تقديم تلفاز الليزر L5H من شركة Hisense: حان الوقت لتوسيع تفكيرنا

جوهانسبرغ، 17 يناير 2024 /PRNewswire/ -- اكتشف مستقبل الترفيه المنزلي مع أحدث ابتكارات شركة Hisense وهما جهازي التلفاز الذكيين الليزرية الرائعين 100L5H و120L5H بحجم 100 و120 بوصة وبدقة 4K المتوفرين الآن في جنوب أفريقيا لدى كبار تجار التجزئة: Hifi Corp و Hirschs و Masons و New World و Game و Tafelberg Furnishers .

Introducing the 100L5H, a groundbreaking 100-inch 4K laser smart TV. Experience razor-sharp images, Dolby Vision & Atmos, and VIDAA Voice for seamless navigation. Available now at leading SA retailers.

الميزات الرئيسية:

تقنية الليزر X-Fusion: صور فائقة الوضوح مع أكثر من 16.7 مليون لون زاهي.

Ultra-Short Throw: صورة ضخمة بمقاس 100 بوصة من مسافة 29.7 سم فقط، مثالية لأي غرفة معيشة.

Dolby Vision و Atmos: انغمس في صور مذهلة وصوت ديناميكي.

صوت VIDAA: يمكنك التنقل بسهولة باستخدام مساعد صوتي سريع الاستجابة.

شاشة رفض الضوء المحيط: استمتع بمشاهدة ممتازة في أي بيئة، مع ضبط السطوع بما يصل إلى 2700 لومن.

Smooth Motion ووضع اللعب ALLM: ارفع مستوى تجربة اللعب مع تقليل حالات تجمد الصورة.

الوضع السينمائي: إعدادات مثالية للعرض السينمائي.

نظام تشغيل VIDAA U6: وصول سلس إلى التطبيقات الشائعة مثل Netflix وYouTube وPrime Video.

لا يقدم جهاز L5H من Hisense تلفزيونًا فحسب، بل يقدم أيضًا تجربة سينمائية غير عادية. تتيح تقنية Ultra-Short Throw سهولة الاندماج في أي مساحة معيشة، حيث تحتاج إلى 29.7 سم فقط لشاشة ضخمة مقاس 100 بوصة و35.2 سم فقط لشاشة مقاس 120 بوصة. تتميز الشاشة، القابلة للتركيب على أي جدار، بإطار قوي من الألومنيوم وسطح مقاوم للخدش، مما يجمع بين الأناقة والمتانة.

تكنولوجيا الليزر الثورية:

توفر تقنية الليزر X-Fusion في تلفاز L5H مجموعة ألوان زاهية تضم أكثر من 16.7 مليون لون، مما يخلق تجربة مذهلة بصريًا. إن تقنية رفض الإضاءة المحيطة المتكيفة تضمن الحصول على صورة رائعة وحادة في أي إضاءة، وضبط السطوع ديناميكيًا حتى 2700 لومن.

لعب ومشاهدة غامرة:

يوفر تلفاز L5H تجربة مشاهدة ولعب لا مثيل لها بفضل Dolby Vision وHDR10 وSmooth Motion ووضع الألعاب المخصص. تعمل تقنية AIPQ على تحسين الدقة واللون والتباين في الوقت الفعلي، مما يحسن كل مشهد.

تجربة سهلة الاستخدام:

يمكنك التنقل بسهولة مع نظام التشغيل VIDAA U6 الذي يوفر وظيفة بحث عالمية ومساعد صوتي سريع الاستجابة ووظيفة مشاركة فعالة عبر Apple Airplay 2 وHomeKit.

متوفر حاليًا:

جهاز Hisense L5H متوفر الآن بحجم 100 و120 بوصة لدى كبار تجار التجزئة في جنوب إفريقيا: Hifi Corp و Hirschs و Masons و New World و Game و Tafelberg Furnishers إلى جانب نظيرتها الأصغر 90L5H.

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تعرف على المزيد حول التزام Hisense بالابتكار والجودة على www.hisense.co.za/company/

للتواصل:

Van Der Merwe Henru

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