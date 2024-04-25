تكشف SUPCON عن منتجات رائدة في يونيو، بما في ذلك أول UCS في العالم

هانغتشو، الصين، 25 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- في يونيو، تستعد SUPCON (688777)لإطلاق منتجين رائدين في سنغافورة: أول نظام تحكم عالمي (UCS) في العالم وTPT (محول تدريب مسبق للسلسلة الزمنية)، وهو أول نموذج لسلسلة زمنية في الصناعات التحويلية.

من المقرر أن يقوم UCS، وهو ابتكار ثوري من SUPCON، بإحداث ثورة في بنية DCS التي تبلغ من العمر 50 عامًا، متعهدًا بالقضاء على خزانات التحكم التقليدية.

سيستبدل TPT، كنموذج سلسلة زمنية رائدة في الصناعات التحويلية، العديد من التطبيقات الصناعية التقليدية ويتغلب على التحديات الصناعية التي لم يتم حلها.

شركة SUPCON، التي تأسست في عام 1999، هي مزود عالمي بارز لحلول التصنيع الذكية للصناعات التحويلية. تلتزم الشركة بتطوير وتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من خلال دمج المنتجات المتقدمة والمعرفة الصناعية الهائلة. مع تجاوز عدد العملاء العالميين 30000، تلبي منتجات SUPCON جميع الاحتياجات في أكثر من 50 دولة ومنطقة، وتشمل قطاعات مثل النفط والغاز والمصافي والبتروكيماويات والكيماويات وما إلى ذلك. تهدف SUPCON إلى التنمية عالية الجودة والمستدامة، وهي في طريقها لتسهيل أتمتة الصناعات التحويلية العالمية.

في عام 2023، استحوذت منتجات SUPCON الأساسية، نظام التحكم الموزع (DCS) ونظام الأمان SIS))، على المركز الأول في حصة السوق في الصين، حيث حققت أرقاماً بنسبة 37.8٪ و 33.7٪ على التوالي. ومن الجدير بالذكر أن DCS حافظت على المركز رقم 1 للعام الثالث عشر على التوالي.