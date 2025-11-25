تكريم فنانين رائدين من مختلف أنحاء العالم في حفل توزيع جوائز الآغا خان للموسيقى

ومن بين الفائزين هذا العام الأستاذ نصير الدين سامي، أحد أبرز أساتذة فن « الخيال» الأسطوري؛ والأخوان وارسي (Warsi Brothers)، وهما من أبرز مؤدي فن القوّالي التقليدي، وتعود جذور الإرث الموسيقي لكلٍّ منهما إلى أمير خسرو، الشاعر الصوفي والموسيقي والعالِم الموسوعي الموقّر الذي أسهم بعمق في تشكيل التاريخ الثقافي لجنوب آسيا؛ وفرقة قلالي للفنون الشعبية من البحرين، التي حافظت على الذاكرة الثقافية لغواصي اللؤلؤ في البلاد لأكثر من مئة عام؛ وعازفة العود والمغنية الفلسطينية كاميليا جبران، الرائدة في الموسيقى العربية المعاصرة؛ والملحن الإيراني Sabha Aminikia (سحاب أمينيكيا)، مؤسس مهرجان «السجادة الطائرة» (Flying Carpet Festival)، الذي يجلب لحظات من الفرح للأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاع.

يتقاسم الفائزون، الذين اختارتهم لجنة تحكيم مستقلة مكوّنة من سبعة أعضاء من بين أكثر من 400 مرشح، صندوقَ جائزةٍ بقيمة 500,000 دولار أمريكي. تصدّر حفلُ توزيع الجوائز مهرجاناً موسيقياً امتدّ لأربعة أيام وقدّم موسيقى من الشرق الكبير، وشكّل ذلك المرة الأولى التي تُقام فيها جوائز الآغا خان للموسيقى في المملكة المتحدة.

وقال سمو الآغا خان:

«يشرفني أن أحمل رؤية متجذّرة بعمق في إيمان والدي بقوة الموسيقى على مدّ الجسور بين الثقافات والارتقاء بالروح الإنسانية. وتعكس جوائز الآغا خان للموسيقى القيم التي تقوم عليها شبكة الآغا خان للتنمية: التعدديّة، والحوار بين الثقافات، والارتباط الروحي الذي تكتشفه المجتمعات حول العالم في الموسيقى. في العديد من المناطق التي نخدمها، تُعد الموسيقى جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، منسوجةً في إيقاعات الصلاة والاحتفال والذاكرة والهوية. ونواصل دعم الفنانين والتقاليد التي لا تخاطب التراث فحسب، بل تخاطب الأمل أيضاً».

