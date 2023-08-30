تقدِّم Maypharm مجموعاتها الكاملة من المنتجات التي تم إطلاقها حديثًا بما في ذلك METOO وHAIRNA وSEDY FILL

سيول، وكوريا الجنوبية، ونيويورك, 30 أغسطس 2023 /PRNewswire/ تقدِّم شركة Maypharm Co., Ltd.‎ مجموعاتها الكاملة من المنتجات التي تم إطلاقها حديثًا بما في ذلك METOO وHAIRNA وSEDY FILL. شركة Maypharm هي شركة عالمية تأسست عام 2015، متخصّصة في الطب التجميلي ومنتجات التجميل الجلدية للعناية بالبشرة وتجديد شبابها.

تلتزم Maypharm بتقديم حلول تجميلية مبتكرة بأعلى معايير السلامة والفعالية، على نحو يفوق توقّعات المريض وموفِّر الخدمة.

أصبحت شركة Maypharm واحدة من الشركات الرائدة في سوق مستحضرات التجميل الجلدية الكورية، وتمتلك شبكة عالمية من الموزِّعين لعلاماتها التجارية الحصرية.

Maypharm Co., Ltd. introduces its whole lineups with newly launched products including METOO, HAIRNA, and SEDY FILL. Maypharm offers specialty medical supplies and medical-grade skin care products, including dermal fillers, botulinum toxin, mesotherapy products, cosmetics, and more. Maypharm has become one of the leading players in the Korean dermocosmetics market, with a global network of distributors for its exclusive brands.

تقدِّم Maypharm مستلزمات ومنتجات طبية متخصّصة للعناية بالبشرة، بما في ذلك الحشوات الجلدية وتوكسين البوتولينوم ومنتجات الميزوثيرابي ومستحضرات التجميل وغير ذلك المزيد. تتمثّل مهمة Maypharm في تجاوز توقّعات العملاء من خلال تقديم منتجات تلتزم بأعلى معايير الجودة والخدمة.

يتم تصنيع جميع المنتجات في كوريا الجنوبية وفقًا للوائح إدارة الغذاء والدواء الكورية (KFDA).

تسعى Maypharm جاهدة لتقديم المنتجات الأكثر ابتكارًا بأفضل جودة وتكلفة وخدمة.

توسِّع Maypharm مجموعاتها باستمرار، وتعمل حاليًا من خلال إصدار علاماتها التجارية الحصرية الخاصة بها.

1- المستحضرات الدوائية

أ- توكسين البوتولينوم [طبي]

2- الأجهزة الطبية (الحشوات الجلدية وحشوات الجسم)

أ- حمض الهيالورونيك

ب- متعدد حمض اللاكتيك

ج- الكولاجين

3- معزِّزات البشرة

أ- المجموعة المتميزة من معزِّزات البشرة

ب- مركِّب الإكسوسوم (الوجه)

ج- حمض الهيالورونيك عالي التركيز

د- البولي نيوكليوتايد (PN)

هـ- متعدد النكليوتيدات الريبوزية اللا أكسجينية (PDRN)

4- العناية بالشعر

أ- مجموعة العناية المنزلية

ب- مركَّب الإكسوسوم (فروة الرأس)

5- غير ذلك

أ- مستحضرات التجميل

ب- محلول تفتيت الدهون

ج- جهاز الديرما

د- جهاز فروة الرأس

هـ- كريم التخدير الموضعي

للمزيد من التفاصيل، يُرجى التواصل معنا على [email protected] ، أو زيارة موقعنا الإلكتروني على https://www.may-pharm.com/ .

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