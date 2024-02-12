تقرير شركة TXOne Networks يكشف كيف أن برمجيات الفدية كخدمة، والهجمات على سلاسل التوريد، والقضايا الجيوسياسية تزيد من تعقيد الأمن السيبراني للتقنيات التشغيلية/أنظمة التحكم الصناعية في الصناعات العالمية

توضح النتائج الحاجة إلى اكتشاف الأنظمة المادية السيبرانية والاستجابة لها لمكافحة التهديدات المعروفة وغير المعروفة

تايبيه، 12 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- أصدرت TXOne Networks، الشركة الرائدة في مجال أمن الأنظمة المادية السيبرانية (CPS)، تقريرها السنوي لعام 2023 الذي يعرض بالتفصيل مجموعة من مشكلات الأمن السيبراني المتفاقمة، والتي تواجه الصناعات العالمية. يسرد تقرير The Crisis of Convergence: OT/ICS Cybersecurity 2023، وهو متاح للجمهور للتنزيل المجاني، عن تفاصيل التحديات المتزايدة والمتنوعة، بما في ذلك النمو الملحوظ في الهجمات عبر نماذج برامج الفدية كخدمة (RaaS)، واستغلال الثغرات الأمنية في سلاسل التوريد وانتشار المتسللين الذين ترعاهم دول بعينها، وغيرهم من الجهات الفاعلة ذات الدوافع السياسية المتعلق بالقضايا الجيوسياسية.

في سبتمبر 2023، قامت شركة TXOne Networks باستطلاع رأي 405 من صانعي القرار الرئيسيين في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية من مختلف الأسواق والقطاعات العالمية، بما في ذلك السيارات والأدوية والتكنولوجيا الحيوية والكيماويات والتصنيع العام والنفط والغاز والنقل. يبين تقرير The Crisis of Convergence: OT/ICS Cybersecurity 2023 ما خلصت إليه شركة TXOne Networks من نتائج الاستطلاع، جنبًا إلى جنب مع أبحاث التهديدات الواسعة النطاق التي أجرتها TXOne Networks استنادًا إلى 545 حادثًا للأمن السيبراني حول العالم في عام 2023.

وحسبما جاء في تقرير TXOne Networks، الذي تم إنتاجه بالتعاون مع Frost & Sullivan: "لقد تعاظم مشهد التهديد بشكل كبير في قطاعي التصنيع الصناعي والبنية التحتية الحيوية، مما أدى إلى أحداث مدمرة وخسائر اقتصادية ومخاطر محتملة على سلامة الإنسان. وتؤكد المؤسسات على أهمية حماية أصول التكنولوجيا التشغيلية (OT) المهمة كأولوية قصوى، مع كون أمن البيانات مجالًا استثماريًا رئيسيًا ضمن مخصصات ميزانية أمن التكنولوجيا التشغيلية الخاصة بها. وتسعى المؤسسات أيضًا إلى الاستثمار في تعزيز مرونة البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بها وقد بدأت الانتقال إلى أساليب مبتكرة، مثل الكشف والاستجابة للأنظمة المادية السيبرانية (CPSDR)، التي تدمج خبرة التكنولوجيا التشغيلية عبر مختلف المجالات. وهذا يعزز الوضع الأمني للتكنولوجيا التشغيلية ومرونتها في مواجهة التهديدات المتطورة، مما يمكّن المؤسسات من حماية عملياتها بشكل أفضل وضمان المرونة في مواجهة بيئة التهديدات المتغيرة باستمرار.

يبين تقرير The Crisis of Convergence: OT/ICS Cybersecurity 2023 مجموعة من الموضوعات ذات الصلة بالأمن السيبراني المعاصر لـ OT/ICS:

تهديدات برامج طلب الفدية

صيانة النظام التشغيلي والمخاوف المتعلقة بتكامل تكنولوجيا المعلومات

الهجمات السيبرانية على مستوى الدولة وآثارها

الفرق المخصصة لإدارة أمن التكنولوجيا التشغيلية ونظام التحكم الصناعي (ICS).

الاستثمار في سبل الأمن السيبراني OT/ICS

لوائح ومعايير جديدة تقوي دفاعات OT/ICS

سلامة سلاسل التوريد

قال Terence Liu، الرئيس التنفيذي: "يأتي The Crisis of Convergence: الأمن السيبراني OT/ICS 2023 كنتيجة بحث شامل وتحليل فني يهدف إلى تقديم رؤى محدثة بشأن مشهد التهديدات العالمية والتكتيكات التي تستخدمها الجهات الفاعلة الخبيثة لشن الهجمات. والنتائج واضحة. يجب على المؤسسات أن تتجاوز نطاق الامتثال التنظيمي في استراتيجيات الأمن السيبراني الخاصة بالتكنولوجيا التشغيلية/أنظمة التحكم الصناعية الخاصة بها إذا أرادت التكيف بنجاح مع التهديد المتطور باستمرار. وستعتمد حماية توافر العمليات المدرة للدخل وموثوقيتها وأمنها على هياكل الحوكمة الجديدة، وتعزيز الفريق والقدرات التقنية، ودمج الكشف المتقدم عن التهديدات والاستجابة لها في أطر الأمن السيبراني وإدارة المخاطر عبر سلسلة التوريد."

يمكن تنزيل تقرير TXOne Networks، بعنوان The Crisis of Convergence: OT/ICS Cybersecurity 2023.

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معلومات عن TXOne Networks

تقدم شركة TXOne Networks حلول الأمن السيبراني التي تضمن موثوقية وسلامة أنظمة التحكم الصناعية وبيئات التكنولوجيا التشغيلية. وتعمل شركة TXOne Networks جنبًا إلى جنب مع الشركات المصنعة الرائدة ومشغلي البنية التحتية الحيوية لتطوير أساليب عملية وسهلة التشغيل للدفاع السيبراني. تقدم شركة TXOne Networks كلاً من المنتجات القائمة على الشبكة والمنتجات القائمة على نقاط النهاية لتأمين شبكة التكنولوجيا التشغيلية والأجهزة ذات المهام الحرجة باستخدام نهج دفاعي متعمق يدور في الوقت الفعلي. www.txone.com

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