تقرير جديد من ZentrumHub يكشف: وكلاء الذكاء الاصطناعي يبدؤون في حجز غرف الفنادق .. هل صناعة السفر جاهزة؟

تقرير مجاني لعام 2026 بناءً على +1.5 مليون حجز حقيقي يُظهر كيف يغير الذكاء الاصطناعي من يبيع غرفة الفندق.

بونيه، الهند ، 18 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- قريبًا ، قد لا يكون شخص هو من يحجز غرفة الفندق الخاصة بك. قد يكون مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص به.

هذا هو التحول في قلب توزيع الفنادق لعام 2026 ، وهو تقرير مجاني جديد من "زينترم هاب" (ZentrumHub)، وهي شركة تكنولوجيا الفنادق التي تربط شركات السفر بأكثر من 100 من موردي الفنادق من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة بسيطة.

بدلاً من تخمين المستقبل ، نظرت "زينترم هاب" إلى البيانات الصلبة: أكثر من 1.5 مليون حجز حقيقي للفنادق تم إجراؤه من خلال أكثر من 90 وكالة سفر عبر الإنترنت خلال العام الماضي. ثم قارن الفريق ما وجده مع أبحاث من شركات "فوكاس رايت" (Phocuswright) و"كوستار" (CoStar) و"سايت مايندر" (SiteMinder).

النتيجة الرئيسية بسيطة: بدأ وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي أدوات البحث والمقارنة والحجز نيابةً عن المسافر، في دخول عملية الحجز. تقدر "زينترم هاب" أنه بحلول نهاية عام 2027 ، يمكن أن يتم إجراء 5-8٪ من حجز وكالات السفر عبر الإنترنت بواسطة وكلاء الذكاء الاصطناعي بدلاً من قيام البشر بالنقر عبر مواقع الويب.

لماذا يهم ذلك؟ لأن وكلاء الذكاء الاصطناعي لا يتسوقون مثل الناس.

قال "أبيناف سينها" ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "زينترم هاب": "لا يقوم وكيل الذكاء الاصطناعي بالتمرير عبر الصور الجميلة. إنه يتحقق من الأسعار والتوافر في زمن بالملي ثانية ويحجز من أي طرف يجيب أسرع مع أنظف البيانات ". "إذا كان مخزونك بطيء أو فوضوي ، فإن الوكيل يختار شخصًا آخر ببساطة. قمنا بعمل هذا التقرير حتى تتمكن كل شركة سفر من رؤية ما هو قادم وتستعد له."

يشرح التقرير المكون من 22 شريحة ، بعبارة بسيطة: مدى سرعة تبنّي المسافرين من كل جيل لتخطيط الرحلات بالذكاء الاصطناعي ، وأي المنصات وأنظمة الدفع تبني "رف الذكاء الاصطناعي" الجديد ، وما تحتاج شركات السفر إلى إصلاحه أولاً للبقاء في المنافسة.

التقرير مجاني تمامًا؛ لا مكالمة مبيعات ، لا حيل خفية. يمكن بتنزيله عبر موقع الويب zentrumhub.com.

حول ZentrumHub

تساعد "زينترم هاب" وكالات السفر عبر الإنترنت ووكلاء السفر و شركات إدارة الوجهات على بيع غرف الفنادق على نطاق واسع. تربطها واجهة برمجة التطبيقات واحدة بأكثر من 100 مورد فندق وأكثر من 9 مليون من العقارات ، ما يدعم الحجز في أكثر من 15 دولة.

للتواصل

Pasha Shaikh | البريد الإلكتروني: [email protected] | موقع الويب: zentrumhub.com