوشوا. كما عقدت Lucid شراكة مع خبراء في Meditopia لتقديم تجربة تأمل موجهة توفر مساحة شخصية لليقظة، دون الخروج من السيارة.

السعر والتوافر

مع التركيز على تقديم التكنولوجيا الأكثر تقدمًا وأفضل تجارب السيارات الكهربائية لأوسع جمهور ممكن، سيتم تسعير Gravity بشكل تنافسي في فئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض (SUV) المتميزة كاملة الحجم بسعر يبدأ من 80,0002 دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في أواخر عام 2024. العملاء مدعوون لتسجيل اهتمامهم بـ Lucid Gravity على www.lucidmotors.com/gravity.

*Gravity في مرحلة ما قبل الإنتاج، ومواصفات السيارة المذكورة أعلاه قد تتغير.

نبذة عن Lucid Group

تتمثل مهمة Lucid في إلهام تبني الطاقة المستدامة من خلال إنشاء التقنيات المتقدمة والسيارات الكهربائية الفاخرة الأكثر جاذبية والتي تتمحور حول التجربة البشرية. تُعد سيارة Air، أول سيارة كهربائية للشركة، سيارة سيدان فاخرة من أحدث طراز مع تصميم مستوحى من كاليفورنيا. تتميز سيارة Lucid Air Grand Touring بنطاق وكالة حماية البيئة (EPA) الرسمي الذي يقدر بـ 516 ميلًا. تم تجميع Lucid Air في مصانع Lucid في كازا غراندي، أريزونا، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية (KAEC) بالمملكة العربية السعودية، ويجري حاليًا تسليم منتجات Lucid Air إلى العملاء في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والشرق الأوسط.

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العلامات التجارية

يحتوي هذا البلاغ على علامات تجارية وعلامات خدمة وأسماء تجارية وحقوق نشر للـ Lucid Group, Inc. والشركات التابعة لها والكيانات الأخرى، والتي هي ملك لأصحابها.

البيانات التطلعية

يتضمن هذا البلاغ "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في أحكام "الملاذ الآمن" الواردة في قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة بالولايات المتحدة لعام 1995. يمكن تحديد البيانات التطلعية باستخدام كلمات مثل "تقدير" أو "خطة" أو "مشروع" أو "توقع" أو "ينوي" أو "سوف" أو "يتوقع" أو "يتوقع" أو "يعتقد" أو "يسعى" أو "يستهدف" أو "يستمر" أو "يمكن" أو "ربما" أو "قد يُحتمل" أو "ممكن" أو "محتمل" أو "يتنبأ" أو غيرها من التعبيرات المماثلة التي تتنبأ أو تشير إلى الأحداث أو الاتجاهات المستقبلية أو التي ليست بيانات عن مسائل تاريخية. تتضمن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بالخطط والتوقعات فيما يتعلق بـ Lucid Gravity، بما في ذلك السعر وتوقيت الإنتاج والكفاءة والأداء ونطاق القيادة وسرعة الشحن والميزات والمواصفات والتأثير المحتمل على الأسواق وبرنامج Lucid والوعد بتقنية Lucid. تستند هذه البيانات إلى افتراضات مختلفة، سواء تم تحديدها في هذا البلاغ أم لا، وعلى التوقعات الحالية لإدارة Lucid. لا يُقصد بهذه البيانات التطلعية أن تكون بمثابة ضمان، ويجب ألا يعتمد عليها أي مستثمر كضمان أو تعهد أو بيان نهائي للحقائق أو الاحتمالات. من الصعب أو المستحيل التنبؤ بالأحداث والظروف الفعلية وقد تختلف عن هذه البيانات التطلعية. العديد من الأحداث والظروف الفعلية خارجة عن سيطرة شركة Lucid. تخضع هذه البيانات التطلعية لعدد من المخاطر والشكوك، بما في ذلك تلك العوامل التي تمت مناقشتها تحت عنوان "عوامل الخطر" في الجزء الثاني، البند 1A من تقرير Lucid ربع السنوي في النموذج 10-Q للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2023، بالإضافة إلى المستندات الأخرى التي قدمتها Lucid أو سوف تقدمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. إذا تحقق أي من هذه المخاطر أو ثبت أن افتراضات Lucid غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن النتائج التي تنطوي عليها هذه البيانات التطلعية. قد تكون هناك مخاطر إضافية لا تعرفها Lucid حاليًا أو تعتقد Lucid حاليًا أنها غير جوهرية ويمكن أن تتسبب أيضًا في اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. بالإضافة إلى ذلك، تعكس البيانات التطلعية توقعات شركة Lucid أو خططها أو توقعاتها للأحداث ووجهات النظر المستقبلية اعتبارًا من تاريخ هذا البلاغ. تتوقع شركة Lucid أن تتسبب الأحداث والتطورات اللاحقة في تغيير تقييمات الشركة. ومع ذلك، في حين أن Lucid قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في مرحلة ما في المستقبل، فإن Lucid تخلي مسؤوليتها على وجه التحديد عن أي التزام للقيام بذلك. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات شركة Lucid اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا البلاغ. وبناء على ذلك، لا ينبغي الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية.

1 تقدير الشركة المصنعة المتوقع للكسوة العلوية؛ يختلف النطاق وطاقة البطارية باختلاف درجة الحرارة وعادات القيادة والشحن وحالة البطارية والنتائج الفعلية ستختلف.

2 التسعير لسوق الولايات المتحدة فقط. غير متضمن الضرائب والملكية والترخيص والخيارات والوجهة والرسوم الأخرى. التسعير قد يتغير.

3 بناءً على مواصفات ما قبل الإنتاج على ارتفاع 155 مم؛ قد تتغير.

4 توقع الشركة المصنعة للكسوة العلوية؛ والحمولة والوزن الداخلي وقدرة سحب معدات السيارة.

5 عند توصيلها بشاحن سريع تيار مستمر 350 كيلو واط. ستختلف الأسعار الفعلية بناءً على معدات السيارة وظروف الشحن.

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