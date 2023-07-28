تقرير الهيئة الملكية لمحافظة العلا بشأن العمل الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) يسلط الضوء على التجديد الشامل كإطار عمل للحفاظ على الطبيعة Middle East - Arabic USA - Français USA - English Latin America - español Middle East - English USA - Deutsch The Royal Commission for AlUla (RCU) 28 يوليو, 2023, 16:55 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال وثيقة رفيعة المستوى تشرح سبب وجوب تسريع مبادرات الطبيعة الإيجابية، مع إبراز مفهوم الهيئة الملكية لمحافظة العلا للتجديد الشامل في العلا كنموذج للتنمية المسؤولة من خلال المبادئ الأساسية لإعطاء الأهمية بالمناظر الطبيعية والثقافة والتراث

يقدم التقرير الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي للحفاظ على الطبيعة مخططًا لكيانات الحفظ الوطنية والمجتمع ككل بشأن الحاجة الملحة لحماية عالم الطبيعة والحفاظ عليه. العلا، المملكة العربية السعودية, 28 يوليو / تموز 2023 /PRNewswire/ -- أصدرت الهيئة الملكية لمحافظة العلا (RCU) تقريرًا يوضح الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات لحماية وتعزيز بيئات العالم الطبيعية المعرضة للخطر والحيوانات المهددة بالانقراض والحفاظ عليها. حددت الهيئة الملكية لمحافظة العلا هذه الاحتياجات بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي (الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة) IUCN، وسيعملون معًا لمعالجة قضايا الحفظ المهمة هذه. Continue Reading

Report by Royal Commission for AlUla on work to be undertaken with IUCN highlights Comprehensive Regeneration as framework for conserving nature Report by Royal Commission for AlUla on work to be undertaken with IUCN highlights Comprehensive Regeneration as framework for conserving nature Report by Royal Commission for AlUla on work to be undertaken with IUCN highlights Comprehensive Regeneration as framework for conserving nature Report by Royal Commission for AlUla on work to be undertaken with IUCN highlights Comprehensive Regeneration as framework for conserving nature

بعنوان التجديد الشامل: نهج العلا للتنمية المستدامة والذي صدر بمناسبة اليوم العالمي للحفاظ على الطبيعة، يقدم التقرير مخططًا للعمل الذي يفحص كيف يشكل التدهور البيئي خطرًا شديدًا على البيئات في جميع أنحاء العالم، وكيف يوفر العمل الذي تقوم به الهيئة الملكية لمحافظة العلا إطار وجدول أعمال لتحقيق نجاح اقتصادي وثقافي وبيئي مستدام.

التجديد الشامل، وهو مفهوم طورته الهيئة الملكية لمحافظة العلا في التنمية المستدامة للعلا، يستخدم مجموعة متنوعة من المبادئ والنهج المبنية حول هدف إعادة إحياء ليس فقط المناظر الطبيعية، ولكن كيفية تفاعل الناس والمجتمعات مع محيطهم. وهي:

1.حماية البيئة والتراث

2.أنماط الاستيطان المستدامة

3.التطوير والنمو والتفعيل

4.بنية تحتية مرنة

يُبرز التجديد الشامل، الذي تم تقديمه كإطار نهائي لجهود الهيئة الملكية لمحافظة العلا في جميع أنحاء محافظة العلا، أهمية إنشاء اقتصاد التدوير، وكيف يمكن لاستعادة التراث والثقافة أن تفيد الأجيال الحالية والمستقبلية، والدور المحوري الذي يجب أن تلعبه المجتمعات في توفير سبل العيش والاستدامة ومرونة خطط التجديد العمراني على المدى الطويل.

تُظهر دراسات الحالة التي تم إبرازها في الوثيقة كيف يتم تنفيذ خطط التجديد الشاملة للهيئة الملكية لمحافظة العلا كنموذج للتنمية المسؤولة، مع تحقيق النجاح في مشاريع متنوعة بما في ذلك تطوير برنامج النمر العربي، والذي يهدف إلى إعادة تقديم فصائل الحيوانات في البرية، وإنشاء محمية شرعان الطبيعية، وإعادة إحياء واحة العلا الثقافية، ونجاح مشتل وبنك بذور العلا.

شهد كل مشروع من هذه المشاريع نتائج إيجابية، بما في ذلك استعادة النباتات التي تنمو في بنك بذور العلا وعادات إعادة التشجير؛ إعادة تقديم فصائل الحيوانات المحلية في المحميات المدارة والمراقبة مثل شرعان، والتي تُعد مدرجة في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة للمناطق المحمية والمحميات؛ وتجديد مراكز المجتمع الثقافي والاقتصادي المزدهرة في العلا والفرص التي توفرها للسكان المحليين.

تتمثل فكرة التقرير الرئيسية في دعم الدمج واسع النطاق لمبادئ التجديد الشامل في عملية صنع القرار في الحكومات والقطاع الخاص، مع الاعتراف بأن كلاهما بحاجة إلى العمل عن كثب لتقديم مجموعة واسعة من الاستدامة الحيوية وجهود التنمية التي سيكون لها تأثير عميق على العالم لأجيال قادمة.

قال دكتور ستيفان براون، نائب الرئيس، بقسم الحياة البرية والتراث في الهيئة الملكية لمحافظة العلا: "يُعد التدهور البيئي مشكلة تواجهها البشرية بأكملها، وهي مشكلة يجب علينا حلها. تتخذ الهيئة الملكية لمحافظة العلا إجراءات واضحة تحت شعار التجديد الشامل. نحن نقدم التنمية المستدامة بطريقة متناغمة مع المجتمعات والبيئة، ونطور حلولًا متكاملة وقابلة للتنفيذ كجزء من إستراتيجيتنا طويلة الأجل.

"من خلال نشر هذا التقرير مع زملائنا في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ((IUCN، سيكون القادة وصانعو التغيير أكثر وعيًا بالنجاحات التي حققتها الهيئة الملكية لمحافظة العلا حتى الآن، والتي نأمل أن تساعد في إنشاء مناهج جديدة لتعزيز وتشجيع المثل العليا وفوائد التجديد الشامل".

قال دكتور برونو أوبيرل، المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) (خلال الفترة من يوليو 2020 حتى يونيو 2023): "من خلال مشاهدة تصميم مسؤولي محافظة العلا على المساهمة في رؤية IUCN لعالم عادل يقدر الطبيعة ويحافظ عليها، آمل أن يلهم مثال تطوير العلا وتجربتها السلطات العامة الأخرى لتنفيذ التجديد الشامل".

يمكن العثور على رابط التقرير من هنا: comprehensiveregeneration.pdf (rcu.gov.sa)

رابط الصور: انقر هنا

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2163005/The_Royal_Commission_for_AlUla.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2163016/The_Royal_Commission_for_AlUla_2.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2163006/The_Royal_Commission_for_AlUla_3.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2163013/The_Royal_Commission_for_AlUla_4.jpg

The Royal Commission for AlUla (RCU) SOURCE