تقنية جديدة تغيير من مفهوم علاج الصلع باستخدام شعر اللحية والجسم

The severely bald patient achieved complete hair restoration utilizing body hair extracted by the UGraft Zeus.

لوس أنجلوس، 8 يناير، 2024 /PRNewswire/ -- لقدر أربكت معضلة وجود كثافة من الشعر على الجسم وانعدامها عند منطقة فروة الرأس العديد من الأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر. وقد ظهرت انفراجة في هذا الأمر عندما أفادت عيادة Dr. U Hair and Skin Clinic بوجود دراسة رائدة نُشرت في مجلة Dermatologic Surgery المرموقة تحت عنوان " زراعة الشعر من بصيلات الشعر المقتطفة من اللحية وجسم الإنسان عن طريق تقنية استخراج الوحدات الجذرية للشعر باستخدام جهاز مستجيب للبشرة ". وتقدم هذه الدراسة جهاز ®UGraft Zeus الثوري، وهو جهاز جديد مستجيب للبشرة يمكّن الأطباء من نقل شعر اللحية والجسم بسلاسة إلى مناطق الصلع على فروة الرأس من خلال عملية تعرف باسم زراعة شعر الجسم (BHT).

وتتناول هذه الدراسة الشاملة، التي أجريت في كل من الولايات المتحدة وكولومبيا والمكسيك والهند، النهج الابتكاري لجهاز UGraft Zeus المستجيب للبشرة ، والذي يعالج التعقيدات التي واجهت تقنيات زراعة الشعر السابقة. ومن الجدير بالذكر أن جهاز ®UGraft Zeus يتميز بمميزات خاصة من ناحية التصميم، بما في ذلك قدرته الذاتية الفريدة في التنقل بين أنسجة الجلد المتنوعة والسماكات المختلفة ومستويات متفاوتة من تجعيد الشعر أثناء إجراء زراعة الشعر بتقنية FUE . فهذه القدرة تقلل من الضرر الناتج عن زراعة الشعر وتعزز من عملية التئام الجروح وتحسينها في جميع السيناريوهات التي تستخدم فيها تقنية استخراج الوحدات الجذرية (FUE)، بما في ذلك عمليات زراعة شعر الجسم BHT.

وتحقق الدراسة، التي أجريت على 82 مريضًا يبلغ متوسط عمرهم 48.9 عامًا، على نحو منتظم معدلات فقدان الزرع أقل من 7% في عمليات BHT، الأمر الذي يشكل تقدمًا كبيرًا على التقنيات السابقة التي أبلغت عن معدلات الضرر تصل إلى 20% (للذقن) و 30% (للجسم). بشكل لافت للانتباه، عبر جميع المرضى عن رضاهم عن هذه العملية، حيث أبلغ أكثر من 79% منهم عن رضا عالي بعد مرور ستة أشهر على إجراء العملية لهم. علاوةً على ذلك، أصبح الجراحون، الذين كانوا في الماضي متشككين في إجراء عمليات زراعة الشعر BHT باستخدام الطرق التقليدية، يقبلون بحماس على استخدام جهاز ®UGraft Zeus لسهولته ونجاحه، الأمر الذي يظهر استعدادهم المتزايد لإجراء عمليات زراعة الشعر من اللحية والجسم باستخدام تقنية FUE.

تكمن أهمية العلاج بعمليات BHT كونها وسيلة واعدة في استعادة الشعر، وتقدم علاجات للصلع الشديد وتصحيح المشكلات الناجمة عن عمليات الزرع السابقة غير الناجحة. وتحقق عمليات زرع الشعر المتخصصة مثل حواجب العين واللحية والرموش نتائج جمالية طبيعية أكثر باستخدام خصائص شعر الجسم المتناسقة مقارنة بالشعر الكثيف ولكن غير المتناسق على فروة الرأس.

وفي هذا الصدد، صرح الباحث الرئيسي الدكتور Sanusi Umar من قسم الأمراض الجلدية في مستشفى Harbor-UCLA بمدينة توررانسي وعيادة Dr U Hair and Skin Clinic في مانهاتن بيتش بولاية كاليفورنيا، قائلاً: "إن إدخال التقنيات المستجيبة للبشرة مع جهاز ®UGraft Zeus تعالج التحديات التي تواجه عمليات زراعة الشعر غير القابل للتطبيق على فروة الرأس، وتشكل قفزة كبيرة في استعادة الشعر المفقود، بغض النظر عن مدى كثافته.

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل مع:

Sara Harutyunyan

Dr. U Hair and Skin Clinic

[email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2309175/BHT_cover.jpg