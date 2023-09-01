تقديم SafeUTM: النسخة المجانية من جدار حماية من الجيل التالي NGFW الجديد

ألكسندريا،فرجينيا, 31 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ -- إن SafeUTM هو منتج جديد ذو نهج ثوري ولاعب جديد في مجال أمن الشبكات في سوق الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو وهو جدار حماية من الجيل التالي مقدم من SafeDNS - الشركة الرائدة في تصفية المحتوى السحابي مع وجودها النشط في أسواق الولايات المتحدة وأوروبا منذ عام 2012، وهي متحمسة للغاية للإعلان عن إطلاق Free Tier! يتيح هذا العرض الجديد للمستخدمين تجربة الوظائف الكاملة لمنتجنا دون أي قيود.

مع Free Tier، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى جميع الميزات والإمكانيات التي جعلت منتجنا يغير قواعد اللعبة في صناعة الأمن السيبراني. سواء كان الأمر يتعلق بحماية الشبكات من التهديدات السيبرانية، أو إدارة وصول المستخدم، أو مراقبة حركة مرور الشبكة، فإن Free Tier من SafeUTM يوفر مستوى لا مثيل له من الأمان للشركات والأفراد على حدٍ سواء.

لاحظ أن الترخيص يتضمن 5 مستخدمين فقط، ويمكن لكل منهم الاتصال بما يصل إلى 5 أجهزة. وهذا يضمن أن الشركات الصغيرة والأفراد يمكنهم الاستفادة من المنتج دون أي تكاليف إضافية. مع Free Tier يتوفر الدعم الأساسي فقط.

مع Free Tier، يتوفر الدعم الأساسي فقط، ولكن إذا كنت ترغب في الحصول على دعم متميز من خلال اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) لمدة استجابة تبلغ 3 دقائق، فيمكنك ترقية الطبقة في أي وقت. من خلال توفير الوصول غير المقيد إلى جميع وظائف المنتج.

من خلال توفير الوصول غير المقيد إلى جميع وظائف المنتج، فإننا نهدف إلى تمكين الشركات والأفراد من السيطرة على أمنهم السيبراني دون إجهاد الميزانية. نحن نؤمن بأن الجميع يستحق أعلى مستوى من الحماية، بغض النظر عن ميزانيتهم.

Free Tier من SafeUTM متاح الآن على موقعنا. يمكن للمستخدمين ببساطة زيارة https://safeutm.com/products?utm_source=press&utm_campaign=freetier للبدء وتجربة قوة SafeUTM بشكل مباشر.

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