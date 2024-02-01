تكريم شركة Newgen في تقرير Gartner® Market Guide بشأن حلول إنشاء القروض التجارية لعام 2023

يمكن أن يساعد دليل السوق مديري تكنولوجيا المعلومات في البنوك على تقييم حلول الإقراض التجاري على أساس ميزاتها القابلة للتخصيص وإمكانيات سير العمل وواجهات برمجة التطبيقات والوظائف، وأمور أخرى.

نويدا، الهند, 1 فبراير / شباط 2024 /PRNewswire/ -- تفخر شركة Newgen، المزود العالمي لمنصة موحدة منخفضة التعليمات البرمجية للأتمتة الشاملة على نطاق واسع، بالإعلان عن حصولها على العرفان في تقرير Gartner Market Guide بشأن Commercial Loan Origination Solutions (CLOS) (حلول إنشاء القروض التجارية) لعام 2023. ويؤكد التقرير على التطور الحثيث في مشهد CLOS، ويسلط الضوء على اتجاهات مثل زيادة التعاون بين التكنولوجيا المالية والبائعين الحاليين، وأهمية تصميم البرمجيات المرنة، ودور التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي (AI) وواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة في تعزيز قدرات CLOS.

وفقًا لـ Gartner، فإن "CLOS هو تطبيق برمجي يمكّن مؤسسات الإقراض من إدارة العملية الشاملة لفتح منتجات الإقراض، بدءًا من التطبيق وحتى الاكتتاب والإغلاق، للشركات ذات الأحجام المختلفة. ويمكن استهلاك هذه الحلول كبرامج محلية، وبرمجيات كخدمة (SaaS) قائمة على السحابة، وعمليات تكامل وواجهة برمجة تطبيقات، وحلول ذات علامات بيضاء."

لقد تم تصميم حل الإقراض التجاري من Newgen على منصتها ذات التعليمات البرمجية المنخفضة، NewgenONE، التي تقدم مجموعة شاملة من الحلول البنكية التجارية المصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء التجاريين، بدءًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المؤسسات الكبيرة. وتعمل المنصة على تمكين المؤسسات المالية من تقديم خدمات رقمية سهلة وميسرة، وتسريع قرارات الإقراض من خلال رؤى تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر بكفاءة، والتكيف بسرعة مع اللوائح المتطورة، وتحديد فرص الإقراض الجديدة، وبناء علاقات مربحة طويلة الأجل في مجال الخدمات البنكية التجارية.

وقال Runki Goswami، الرئيس العالمي للتسويق في شركة Newgen Software: "نرى أن هذا العرفان يؤكد التزامنا بتقديم حلول مبتكرة ومصممة خصوصًا لتلبية الاحتياجات الدائمة التطور للخدمات البنكية التجارية. وستظل Newgen ملتزمة بتمكين المؤسسات المالية بأحدث التقنيات من أجل إجراء عمليات بنكية تجارية فعالة ومربحة."

للوصول إلى التقرير الكامل، اقرأ "دليل السوق لحلول إنشاء القروض التجارية "(CLOS) 2023. بالإضافة إلى ذلك، انقر هنا لمعرفة المزيد حول كيفية إدخال Newgen للتغيير على وظائف الإقراض التجاري.

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معلومات عن Newgen Software Technologies Ltd.

Newgen هي المزود الرائد لمنصة التحول الرقمي الموحدة مع أتمتة العمليات، وخدمات المحتوى، وإدارة الاتصالات، وأيضًا الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي (AI/ML). على الصعيد العالمي، تعتمد المؤسسات الناجحة على منصة تطبيقات التعليمات البرمجية المنخفضة المعترف بها في الصناعة من Newgen لتطوير ونشر تطبيقات الأعمال المعقدة والتي تعتمد على المحتوى وتجذب العملاء. وبدءًا من الإعداد وحتى طلبات الخدمة، ومن الإقراض إلى الضمان، والعديد من حالات الاستخدام في مختلف الصناعات، تتيح Newgen الحلول السريعة والفعالة والسهلة الاستخدام.

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