إدنبرة، سكوتلاند، 30 أغسطس 2023 /PRNewswire/ -- حصلت باريس على لقب المدينة الرياضية العالمية الأولى لاستضافة الفعاليات في تقرير جديد أعدته شركة Quantum Consultancy وكلية إدارة الأعمال بجامعة دورهام. وكشف التقرير الذي يحمل عنوان "المدن الرياضية العالمية والنظام البيئي الأولمبي" عن أفضل 60 مدينة بناءً على استضافتها للألعاب الرياضية المتعددة الكبرى والبطولات العالمية على مستوى النظام البيئي الرياضي، ما يمنحها تكريمًا مرموقًا باعتبارها مدنًا رياضية عالمية في ما يتعلق باستضافة الفعاليات.

Top 20 Global Sport Cities for Event Hosting

صُنِّفت باريس بفرنسا على أنها المدينة المضيفة الأولى للألعاب الرياضية، وذلك تزامنًا مع استعدادها لاستضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية خلال العام المقبل، واستضافت بودابست بالمجر معظم الفعاليات بشكل عام خلال الفترة من 2021 إلى 2028 التي شملها التقرير.

صُنِّفت طوكيو باليابان كأفضل مدينة في آسيا من ناحية الأداء، بينما حصلت لوس أنجلوس، المضيفة المستقبلية للألعاب الأولمبية والبارالمبية، على المركز التاسع وهي المدينة الأعلى تصنيفًا في الأمريكتين.

ثمّة تحوّل ملحوظ في المشهد العام في مدن الشرق الأوسط مثل الدوحة بقطر، ودبي بالإمارات العربية المتحدة، والرياض بالمملكة العربية السعودية، فجميعها ضمن قائمة أفضل 20 دولة، إذ تواصل كل منها اعتبار الرياضة حافزًا مهمًا لإطلاق العنان للسياحة والظهور الإعلامي وإمكانات التأثير الاجتماعي.

نغدو بالصين هي إحدى المدينتين الصينيتين اللتين تقعان ضمن المراكز العشرة الأولى، بعد بكين، شرعت تشنغدو في استراتيجية استضافة الأحداث التي تتضمن لعبتين رياضيتين متعددتين على نطاق واسع في ألعاب جامعة FISU العالمية التي اختُتمت مؤخرًا والألعاب العالمية في عام 2025.

صُنِّفت المدن بناءً على نقاط الفعاليات التراكمية الخاصة بها والتي تأخذ في الاعتبار عدد الفعاليات التي استضافتها المدينة أو من المقرر أن تستضيفها خلال الفترة من 2021 إلى 2028، بالإضافة إلى حجم هذه الفعاليات وحجمها والاعتراف بها كجزء من المنهجية القائمة على النقاط. شمل التقرير تحليلًا لـ 355 دورة من الفعاليات الفردية على مستوى 95 رياضة و156 خاصية للفعليات. في المجمل، ستكون هناك 75 دولة مضيفة و330 مدينة مضيفة قد استضافت هذه المجموعة من الفعاليات الكبرى بين عامي 2021 و2028، ما يدل على تنوع أكبر في عدد ونوع الوجهات التي تستضيف هذه الفعاليات مقارنة بالسنوات السابقة.

ويقدِّم التقرير لمحة ثاقبة عن مشهد استضافة الألعاب الرياضية العالمية ويسلِّط الضوء على المنافسة المتزايدة بين المدن لجذب الفعاليات الكبرى داخل النظام البيئي الأولمبي، مع التركيز على الاستثمارات الاستراتيجية المطلوبة لتصبح مدينة رياضية عالمية بارزة.

يمكن الوصول إلى التقرير الكامل الذي يعرض تفاصيل أفضل 60 مدينة من هنا .

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2196691/Quantum_Consultancy.jpg

Quantum Consultancy SOURCE