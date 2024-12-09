تقرير جديد يسلط الضوء على مسارات لمستقبل مستدام لصناعة الأغذية والمشروبات

أوسلو، النرويج، 9 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- نشرت شركة "دي إن في" (DNV)، مزود خدمات الضمان وإدارة المخاطر المستقل، تقريرًا جديدًا يسلط الضوء على الحاجة الملحة لقطاع الأغذية والمشروبات لإحداث نقلة نوعية في سلاسل التوريد لتلبية متطلبات الاستدامة وسط التحديات العالمية مثل تغير المناخ، والتغيرات التنظيمية، وتطور توقعات المستهلك.

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يكشف التقرير " مستقبل سلاسل التوريد الغذائي المستدامة:إضاءة على صناعة الأغذية والمشروبات في أوروبا" أن الاستدامة أصبحت الأولوية رقم واحد في سلاسل التوريد لشركات الأغذية والمشروبات ، حيث صنفها 75٪ من بين أهدافهم الثلاثة الأولى ، متقدمة على كفاءة التكلفة (63٪) والامتثال التنظيمي (49٪).

لتحقيق النجاح ، يجب على الشركات اعتماد نهج شامل يدمج الرؤية، والتحول الرقمي، والامتثال للوائح الناشئة.

مع أنظمة الأغذية المسؤولة عن ثلث انبعاثات الكربون العالمية ، يحدد التقرير المجالات الحرجة التي يجب على الصناعة التركيز عليها لموازنة المسؤولية البيئية ، وكفاءة التكلفة ، والامتثال للوائح المتزايدة الصرامة.

وتشمل النتائج الرئيسية في التقرير حول التحديات الحرجة التي تواجه سلاسل توريد الأغذية والمشروبات ما يلي:

التحول الرقمي كمحفز: يتزايد تبنّي الأدوات الرقمية مثل قابلية تتبع سلسلة التوريد، وجواز سفر المنتج المتصل، بالإضافة إلى منصات إدارة مخاطر سلاسل التوريد ، لكن القطاع يتخلف عن غيره في دمج التقنيات الرئيسية. من الضروري التركيز على البيانات القابلة للتحقق والموثوق بها ، فضلاً عن سهولة الاستخدام عبر جميع الجهات الفاعلة في سلسلة التوريد لتمكين الشفافية والامتثال الفعال من حيث التكلفة.

تطور المشهد التنظيمي: تدفع توجيهات الاتحاد الأوروبي الجديدة، بما في ذلك توجيه العناية الواجبة للاستدامة المؤسسية وتوجيه نفايات التعبئة والتغليف، الشركات إلى معالجة الاستدامة بشكل شامل، بدءًا من آثار الكربون إلى مخاوف حقوق الإنسان.

تأثير المستهلك وتاجر التجزئة: يطالب المستهلكون المستنيرون اليوم بممارسات إنتاج غذائي مستدامة وشفافة وهم على استعداد لدفع مقابل مالي إضافي للمنتجات المتوافقة مع قيمهم. يدفع تجار التجزئة ، وخاصةً أولئك الذين لديهم علامات خاصة ، إلى تعاون أعمق مع الموردين لتلبية هذه التوقعات.

"قال "جايار فوجليرود" ، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال سلاسل التوريد وضمان المنتجات بشركة "دي إن في": "تواجه صناعة الأغذية والمشروبات عصرًا من التحول الكبير تصبح في الاستدامة داخل سلسلة التوريد بأكملها أولوية ملحة. أدت الاضطرابات العالمية ، بما في ذلك وباء كوفيد - 19 والتوترات الجيوسياسية ، والتأثير المتزايد لتغير المناخ ، إلى تكثيف التحديات الحالية مع إدخال تعقيدات جديدة على سلاسل التوريد في الصناعة". "هذا التقرير هو مخطط للشركات لمواجهة التحديات المقبلة، والاستفادة من الابتكار الرقمي لتحقيق التوازن بين الكفاءة من حيث التكلفة والمسؤولية البيئية".

في حين أن التحول الرقمي أمر حاسم لإنشاء سلاسل التوريد النظيفة والخضراء ، فإن نتائج التقرير تسلط الضوء على أنه يجب أن يرتبط بمنهجيات قوية لجمع البيانات والتحقق منها. تقدم تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي إمكانات هائلة لتعزيز الرؤية وقابلية التتبع ، لكن المعايير المجزأة وأنظمة البيانات المتداخلة تظل حواجزًا رئيسية.

مع تسارع تغير المناخ ونمو السكان على المستوى العالمي، يجب على قطاع الأغذية والمشروبات تبنّي نهج شامل مدفوع بالتكنولوجيا لتحقيق الاستدامة. سيكون التعاون عبر سلسلة التوريد ، مدعومًا بالشراكات الاستراتيجية والالتزام بالمعايير الصارمة ، أمرًا أساسيًا في تشكيل مستقبل أكثر استدامة وكفاءة.

للاطلاع على التقرير الكامل ، يُرجى زيارة: https://www.dnv.com/about/supplychain/the-future-of-sustainable-food-supply-chains-spotlight-on-europes-food-and-beverage-industry/

نُبذة عن DNV

تعد "دي إن في" مزودًا مستقلاً لخدمات الضمان وإدارة المخاطر، وتعمل في أكثر من 100 دولة. من خلال حلول التقييم والضمان الرقمي ، تساعد "دي إن في" الشركات على بناء الثقة والشفافية حول المنتجات، والأصول، وسلاسل التوريد، والنظم الإيكولوجية.

سواءً كان ذلك من خلال مصادقة المنتجات، أو التحقق من المطالبات أو تحسين سلاسل التوريد وإزالة الكربون منها، فإن "دي إن في" تساعد الشركات على إدارة المخاطر وتحقيق أهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل ، وتحسين أداء الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وتوليد نتائج دائمة ومستدامة.

من خلال الجمع بين الاستدامة، وسلسلة التوريد، والخبرة الرقمية ، تعمل "دي إن في" على إنشاء نماذج ضمان جديدة تتيح قابلية التتبع والشفافية عبر سلاسل القيمة. استنادًا إلى خبرتها الفنية والصناعية الواسعة ، تعمل "دي إن في" مع الشركات في جميع أنحاء العالم لسد فجوات الثقة بين المستهلكين، والمنتجين والموردين.

مدفوعةً بهدفها ، لحماية الحياة، والممتلكات، والبيئة ، تساعد "دي إن في" على معالجة التحديات والتحولات العالمية التي تواجه عملاءها والعالم اليوم وهي صوت موثوق به للعديد من الشركات الأكثر نجاحًا وذات التفكير المستقبلي في العالم.

تعرف على المزيد من المعلومات من خلال الرابط www.dnv.com/about/supplychain/

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