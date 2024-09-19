تقرير جديد عن الخدمات المصرفية كخدمة من Brankas يعطي المستهلكين لمحة عن مستقبل الخدمات المالية

تستكشف الورقة البيضاء كيف أن الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) تُحْدِث ثورة في النماذج المصرفية التقليدية، سامحةً للعملاء والشركات بتجربة الخدمات المالية بطريقة لامركزية، والمعروفة اليوم باسم التمويل المدمج.

دبي, 19 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت Brankas اليوم ورقة بيضاء بعنوان Banking-as-a-Service: إعادة رسم واقع الخدمات المالية. توضح الورقة البيضاء العديد من الطرق التي تغيِّر بها الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) النماذج المصرفية التقليدية في جميع أنحاء العالم، وهو ما يتيح للعملاء والشركات تجربة الخدمات المالية بطريقة لامركزية، والمعروفة اليوم باسم التمويل المدمج.

The whitepaper explores how Banking-as-a-Service (BaaS) is revolutionizing traditional banking models, enabling customers and businesses to experience financial services in a decentralized way, known today as embedded finance.

تتضمن اتجاهات BaaS الرئيسية التي سُلِّط الضوء عليها:

التوسع السريع للمنتجات التي تعمل بنظام BaaS : إلى جانب المدفوعات، تفتح BaaS المجال لمنتجات مبتكرة مثل حسابات الودائع عالية العائد، ونموذج الشراء الآن والدفع لاحقًا BNPL ، والسلف النقدي التجاري، وبطاقات النفقات، والتمويل التجاري للتجارة الإلكترونية وتجارة المطاعم، والمحافظ الرقمية.

BaaS كأساس للتمويل المدمج: تعمل BaaS على تمكين شركات التكنولوجيا المالية وشركات التمويل المدمج في مختلف القطاعات، بدءًا من الإقراض والتكنولوجيا التأمينية إلى الاتصالات والسفر.

تنويع مصادر الإيرادات: توفر BaaS للبنوك مصادر جديدة من الإيرادات من خلال رسوم واجهة برمجة التطبيقات ( API )، ورسوم الخدمة، وعروض المنتجات ذات العلامة التجارية المشتركة مع شركاء التكنولوجيا المالية ( FinTech ) واللاعبين غير التقليديين.

خدمة مصرفية أفضل للشركات الصغيرة والمتوسطة: تفيد BaaS بشكل كبير الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ( SMBs ) من خلال دمج الخدمات المالية مباشرةً في المنصات التجارية والتشغيلية التي تستخدمها لإدارة شركاتها، ومن ثَمَّ يمكن للبنوك خدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكثر فعاليةً.

تستكشف Brankas نضج BaaS المتفاوت وتحلّله عبر مناطق مختلفة، منها أمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، مسلطةً الضوء على العوامل التكنولوجيا الداعمة والبنوك الخاضعة للتنظيم في كل منطقة. ففي الشرق الأوسط، على سبيل المثال، تتخذ الجهات التنظيمية، مثل الهيئة النقدية العربية السعودية (SAMA)، والبنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة (CBUAE)، ووكالة التنظيم والرقابة المصرفية (BRSA) في تركيا خطوات استباقية لتعزيز نظام BaaS بيئي قوي. وتشمل المبادرات منح التراخيص لمزودي خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا BNPL وإلزامهم بالحصول على تراخيص لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا BNPL، وهو ما يعكس الالتزام بدعم الابتكار المسؤول وحماية المستهلك.

مثال بارز على BaaS في العمل هو الشراكة بين Amazon وICICI Bank في الهند. تتميز بطاقات الائتمان ذات العلامة التجارية المشتركة التي يتم تقديمها من خلال هذه الشراكة بعدم وجود سقف لاسترداد الأموال على المعاملات، وعملية التحقق من الفيديو الرقمية بالكامل (KYC)، وتسليم البطاقة المادية في غضون 5-7 أيام. ساهم كل ما سبق في شعبية هذه البطاقة الهائلة؛ إذ جذبت أكثر من مليون عميل في غضون 20 شهرًا من إطلاقها.

من تجار التجزئة مثل سامسونج الذين يقدمون بطاقات الائتمان وتطبيقات مشاركة الركوب التي تسهل القروض الصغيرة للسائقين إلى Shopify التي تقدم خدمات إدارة الأموال لتجارها، يمثل التمويل المدمج الجزء المرئي من الخدمات المالية الذي يتعامل معه العملاء من خلال المنصات غير المصرفية، ويسمح للمستخدمين باكتشاف، وتقييم، واستهلاك الخدمات المالية المدمجة بسلاسة في تجاربهم الرقمية اليومية.

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نبذة عن Brankas

إن Brankas هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير تكنولوجيا التمويل المفتوح. نحن نقدم حلولاً قائمة على واجهة برمجة التطبيقات (API) وحلول البيانات والمدفوعات لمقدمي الخدمات المالية (مثل البنوك، والمقرضين، والمحافظ الإلكترونية) والأعمال التجارية عبر الإنترنت. تتعاون شركة Brankas مع البنوك لبناء حل الامتثال للتمويل المفتوح الخاص بهم وإدارته، وإنتاج واجهات برمجة التطبيقات (APIs) للمدفوعات في الوقت الفعلي، والهوية والبيانات، وفتح حسابات جديدة، والتحويلات المالية، والمزيد. وبفضل تقنية التمويل المفتوح الآمنة من Brankas، يمكن للأعمال التجارية عبر الإنترنت، وشركات التكنولوجيا المالية، والبنوك الرقمية استخدام واجهات برمجة التطبيقات من Brankas لإنشاء تجارب رقمية جديدة لمستخدميها.

للتواصل الإعلامي:

Yiyang Teo

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