تكشف Xencelabs عن أول شاشة عرض OLED Pen Display بدقة 4k: المزيج الأحدث من الاحترافية وقابلية النقل

توفر شاشة القلم OLED فائقة النحافة وخفيفة الوزن إمكانية نقل استثنائية وألوان نابضة بالحياة ومستويات تباين عالية وأداء دقيق وطبيعي للقلم.

فانكوفر، واشنطن، 9 مايو 2024 /PRNewswire/ -- تعلن Xencelabs، المزود العالمي لحلول الرسم الرقمي والخيار الجديد للمحترفين الإبداعيين، عن Xencelabs Pen Display 16، الحل الجديد للرسم بالقلم على الشاشة لمحترفي المحتوى الإبداعي والمعلمين والطلاب.

تحديد المكان والزمان والطريقة التي تريدها

Create where, when, and how you want with the Xencelabs Pen Display 16. Inspiration is everywhere!

المرونة هي واحدة من السمات المميزة لـ Xencelabs Pen Display 16 وعدد الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام الجهاز بمثابة شهادة على فلسفة تصميم منتج Xencelabs. حجمه.47 بوصة (12 مم) وخفيف للغاية، 2.67 رطل (1.21 كجم)، يمكنك استخدام الشاشة في أي مكان يباغتك فيه الإبداع، مثل المقهى المفضل أو أثناء إجراء عرض تقديمي لأحد العملاء أو في الفصل الدراسي أو المنزل. يمكن توصيل Xencelabs Pen Display 16 بأي جهاز كمبيوتر محمول متوافق أو Mac أو Linux عبر كابل USB-C فردي إلى USB-C. يتم تضمين محور 10 بت لأولئك الذين يحتاجون إلى الاتصال عبر HDMI أو Display Port. يوفر حامل Xencelabs Mobile Easel الخفيف وسهل الحمل زاويتين للرسم.

شاشة OLED لجودة مذهلة للصورة

تستجيب شاشة القلم OLED 4K لدعوة المستخدمين المبدعين الذين يرغبون في أن تكون الألوان في رسوماتهم ولوحاتهم أكثر حيوية وواقعية. شاشة OLED أيضًا خالية من المشتتات البصرية مثل نزيف الإضاءة الخلفية والبكسلات المتوهجة. علاوة على ذلك، يستمتع الفنانون بقدرة الجهاز على إنشاء ألوان نابضة بالحياة على خلفية سوداء حقيقية.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر السطح الزجاجي المنقوش من الحافة إلى الحافة للشاشة، Super-AG، شعورًا سلسًا وطبيعيًا على الورق وبدون وهج تقريبًا. تدعم شاشة القلم ما يصل إلى 1.07 مليار لون، وتتميز بخمس مساحات لون تمت معايرتها من المصنع: Adobe® RGB (98%)، P3-DCS (98%) ، sRGB (99%)، Rec 2020 و Rec 709. يوفر الغلاف الخلفي للشاشة المصنوع من الألومنيوم تبديدًا سريعًا للحرارة بدون أي ضوضاء مزعجة للمروحة.

أداء سلس ودقيق وسريع الاستجابة للقلم

يأتي Xencelabs Pen Display 16 مع قلمين حساسين للضغط لتلبية احتياجات الفنان من الناحية العلمية أو الأسلوبية. يحتوي القلم ذو الـ 3 أزرار على أسطوانة أوسع مع ثلاثة أزرار اختصار للتطبيقات قابلة للتخصيص، والقلم النحيف ذو الزرين مخصص لأولئك الذين يبحثون عن الإحساس والتأثيرات التي ينتجها قلم رصاص حقيقي أو فرشاة أنحف. كلاهما يأتي مع ممحاة حساسة للضغط.

Quick Keys ــ ما يصل إلى 40 اختصار لكل تطبيق

يحتوي جهاز التحكم عن بعد Quick Keys سهل الاستخدام على ثمانية مفاتيح قابلة للتخصيص مع شاشة OLED وقرص مرمّز بالألوان لإنشاء اختصارات متعددة لتطبيقات البرمجيات. يعمل لمدة تصل إلى 53 ساعة بشحنة واحدة.

السعر والتوافر

Xencelabs Pen Display 16 Bundle 1,249)دولار. MSRP USD ، €1389 MSRP EU، £1199 MSRP UK) و Xencelabs Pen Display 16 Essentials 999) دولار. MSRP USD، €1129 MSRP EU، £969 MSRP UK) من المتوقع أن تكون متاحة في مايو هذا العام ونهاية يونيو على التوالي في Xencelabs eStore و Amazon. لاكتشاف الأسعار الإقليمية الأخرى والموزعين المحليين في جميع أنحاء العالم، يرجى زيارة www.xencelabs.com.

نبذة عن Xencelabs

Xencelabs، التي تأسست عام 2019، شركة عالمية تقدم أفضل حلول الرسم الرقمي في فئتها مما يتيح للمحترفين المبدعين إثراء قدراتهم الإبداعية وتعزيز إنتاجيتهم. لمزيد من المعلومات حول Xencelabs ، قم بزيارة www.xencelabs.com