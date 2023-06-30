شنغهاي، 30 يونيو، 2023 /PRNewswire/ - في اليوم الثاني من مؤتمر الجوال العالمي MWC في شنغهاي لعام 2023، أصدر ليو كانغ، رئيس قسم التسويق والحلول في شركة Huawei العالمية، " تكثيف الحلول المبتكرة لتعزيز التحول الرقمي والذكي" خلال مؤتمر الجوال العالمي MWC 2023 في شنغهاي.

كان المشغلون دائمًا قادة وعوامل تمكين التحول الرقمي في صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية. لم يكتف المشغلون بتحسين قدراتهم الابتكارية وتراكمها بشكل مستمر خلال التحول الرقمي فحسب، بل مكّنوا أيضًا من الترقية الرقمية في الآلاف من الصناعات، والتي تراكمت لديها إمكانات ابتكارية هائلة. "وفق ما صرّح به ليو كانغ.

Liu Kang, Global Carrier Marketing & Solution Sales Dept of Huawei

الابتكار الضخم الذي تم التوصل اليه وتجهيزه بما يتلائم مع تمكين التحول الرقمي للشركات

أولاً، بالنسبة للخدمات المقدمة للمستهلكين، فقد انتقل المشغلون من تقديم خدمات صوتية بسيطة إلى توفير مساحات بالجيجابت في كل مكان مع تنفيذ تفاعل ذكي فيما بينها. حيث تعتبر البنية التحتية للشبكة الأكثر تقدمًا الأساس في ظهور خدمات الأعمال الرقمية للمستهلكين.

ثانياً، بالنسبة للصناعة، تتجه الشركات نحو الإنتاج الرقمي من رقمنة أعمال المكاتب إلى التسويق ورقمنة خدمة العملاء. كما تم التفعيل الكامل لسيناريوهات الإنتاج الرئيسية مثل التحكم عن بعد، المركبات الموجهة آليًا، ووحدات تحكم منطقية قابلة للبرمجة، مما حسّن بشكل كبير كفاءة إنتاج المؤسسات.

وأشار ليو كانغ إلى أن هذه الإنجازات لا يمكن فصلها عن فائض القدرات المتراكمة أثناء التحول الرقمي للشركات.

موجةُ جديدة من التحول الرقمي تحوّل زخمَ الابتكار إلى نمو

تعتقد هواوي فيما يخص التعامل مع الموجة الجديدة من الذكاء الرقمي، أنه يجب علينا العمل مع شركات لبناء ثلاث قدرات جديدة للتحول الرقمي.

الأولى هي طبقة البنية التحتية، التي تحول التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى القدرة على تكامل الموارد الاستراتيجية بمرونة. وقال ليو كانغ: "إن إحدى أكثر المظاهر بداهةً هي أن سرعة الاتصالات تنتقل من سرعة 100 ميغابت/ثانية للإرسال، وسرعة جيجابت/ثانية للاستلام، وقدرات السحابة الأصلية إلى اتصالات جديدة مع خصائص نموذجية مثل سرعة جيجابت/ثانية للإرسال، 10 جيجابت/ثانية للاستلام، مع خاصية الذكاء الذاتية. وعلى هذا الأساس، تظهر مجموعة من الحوسبة الشبكية، ومتطلبات تآزر الشبكة السحابية، والتعاون بين السحابة وحوسبة الحافة، وتآزر الحوسبة السحابية للأجهزة. "

والثانية هي طبقة التشغيل، التي تحول البيانات الضخمة إلى القدرة على التعامل الرشيق مع السيناريوهات المعقدة. من تجميع البيانات إلى تجميع البيانات مع الدعم الذكي الذي يعمل على زيادة تسريع نقل البيانات في أنشطة الإنتاج والحياة، وتمكين العمليات الذكية في جميع مراحل التشغيل والأعمال، ومضاعفة الخبرة والكفاءة بشكل مباشر. والابتكار المستمر للنموذج.

والثالثة هي طبقة الخدمات الرقمية، التي تحول الخدمات المفيدة إلى القدرة على تحفيز الابتكار بسرعة. ويمكن للمشغلين مع التحول الرقمي الاستفادة الكاملة من مزايا وحدة تعريف / تحديد المشترك SIM، وهي نقطة دخول طبيعية، وتوفير المزيد من الخدمات الرقمية المبتكرة.

وقد صرح ليو كانغ: فيما يخص مواجهة المستقبل: "ثمة موجة جديدة من العصر الرقمي الذكي قادمة. وستواصل هواوي Huawei العمل مع الصناعة لتعزيز التحول الرقمي بشكل مستمر وتسريع تحويل إمكانات الابتكار إلى زخم لتطوير الصناعة ".

سيقام مؤتمر الجوال العالمي MWC Shanghai 2023 في الفترة من 28 يونيو إلى 30 يونيو في شانغهاي، الصين. ستعرض Huawei منتجاتها وحلولها في المدرجين E10 و E50 في القاعة N1 في مركز شنغهاي الدولي الجديد للمعارض (SNIEC). جنبًا إلى جنب مع المشغلين العالميين والمتخصصين في الصناعة وقادة الرأي، نتعمق في موضوعات مثل تسريع ازدهار شبكات 5G، والتقدم نحو عصر 5.5G، والتحول الرقمي الذكي. تصنع تقنية 5.5G قيمة تجارية جديدة في مجالات مثل ربط الناس، إنترنت الأشياء (IoT)، وإنترنت المركبات (IoV)، ودعم عدد لا يحصى من الصناعات لأنها تتحرك نحو عالم ذكي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2023.

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