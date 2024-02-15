تقدّم TUMI أحدث التّصاميم لمجموعة 19 DEGREE ALUMINUM من خلال حملة مميزة نجمها هو SON HEUNG-MIN

تتميّز حملة TUMI الأخيرة باعتبارها الأكثر جرأة على الإطلاق. يسلّط فيلم الحملة الضوء على Son وحقيبة الظهر التي يحملها 19 Degree Aluminum في مساحة مجردة تأخذهما إلى عوالم مختلفة، تمثل جميعها ميزات مجموعة 19 Degree Aluminum. من خلال المرئيات المذهلة والعناصر التركيبية العصرية، تنقل الحملة المشاهد إلى عالم مجرد ساحر، يذكّرنا جنباً إلى جنب مع Son Heung-Min بمجموعة TUMI الشهيرة 19 Degree Aluminum. هذا الدمج بين العناصر المرئية المبتكرة والعالم المجرد يمنح المشاهد شعورًا جميلاً جوهره: مع TUMI، لا يتوقف عالمك أبدًا عن التطور.

قالت Jill Krizelman، النائب الأول لرئيس التسويق والتجارة الإلكترونية في TUMI: "يسرّ TUMI الكشف عن حملة مذهلة أخرى لـ Degree 19 من بطولة Son Heung-Min، أحد سفراء TUMI العالميين". "من خلال هذه الحملة، أردنا أن نكشف عن التطور القادم في حقائب الظهر، الذي يضم أحدث ما قدّمناه في "Degree Aluminum 19"، ويعرض تصاميمها الرائدة وأسلوبها المبتكر والتزامنا بالابتكار التقني. هذه الاستراتيجية الإبداعية تحقّق ذلك بالضبط، وتستمر في حث TUMI لتبقى منارةً لتطوّرٍ لا حدود له".

تُعدُّ حقيبة الظهر Degree Aluminum 19 الأولى من نوعها لدى TUMI، وهي مصممة بلوحة خلفيّة جلدية تميّز معالم Degree 19 الفريدة. حقيبة Compact Carry-On تقلص معالم ومواصفات المنتج 19 Degree لتنتج عنها حقيبة يد صغيرة ولكنها ذات تصميم متوازن، وهي مثالية للمسافرين من رجال الأعمال الذين يحتاجون إلى أمتعة أصغر. حقيبة Minaudiere هي قطعة أكثر حداثة، وتأتي بثلاثة خيارات للألوان ومع حزامي كتف قابلين للفصل، حيث تقدم أنماطاً متعددة جاهزة للسهرات والمناسبات الخاصة. تتمتّع حقيبة Briefcase في مجموعة Degree Aluminum 19 بجاذبية من كل زاوياها، وقد تم إعادة تصميم المنحنيات المميزة بزوايا 19 درجة ومتانة الألومنيوم في هذه الحقيبة الأنيقة.

تسوَّق مجموعة Degree Aluminum 19 المتاحة على TUMI.com وفي متاجر TUMI حول العالم.

حول TUMI

تقوم TUMI منذ عام 1975 بابتكار مستلزماتٍ للسّفر والأعمال فاخرةً وعلى مستوىً عالمي، صُمِّمت خصيصاً لتحسين جميع جوانب حياة التّنقل وتبسيطها وتجميلها. فمن خلال الدمج بين الأداء المثالي وروح الإبداع، نحن ملتزمون بدعم رحلات زبائننا كوننا شريك مدى الحياة لمحبي السفر والمبدعين الذين يسافرون بحثاً عن شغفهم.

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