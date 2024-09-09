تقنيات Changhong المبتكرة تتصدر المشهد في معرض IFA 2024، لتشكل علامة فارقة جديدة في النمو العالمي

يمكن أن ينخرط تلفزيون الذكاء الاصطناعي الجديد في محادثات صوتية مع المستخدمين، والتفكير بشكل مستقل، والتكيف من خلال التعلم المستمر. باستخدام تقنياتها المتقدمة والخوارزميات المتعددة القنوات المعقدة، حسنت Changhong دقة التعرف على الصوت وتفعيله بشكل كبير.

يمكن دمج نموذج AI Large من Changhong بسلاسة في الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والغسالات والمجففات ومكيفات الهواء، مما يعزز الدقة والكفاءة. على سبيل المثال، يقوم النظام بتكييف تبريد الثلاجة حسب أنواع معينة من الأطعمة، ويضبط إعدادات الغسالة والمجفف حسب أنواع الأقمشة، ويحسن إعدادات مكيف الهواء لاستخدام الطاقة والراحة. من خلال هذه عمليات التكامل هذه، ترتقي Changhong بالتفاعلات اليومية مع الأجهزة المنزلية.

إظهار قوة العلامة التجارية بجوائز متعددة

خلال المعرض الأخير، كان التركيز على جوائز الابتكار التكنولوجي للمنتجات العالمية حيث حصلت سلسلة Changhong CHiQ Xingbo بالجائزة الذهبية للتجارب السمعية والبصرية الاستثنائية. جاء هذا التكريم لأدائها التقني المتفوق، مما يوضح خبرة Changhong في تعزيز تجارب المستهلك. بالإضافة إلى ذلك، تم تكريم CHiQ، العلامة التجارية المتميزة التابعة لـ Changhong، بجائزة العلامة التجارية للأجهزة المنزلية الذكية.

كما شهد الحدث حصول CHiQ على بيان التحقق من غازات الاحتباس الحراري التنظيمية من TÜV SÜD، إلى جانب بيان التحقق من البصمة الكربونية للمنتج لثلاجات وغسالات CHiQ. وتسلط هذه الجوائز الضوء على التزام Changhong بالممارسات الصديقة للبيئة، والتطبيقات المنزلية المستدامة الرائدة، وسلسلة صناعية خضراء قوية.

تجسيد الرؤية الدولية من خلال التسويق الرياضي

أثناء الحدث، احتفلت CHiQ بلحظة مهمة في مجال التسويق الرياضي من خلال حفل توقيع لمشاريع التزلج. أعلنت العلامة التجارية عن استمرار شراكتها مع أحداث كأس العالم FIS ورابطة التزلج الألمانية. ولإضافة المزيد من الإثارة، تم تعيين أندرياس ويلنجر، بطل التزلج الأولمبي لمرتين، سفيراً جديداً للعلامة التجارية، مما يفتح فصلاً جديداً في جهود التسويق الخاصة بِـCHiQ.

أكد جيمس وو، المدير العام لمركز Changhong International Brand Business Center، أن تجديد هذه المشاريع أمر بالغ الأهمية للتوسع العالمي. تهدف العلامة التجارية إلى تعزيز وجودها في أوروبا والأسواق الرئيسية، والاستفادة من التعاون لتعزيز جاذبية CHiQ وتعزيز التزلج في جميع أنحاء العالم.

تسريع المعالم الأساسية للأداء لتعزيز البصمة العالمية

في خضم تحديات السوق العالمية، أظهرت Changhong المرونة من خلال دمج الذكاء الاصطناعي مع تطلعات المستهلك، وتقديم منتجات مبتكرة ومتقدمة ووظيفية. من يناير/كانون الثاني إلى يوليوز/تموز 2024، ارتفعت إيرادات أجهزة Changhong المنزلية في الخارج في إلى أكثر من 23٪ على أساس سنوي، محققة إنجازات في أداء أجهزة التلفزيون والثلاجات وآلات الغسيل وخطوط تكييف الهواء.

في السنوات الأخيرة ، سرعت Changhong من وتيرة توسعها العالمي، مع التركيز على تقديم منتجات وخدمات فائقة الجودة. التزاما منها بالابتكار والاستدامة والشمولية، تخطط الشركة لتكثيف استثماراتها في مجال البحث والتطوير لتحقيق نمط حياة ذكي لكل أسرة.

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