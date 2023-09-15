تكريم تلفزيون U8K من Hisense بمقاس 100 بوصة كاختيار المحررين في CEDIA 2023

تشينغداو، الصين، 15 شتنبر/أيلول 2023 /PRNewswire/ -- تفخر شركة Hisense، الشركة العالمية للإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية، بالإعلان عن حصول تلفزيونها U8K مقاس 100 بوصة على عدد من الجوائز في CEDIA 2023، بما في ذلك اختيار المحرر في CEDIA 2023 من Sound & Vision، أفضل ما في CEDIA من منتدى AVS وأفضل عرض CEDIA 2023 من Twice.

يعد CEDIA Expo أكبر معرض للمنزل الذكي الاحترافي وسوق AV في أمريكا الشمالية. يضم مجموعة واسعة من أحدث السلع والتقنيات المرتبطة بالأدوات المنزلية الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وحلول العمل من المنزل، والأنظمة السكنية والأمنية، وحلول التكنولوجيا السكنية الأخرى.

Hisense 100-inch U8K Mini-LED TV.

هذا العام، عرضت Hisense مجموعتها الكاملة من منتجات تلفزيون ULED وتلفزيون الليزر، بما في ذلك تلفزيون U8K Mini LED الجديد مقاس 100 بوصة، وهو الطراز الأكبر من نوعه في السوق. يتميز جهاز U8K مقاس 100 بوصة بإضاءة Mini-LED وشاشة عرض تبلغ 144 هرتز ومعدل تحديث أصلي لألعاب الجيل التالي. ويأتي أيضًا مع تلفزيون NEXT-GEN، الذي يوفر شبكة Wi-Fi6E للبث المتواصل وترفيه 4K عبر الهواء، مثل الأحداث الرياضية الحية.

بعد الظهور الأول الناجح في معرض CES 2023 في يناير/كانون الثاني، تم طرح منتجات سلسلة U8 المتطورة من Hisense في العديد من الأسواق الرئيسية، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأستراليا وجنوب إفريقيا.

ومع صورة تمنح المشاهدين ما يصل إلى 1500 شمعة في المتر المربع، تتميز تقنية Mini-LED PRO بمزيد من التفاصيل والتباين أكثر من ذي قبل. إلى جانب ذلك، تنبعث من ميزة Quantum Dot Color أطوال موجية دقيقة للغاية من الضوء، مما يسمح للتلفزيون بالتقاط وعرض أكثر من مليار لون.

من خلال التقنيات التي تشمل IMAX Enhanced، وDolby Vision، وFilmmaker Mode، توفر سلسلة U8 من Hisense للمستهلكين تجربة بصرية وصوتية غامرة للسينما المنزلية، في إطار مفهوم الابتكار القائم على السيناريو، مما يسمح للجميع بالاستمتاع بالأفلام في شكلها الأصلي بوضوح عال.

نبذة عن Hisense

Hisense هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والالكترونيات الاستهلاكية. وتشمل أعمال Hisense منتجات الوسائط المتعددة (مع التركيز على أجهزة التلفزيون الذكية) والأجهزة المنزلية وتكنولوجيا المعلومات الذكية. وفي الآونة الأخيرة، حققت Hisense نموًا سريعًا وهي تعمل الآن في أكثر من 160 بلدًا.

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