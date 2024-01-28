تكنولوجيا الصحة الرقمية الإستونية الثورية تحت الضوء خلال معرض الصحة العربي 2024: قطاع الخدمات الصحية الإلكترونية يسجّل نمواً قياسياً بنسبة 100%

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 28 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- تستعد إستونيا، الدولة الرائدة رقمياً، لاستعراض آخر ابتكاراتها وأبحاثها المتطورة في مجال الرعاية الصحية خلال مشاركتها في معرض الصحة العربي 2024، حيث تسلّط الضوء على خبراتها، مقدِّمةً العديد من فرص التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص في دول الخليج العربية.

Estonia's Digital Health Triumph Shines at Arab Health 2024: E-health Sector Soars with 100% Turnover Growth

وفي معرض التأكيد على الإمكانيات المتاحة لهذا التعاون، قالت إيجيه ديفون، رئيسة المكتب التمثيلي لشركة «إنتربرايز إستونيا» Enterprise Estonia في دول مجلس التعاون الخليجي: "يمثّل الابتكار والأبحاث في مجال الرعاية الصحية التزاماً راسخاً لدولة إستونيا. ونحن نتطلّع إلى تقديم أفكارنا الرائدة، وعرض فرص العمل المشترك في معرض الصحة العربي 2024، إذ نسعى إلى بناء جسور التعاون مع منظومة الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي."

ومن أبرز الشركات الإستونية المشاركة في معرض الصحة العربي 2024:

«سيلين للتكنولوجيا» Cellin Technologies: تركّز هذه الشركة على تكاثر الخلايا الجذعية وتمايزها، وتحرص على التعاون مع الجامعات والشركات المهتمة بهندسة الأنسجة والعلاج الجيني والمنتجات الطبية المتقدمة للعلاج بالخلايا.

«هيلمِس»Helmes ؛ الشركة التي تمتلك ما يزيد على 30 عامًا من الخبرة في مجال الابتكار الرقمي، وتُعَدُّ شريكًا موثوقًا على مستوى العالم في حقل تطوير الأنظمة البرمجية المعقدة. وقد لعبت الشركة دورًا محورياً في تطوير حلول؛ مثل: الوصفات الطبية الرقمية، ومنظومة الانتخابات الإلكترونية في إستونيا.

«إنترفاك تكنولوجي أوي» InterVacTechnology OÜ؛ وهي الشركة الرائدة في تصنيع التقنيات العالية التي عملت على تصنيع نظام جمع الدم الفراغيLind-Vac®، وتقدم حلول جمع الدم الصحية والآمنة المستخدمة في المؤسسات والمختبرات الطبية في أكثر من 20 دولة حول العالم.

ويجدر الذكر أن حجم مبيعات قطاع الصحة الرقمية (الصحة الإلكترونية) في إستونيا قد شهد نموًا قياسياً بنسبة 100 في المئة بين عامي 2021 و2022، ما يعكس حرص البلاد على ترسيخ مكانتها في طليعة الدول المتقدمة في مجال الرعاية الصحية.

وتتيح إستونيا في معرض الصحة العربي 2024 المجال أمام متخصصي الرعاية الصحية والشركات والباحثين في دول المنطقة لاستكشاف فرص التعاون المحتمل، واكتساب رؤى عميقة حول أحدث الابتكارات في مجال الرعاية الصحية، فضلاً عن إقامة شراكات من شأنها الإسهام في رسم خارطة مستقبل الرعاية الصحية في المنطقة.

لمزيد من المعلومات حول مشاركة إستونيا في معرض الصحة العربي 2024 واستكشاف فرص التعاون، يمكنكم زيارة الجناح [ Z5.F20 ] خلال الحدث، أو الاتصال بممثّلي شركة إنتربرايز إستونيا.

ملاحظة للمحررين:

للحصول على صور عالية الدقة ومعلومات إضافية حول مشاركة إستونيا في معرض الصحة العربي 2024، يرجى زيارة [Arab Health 2024 — Trade with Estonia].

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2328262/Enterprise_Estonia_1.jpg