تقرير Playtomic وMonitor Deloitte: ستنمو صناعة رياضة البادل لتصل إلى 6 مليارات يورو في عام 2026

تنشر Playtomic وMonitor Deloitte تقريرًا يسلط الضوء على الأسواق المزدهرة في صناعة رياضة البادل ويسلط الضوء على الكيفية التي تقود بها العلاقات الاجتماعية نمو هذه الرياضة

مدريد, 27 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ --

قامت Playtomic، المنصة الرائدة لحجز ملاعب بادل، وMonitor Deloitte، قسم الاستشارات الإستراتيجية لشركة الخدمات المهنية، بنشر " تقرير رياضة البادل العالمي 2023 ". يحلل هذا التقرير الشامل النمو القوي والمستقبل الواعد للعبة البادل باعتبارها رياضة عالمية تتوسع باطراد. باستخدام بيانات مهمة، يحلل التقرير بدقة نمو وسلوك اللاعبين في بيئة البادل العالمية، ويسلط الضوء على كيفية تحول البادل إلى رياضة عالمية واجتماعية وشاملة.

Global Padel Report

لا تقتصر لعبة البادل، وهي رياضة اكتسبت شعبية هائلة في السنوات الأخير، على طفرة ما بعد كوفيد-19. أصبحت البادل رياضة عالمية بشكل متزايد، على الرغم من أن مستوى التطور وممارسة الرياضة يختلف بين الدول المختلفة، مما يشير إلى النمو المحتمل في الأسواق المختلفة. في السنوات المقبلة، من المتوقع زخم كبير في المناطق التي لا تزال فيها رياضة البادل في مراحلها الأولى، مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، والولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا. وهذا يسلط الضوء على إمكانات التنمية العالمية لهذه الرياضة. تشير البيانات إلى توقعات متفائلة بأنه بحلول عام 2026 سيكون هناك حوالي 85000 ملعب بادل في جميع أنحاء العالم، أي أكثر من ضعف الرقم الحالي البالغ 40000.

بالإضافة إلى الزيادة في عدد الملاعب، يسلط التقرير الضوء على نمو قطاع البادل، الذي تقدر قيمته بنحو 2000 مليون يورو. وزاد تطور ملاعب البادل بنسبة 28٪ (8200) في عام 2022، بينما زاد عدد الأندية بنسبة 24٪ (1914) خلال نفس الفترة. لا تزال إسبانيا الدولة التي تضم أكبر عدد من الملاعب المبنية (15300)، تليها إيطاليا (6470) ثم السويد (4200). في عام 2022، تم بناء 6600 ملعب للبادل في أوروبا.

لا تقتصر رياضة البادل على المنافسة فحسب، بل تتميز أيضًا بقدرتها على تعزيز التفاعل الاجتماعي وتكون تمرينًا للاعبين من جميع الأعمار. يتميز مجتمع البادل بميل اللاعبين لممارسة الرياضة في مواقع مختلفة، مما يساعد على تكوين مجتمع ديناميكي ومترابط، وعوامل رئيسية للاعبين. يقدر العديد من اللاعبين فرصة اللعب مع العديد من اللاعبين المختلفين وهذا يساهم في زيادة التنشئة الاجتماعية بطريقة طبيعية.

قال بابلو كارو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Playtomic: "هذه النسخة الجديدة من تقرير رياضة البادل العالمي لا تكشف فقط عن البلدان التي ستكون قريبًا مركز البادل. فمن خلال دراسة البيانات، بذلنا جهدًا كبيرًا لفهم العوامل التي تساعد الرياضة على أن تصبح ظاهرة عالمية. بفضل هذا التقرير، أدركنا أن المجتمع المترابط الذي تم إنشاؤه من خلال رياضة البادل يسهل العلاقات الاجتماعية ويجعلها أسلوب حياة أصيل يتجاوز المتعة أو الرياضة البحتة."

في رأي إيلينا مارتين، المديرة الأولى لِـMonitor Deloitte: "هذا التقرير، الذي أصبح معيارًا للقطاع، يسلط الضوء مرة أخرى على النمو المستمر للرياضة بين المشجعين واهتمام المستثمرين بالمساهمة في تطويرها، خاصة مع فيما يتعلق ببناء الملاعب وإنشاء النوادي. تسمح لنا هذه الأرقام بتقديم توقعات متفائلة للمدى القصير والمتوسط في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة بالفعل".

نبذة عن Playtomic:

Playtomic هو تطبيق رائد لرياضات المضرب يسمح للاعبين بالعثور على الملاعب وحجزها بسهولة في جميع أنحاء العالم. مع شبكة واسعة من النوادي المرتبطة ومجتمع عالمي من اللاعبين، أصبح Playtomic نقطة مرجعية لمحبي البادل.

نبذة عن Deloitte:

عززت Deloitte مكانتها كمستشار مرجعي لتحويل الشركات الوطنية والمتعددة الجنسيات الكبيرة على أساس نهج متعدد التخصصات قائم على التميز والابتكار التكنولوجي والنمو المستمر لمواهب موظفيها ذوي الكفاءة العالية. وقد سمح ذلك للشركة بان تبقى رائدة في مجال الخدمات المهنية في إسبانيا وجميع أنحاء العالم.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2129612/Global_Padel_Report.jpg

Playtomic SOURCE