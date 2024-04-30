تقرير يشير أن تدريب DigiTruck من شرة هواوي يساعد على تعزيز الدخل والتوظيف وريادة الأعمال

نيروبي، كينيا، 30 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت الحكومة الكينية وشركة هواوي كينيا اليوم تقرير تقييمي مستقل بخصوص التدريب على المهارات الرقمية التي يوفرها برنامج DigiTruck.

انطلقت DigiTruck في عام 2019 في كينيا ضمن مبادرة هواوي TECH4ALL ، وهي عبارة عن غرفة دراسية متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية ومُجهّزة بالاتصال بالإنترنت وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية. كانت DigiTruck في الأصل حاوية شحن مُستعملة يتم تثبيتها على ظهر شاحنة، وأصبحت الآن تسافر إلى المجتمعات النائية في كينيا، وتوفر تدريبًا مجانيًا على المهارات الرقمية للشباب، ما يُمكّنهم من المشاركة في الاقتصاد الرقمي بصورة أكبر.

Mr.Eliud Owalo along with ICT Ministers from Lesotho, Sahrawi and South Sudan; PS ICT John Tanui along with PSs from Malawi, Sahrawi, South Sudan and Zimbabwe; Chair of the Communications Authority, CEO of the ICT Authority. Accompanying the government officials were Huawei Deputy CEO for Public Affairs, Steven Zhang, MD for Enterprise Business Kevin Wen, Ian Korir, the Huawei DigiTruck Project Manager and youth who have been trained on the DigiTruck.

تم إطلاق التقرير في قمة أفريقيا المتصلة (Connected Africa Summit) من قِبل إليود أوالو، أمين مجلس الوزراء المعني بالمعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي، وستيفن تشانغ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي كينيا.

في افتتاح القمة، سلّط معالي السيد الرئيس روتو الأضواء على نتائج التقرير وأشاد بالبرنامج قائلاً:

"هذا تأثير التدخل البسيط فيما يتعلق بتمكين الشباب، ما يؤكد على وعد نهجنا التعاوني وقوة الشراكات في تحقيق أهداف طموحها". وليام روتو، رئيس جمهورية كينيا.

تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لبرنامج DigiTruck في قابلية التنقُل، ما يتيح توفير التدريب في المجتمعات التي يصعب الوصول إليها.

وقال إليود أوالو، أمين مجلس الوزراء المعني بالمعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي: "لا بُد أن يكون لدينا مستوى متناسب من المهارات الرقمية لتسهيل الاستيعاب الأمثل للبنية التحتية الرقمية؛ ولهذا السبب، يحظى برنامج DigiTruck بأهمية كبيرة لأننا من خلاله قادرون على الوصول إلى المناطق النائية جدًا التي ما كنا لنصل إليها في العادة لأغراض المهارات الرقمية. لذلك، نريد أن نشكر شركة هواوي على هذا البرنامج المبتكر للمهارات الرقمية ونريد أن نؤكد لكم أننا سنواصل العمل معكم في برنامج التدريب الرقمي بينما نطرح جدول أعمالنا للتحول الرقمي."

تستغرق كل دورة تدريبية 40 ساعة، وهي توفر تدريبًا على المهارات الرقمية والمهارات الناعمة، مثل بدء الأعمال التجارية عبر الإنترنت وكتابة السير الذاتية والتقدم بطلب للحصول على وظائف عبر الإنترنت. كشف استطلاع رأي تم إجراؤه على 800 من بين أكثر من 4000 شاب تم تدريبهم على مدى أربع سنوات عن ظهور نتائج ملموسة إيجابية كبيرة على المستفيدين. بعض النتائج الرئيسية:

• ذكر 93% من المستجيبين أنه تم تعزيز قدراتهم على العمل.

• ذكر 79% من المستجيبين أنهم استطاعوا نقل مهاراتهم الرقمية إلى الآخرين في مجتمعاتهم، ما يعزز ثقافة التمكين.

• أبلغ المستجيبون عن انخفاض بنسبة 6% في معدل البطالة وانخفاض بنسبة 7% لذوي الأعمال الحرة.

• يعزو 35% من المستجيبين زيادة الدخل إلى بدء الأعمال التجارية بمهاراتهم الرقمية الجديدة.

قال ستيفن تشانغ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة هواوي كينيا: "كان الهدف من إنشاء DigiTruck منذ البداية هو الوصول إلى المناطق النائية، وللوصول إلى الشباب الذين عادةً ما لا يملكون العديد من الفرص، فضلاً إلى الوصول إلى جميع أنحاء البلاد. إن الهدف من DigiTruck لا يكمن فقط في توفير المهارات الرقمية، بل أيضًا في نشر الرسالة حول أهمية المهارات الرقمية وضم الآخرين لقضيتنا".

بينما تبدأ كينيا الدخول إلى العصر الرقمي، أصبحت الحاجة إلى المهارات الرقمية ضرورة بعد أن كانت رفاهية.

كانت مبادرة DigiTruck في طليعة تمكين الشباب الكيني بهذه المهارات الأساسية، وجدير بالذكر أنها جهد تعاوني بين وزارة المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي وشركة هواوي وغيرها من الشركاء.

الملخص التنفيذي للتقرير متاح للتنزيل هنا .