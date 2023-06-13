تقدّم منصة السفر الرائدة Wingie أول مساعد بحث عن رحلات الطيران يعمل بالذكاء الاصطناعي مدعومًا من OpenAI ChatGPT في العالم

تُطلق Wingie ابتكارًا ثوريًا: WingieBot أصبح الآن متاحًا!

DUBAI, UAE and BERLIN, 13 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- دفعت Wingie مرةً أخرى حدود الابتكار بمساعد السفر الافتراضي WingieBot، والذي تم تصميمه بواسطة تدريب OpenAI ChatGPT 4.0 بهدف توفير أفضل خيارات تذاكر الطيران للمستخدمين وضمان تجربة سفر سلسة. يمكن للمستخدمين عرض أفضل خيارات تذاكر الطيران المخصصة لهم من خلال كتابة معلومات حول التواريخ والوجهات المحددة، وتكنولوجيا WingieBot المتطورة متاحة باللغتين الإنجليزية والعربية.

Wingie’s AI powered flight search assistant WingieBot

بمجرد إدخال خطة سفرك، فإن WingieBot يعثر على رحلات مثالية من قاعدة بيانات ضخمة. حتى إذا كنت غير متأكد من الوجهة، يقترح WingieBot طرقًا بديلة لجعل عملية الحجز سهلة وبأقل مجهود.

الرئيس التنفيذي لشركة Wingie، تشالار إيرول: " نحن فخورون بكوننا رواد الطريق"

شارك الرئيس التنفيذي لشركة Wingie، تشالار إيرول، حماسه بشأن هذا الابتكار قائلاً: "بصفتنا منصة سفر رائدة، فنحن فخورون بكوننا رواد هذا المجال. مساعد السفر WingieBot المدعوم بالذكاء الاصطناعي يقوم بتغيير اللعبة بالنسبة لقاعدة مستخدمينا الضخمة المكونة من 20 مليون مستخدم شهريًا، ويعد بثورة في طريقة تخطيط وحجز رحلاتهم بسهولة وإيجاد أفضل صفقات تذاكر الطيران. يعمل WingieBot على تبسيط عملية حجز تذاكر الطيران، خاصةً للوجهات التي لا يوجد لها رحلات مباشرة، مما يؤدي إلى توفير خيارات دقيقة ومفيدة. فلنفترض أن المستخدم يبحث عن رحلة من أنقرة إلى مدريد، كل ما يحتاجه هو مشاركة طلبه مع WingieBot، وسيتولى الباقي، ومع توصياته، يمكن للمستخدمين التنقل بسهولة في تعقيدات عمليات الحجز".

حول مجموعة Wingie Enuygun

تركز مجموعة Wingie Enuygun بشكل رئيسي على حجوزات تذاكر الطيران التي تتم على مواقعها على الإنترنت wingie.com، sa.wingie.com، wingie.ae وenuygun.com، وهي منصة سفر رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أصبحت مجموعة Wingie Enuygun أحد أكثر اللاعبين ابتكارًا في مجال السفر في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا من خلال نهجها في قيادة التطور التكنولوجي والتفكير الرقمي في تحول صناعة السفر. ويعد موقع wingie.com منصة رائدة لحجز تذاكر الطيران وخدمات السفر الأخرى، بهدف تحسين تجربة المستخدم من خلال تقديم أفضل الخيارات. ويتوفر موقع wingie.com بست لغات، ويوظف أكثر من 300 موظف، كما يبلغ عدد زوار المنصة حوالي 165 مليون زائر سنويًا.

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