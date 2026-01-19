تقرير ADOBE: الشركات في الشرق الأوسط تحول الذكاء الاصطناعي إلى قوة عملية تركز على التنفيذ والأثر

الرياض، المملكة العربية السعودية

19 يناير 2026

/PRNewswire/ -- شاركت شركة Adobe اليوم خلال منتدى الذكاء الاصطناعي الذي نظمته في الرياض أبحاثًا جديدةً تسلط الضوء على كيفية تسريع المؤسسات في المنطقة لدورها في الاقتصاد الرقمي في الشرق الأوسط، مدفوعةً باستثمارات قوية في التحول الرقمي عبر مجالات الذكاء الاصطناعي (AI)، والبنية التحتية السحابية، وتجربة العملاء (CX). كما تشير الأبحاث إلى أن الفجوات في عمليات التنفيذ والقياس والدمج لا تزال تحُدّ من قدرة العديد من المؤسسات على تحويل الاستثمارات الرقمية إلى أثر ملموس.

استنادًا إلى استطلاع شمل 200 من كبار القادة في مؤسسات كبرى من مختلف أنحاء المنطقة، يكشف تقرير "التحول الرقمي في الشرق الأوسط: من الرؤية إلى التنفيذ" الصادر عن Adobe عن زخم قوي في المجال، حيث أفادت على الأقل تسع مؤسسات من كل عشر (88%) بأنها بدأت بالفعل في تجربة أو نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي، في حين أكد 61% أن بنيتهم التحتية السحابية تتمتع بمستوى عالٍ من النضج. وتُعد تجربة العملاء محركًا رئيسيًا للنمو على نطاق واسع، إذ قيّمت 85% من العلامات التجارية قدراتها في تجربة العملاء بأنها "جيدة" أو "ممتازة".

ومع ذلك، يواجه 59% من الشركات صعوبة في قياس العائد على الاستثمار من تحسينات تجربة العملاء، فيما أشار 42% من الشركات إلى أن العُزلة التنظيمية تُمثل عائقًا أمام تحقيق التخصيص الفعّال، ولا يعتقد سوى 15% بأن الذكاء الاصطناعي يحقق حاليًا الأثر الأكبر على الربحية والنمو.

وقد علق وائل الفخراني، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في Adobe: "بأن الطموح الرقمي مرتفع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وأن وتيرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبيانات وتجربة العملاء تتسارع بشكلٍ ملحوظ. كما تُظهر أبحاثنا أن تحويل هذا الزخم إلى أثر مستدام يعتمد الآن على حسن التنفيذ، بدءًا من كيفية ربط الأنظمة، ووصولًا إلى طريقة تعاون الفِرق معًا. وبأن الشركات في الشرق الأوسط لاسيما التي تعتمد هذا النهج المترابط تمتلك فرصة حقيقية لبناء الزخم وتشكيل المرحلة المقبلة من الاقتصاد الرقمي، محليًا وعالميًا".

ست خطوات يجب على قادة الأعمال اتخاذها لتحويل الطموح الرقمي إلى تنفيذ فعلي

استنادًا إلى نتائج البحث، تحدد شركة Adobe ست خطوات رئيسية لمساعدة المؤسسات على الازدهار في الاقتصاد الرقمي:

1. تعزيز الأُسس الرقمية لتمكين الذكاء الاصطناعي والتحليلات ودفع النمو: ما يزال التحول الرقمي يُمثل أولوية إستراتيجية رائدة، حيث أشار 24% من القادة إلى أنه محور تركيزهم الأول خلال السنوات الخمس المقبلة، مُتقدمًا على من يعطون الأولوية للذكاء الاصطناعي، والأتمتة، واتخاذ القرار القائم على البيانات (21%). وتعتمد القيمة طويلة الأجل على بناء أُسس رقمية قوية من خلال منصة تجمع بين بيانات العملاء، وتنسيق رحلات العملاء، وإدارة البيانات في مكان واحد.

2. توسيع نطاق ملكية التحول الرقمي خارج إطار تقنية المعلومات: في 62% من المؤسسات، تقع مسؤولية الملكية والتنفيذ اليومي للتحول الرقمي على عاتق رئيس التقنية (CTO) أو رئيس المعلومات (CIO). ورغم أن هذا النموذج يساهم في تسريع التقدُّم في المراحل التأسيسية، فإنه قد يحدّ من الأثر على مستوى المؤسسة ككل عندما لا تتم مشاركة التحول الرقمي عبر مختلف الوظائف، مما يبرز أهمية الأدوات التي توحّد فِرق التسويق والعمليات والفِرق المُواجِهة للعملاء ضمن إطار رقمي موحّد.

3. معالجة أوجه القصور الهيكلية في سلسلة توريد المحتوى: مع تزايد الطلب على التفاعل المُخصص ومتعدد القنوات، أصبحت سلاسل توريد المحتوى المُجزأة تمثل قيدًا حَرِجًا. تستخدم نصف المؤسسات الآن الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في إنشاء المحتوى، إلا إن أقل من الثُلث (28%) فقط يقيّمون كفاءة سلسلة توريد المحتوى لديهم على أنها عالية، مما يؤكد الحاجة إلى الربط بين إنشاء المحتوى وإدارته وتفعيله من خلال أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI)، مثل Adobe GenStudio وAdobe Firefly، التي تساعد العلامات التجارية على الحفاظ على الاتساق عبر مختلف القنوات.

4. توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجربة لتحقيق قيمة على مستوى المؤسسة: إن استخدام الذكاء الاصطناعي منتشر على نطاق واسع، فمعظم المؤسسات إما تختبره أو تُطبقه بالفعل، ويعتبر 93% من المشاركين في الاستطلاع أن التخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي عنصرٌ هامٌ للتجارة الإلكترونية. ومع ذلك، ما تزال الثقة في تأثير الذكاء الاصطناعي منخفضة، حيث يرى 15% فقط أنه يمثل حاليًا التقنية الأكثر تأثيرًا على الربحية والنمو، مما يبرز الحاجة إلى منصات تدمج الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهام اليومية.

5. سدّ الفجوة بين الثقة في تجربة العملاء والعائد على الاستثمار القابل للقياس: أعرب العديد من القادة عن ثقتهم في قدراتهم في تجربة العملاء، حيث أفادت 85% من العلامات التجارية بأنهم "جيدون" أو "ممتازون" في تقديم تجربة عملاء مخصصة وموحّدة. لكن تحديات التنفيذ لا تزال كبيرة، إذ تحُدّ العزلة التنظيمية من فعالية التخصيص لدى 42% من المشاركين في الاستطلاع، فيما يواجه 59% صعوبة في قياس العائد على الاستثمار من تحسينات تجربة العملاء، مما يبرز أهمية الأدوات الحديثة التي تجمع بين التنسيق والقياس الفوري عبر مختلف القنوات.

6. تحويل نُضج الحوسبة السحابية إلى أثر ملموس من خلال التكامل: يشهد تبنّي الحوسبة السحابية تقدمًا كبيرًا، حيث وصفت 61% من المؤسسات بنيتها التحتية بأنها ناضجة للغاية. أما التحدي الحالي فيكمن في التكامل والتحسين، إذ أفاد أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع (54%) بأن منظومتهم التقنية ما تزال متوسطة الفاعلية في تحقيق أهداف الأعمال، في حين ما يزال الأمن ومنع الاحتيال من أهم المخاوف.

وتابع الفخراني قائلًا: "تُبرز هذه الإجراءات مجتمعةً تحولًا مهمًا يشهده الشرق الأوسط في الوقت الراهن. فقد ترسخت الطموحات الرقمية والاستثمارات المرتبطة بها، إلا إن تحقيق أثر مُستدام بات يعتمد بشكلٍ متزايد على جودة التنفيذ، والتكامل، والملكية المشتركة على مستوى المؤسسة ككل. ومن خلال توحيد البيانات، والذكاء الاصطناعي، والمحتوى، وتجارب العملاء ضمن بيئة واحدة، تساعد Adobe المؤسسات في مختلف أنحاء المنطقة على تحويل الزخم الرقمي إلى نمو تجاري طويل الأمد".

منهجية التقرير

كلفت Adobe مؤخرًا شركة London Research بإجراء استطلاع رأي عبر الإنترنت شمل 200 شركة كبرى في منطقة الشرق الأوسط. جميع الشركات المشاركة في الاستطلاع حققت إيرادات سنوية لا تقل عن 500 مليون دولار أمريكي، مع وجود مشاركين من المملكة العربية السعودية، ومصر، والكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة. وكان جميع المشاركين من مستوى الإدارة العليا على الأقل، حيث شغل 80% منهم مناصب رؤساء أقسام، أو مديرين، أو مناصب تنفيذية عليا (C-suite). كما جاء المشاركون من مجموعة متنوعة من قطاعات الأعمال والوظائف المهنية.

