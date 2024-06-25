تكنولوجيا تبادل البطاريات التابعة لشركة Tiger New Energyتتلقى دفعة بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي

سيمكن ضخ الأموال الشركة الناشئة البنغلاديشية من تمكين المزيد من السائقين من خلال شبكة موسعة من محطات تبادل البطاريات.

داكا، بنغلاديش, 25 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- في شوارع بنغلاديش المزدحمة؛ حيث يعتمد الملايين على السيارات ذات العجلات الثلاث يوميًا، تصنع تايجر نيو إنرجي (Tiger New Energy) ("تايجر")، وهي شركة ناشئة للطاقة النظيفة في بنغلاديش، معيارًا جديدًا في التنقل الحضري بتقنيتها المبتكرة لتبادل البطاريات. وقد قدمت شركة "إيه دي بي أدفنشرز" (ADB Ventures) للشركة تمويلًا إضافيًا بقيمة مليون دولار أمريكي، مما زاد من جولة التمويل الأولي التي بلغت قيمتها 2.5 مليون دولار أمريكي وقادتها شركة ويف ميكر بارتنرز (Wavemaker Partners) العام الماضي. ويسهم الاستثمار في تسريع وتيرة نشر شبكة تبادل بطاريات تايجر في جميع أنحاء بنغلاديش، مما يعزز مهمتها لتعزيز التنقل الصديق للبيئة وتقديم فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة.

An innovative battery swapping station by Tiger New Energy, empowering rickshaw drivers with affordable and efficient green energy solutions in Bangladesh.

تحفيز التغيير من أجل التنقل الأخضر وتمكين المجتمعات المحلية

أسست خريجتا كلية هارفارد للأعمال نيكول ماو ويوي تسو شركة تايجر نيو إنرجي لمعالجة القضايا الملحة لانبعاثات الكربون وعدم كفاءة الطاقة التي تضرب قطاع النقل الحضري في بنغلاديش؛ حيث تقوم حوالي 4 ملايين وحدة من المركبات والسيارات الكهربائية ثلاثية العجلات بنقل أكثر من 112 مليون شخص يوميًا في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، فإن استخدام بطاريات الرصاص الحمضية ذات الجودة المنخفضة، والتي تدوم من 6 إلى 8 أشهر فقط، يعيق وسائل النقل الحيوية تلك من أن تكون فعالة بالدرجة الضرورية. ويزيد غياب البنية التحتية الكافية للشحن من المشكلة، مما يشكل تهديدات أمنية وشيكة، بما في ذلك خطر حوادث الحرائق.

وفي خطوة تحويلية، أدخلت تايجر شبكة من المحطات يمكن من خلالها لسائقي عربات الريكشا استبدال بطارياتهم المستنزفة بأخرى مشحونة بالكامل في أقل من دقيقة واحدة مقارنة بأربع ساعات سابقًا. هذا يقلل بشكل كبير من وقت التوقف عن العمل، وقد تبين أنه يعزز أرباح سائقي عربات الريكشا بنسبة مذهلة بلغت 60٪، ما يمثل دعمًا هائلاً لعربات الريكشا التي تمثل العمود الفقري للنقل الحضري في بنغلاديش.

تكنولوجيا مبتكرة تدفع النمو الاقتصادي

تضمن ميزات التبديل في وضع عدم الاتصال والشحن العكسي الخاصة بشركة تايجر استمرارية الخدمة أثناء انقطاع التيار الكهربائي، مع تضاعف حجم بنيتها التحتية كأنظمة لامركزية لتخزين الطاقة، مما يسهم في استقرار الشبكة. تعمل خوارزميات الإدارة الحرارية المتقدمة والتحسين القائم على البيانات على رفع مستوى أداء بطاريات الليثيوم أيون الخاصة بشركة تايجر وعمرها مقارنةً بالبدائل التقليدية.

قالت نيكول ماو، المؤسِّسة المشاركة والرئيس التنفيذي لشركة تايجر نيو إنرجي: "مهمتنا واضحة؛ وهي جعل التنقل النظيف متاحًا للجميع في الأسواق الناشئة". "يعتمد هذا التمويل على تقنيتنا ونموذج أعمالنا ويعزز التزامنا بتقليل آثار الكربون، وتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز سبل عيش المجتمعات المحلية".

الاستثمار والنمو

قادت شركة رأس المال المجازف الرائدة في جنوب شرق آسيا ويف ميكر بارتنرز ، التي تستثمر في الشركات الناشئة المتخصصة في مجالات المراحل المبكرة، والتكنولوجيا العميقة، والاستدامة، جولة التمويل بمشاركة مهمة من شركة "إيه دي بي أدفنشرز" . يشمل المستثمرون الآخرون في الجولة 500 توكتوكس (500 TukTuks)، وأورفل فنتشرز (Orvel Ventures)، وهامبل (Humble)، وبناتاران مانجمنت (Penataran Management)، وبرت بارنا (Brett Barna)، ومؤسس بارنا فاميلي أوفيس (Barna Family Office) ومكتب عائلي سنغافوري غير مفصح عن هويته، ومستثمر مَلَاك غير مفصح عن هويته.

ويدرك المستثمرون إمكانات حل تايجر، ولا سيما رائدات الأعمال مثل "نيكول ماو" و"يوي تسو"، اللتين لهما تأثير كبير. قال دوغ باركر من شركة ويف ميكر بارتنرز: "لقد استثمرنا في تايجر نيو إنرجي لأن "نيكول" و"يوي" اثنتان من المؤسِّسات الرائعات، وبنغلاديش هي سوق منقوص الخدمات وسريع النمو" "إن الحصول على استثمار من شركة "إيه دي بي أدفنشرز" هو علامة على جودة الفريق وتأثير عملهم على المواطنين الكادحين".

لقد دعمت شركة "إيه دي بي أدفنشرز"، التي تركز استراتيجيًا على النمو المستدام والشامل، مهمة تايجر. قال ييتشو تسانغ من شركة "إيه دي بي أدفنشرز": "تخفف حلول التبديل السريع للبطاريات التي توفرها شركة تايجر نيو إنرجي من قلق سائقي السيارات الكهربائية في بنغلاديش، وتمهد الطريق للوصول إلى طاقة أنظف وتحقيق التمكين الاقتصادي. يتماشى نهجهم التجاري الشامل، ومبادراتهم المخصصة لتمكين المرأة، والتزامهم بتأثير المناخ بشكل وثيق مع مهمتنا الأساسية المتمثلة في تحفيز العمل المناخي والنهوض بالمساواة بين الجنسين من خلال الحلول التحويلية في آسيا الناشئة".

توسيع الشبكات وتمكين المرأة

مع هذا الاستثمار ، تخطط شركة تايجر لتوسيع شبكتها إلى ما يزيد عن 100 محطة لتبديل البطاريات لتمكين أكثر من 10000 سائق لعربات الريكشا. وستستهم الأموال أيضًا في تعزيز اكتساب المواهب، وتحفيز الأبحاث والتطوير، وتسهيل استكشاف أسواق إقليمية جديدة؛ حيث تعمل شركة تايجر بنشاط على تشكيل شراكات استراتيجية مع الشركات الرائدة لتصنيع السيارات الكهربائية ومزودي الطاقة لتعزيز مهمتها.

التأثير الاجتماعي من خلال مبادرة HerDrive

يظهر التزام شركة تايجر بالتأثير المجتمعي من خلال مبادرة هير درايف (HerDrive) ، التي تهدف إلى زيادة عدد سائقات عربات الريكشا، اللاتي يمثلن حاليًا أقل من 1٪ من قوة العمل في هذا المجال. وتوفر المبادرة التدريب، والتوجيه، والمساعدة المالية للسائقات فيما يخص ملكية السيارات الكهربائية، مما يؤدي إلى فتح مصدر دخل جديد ومستقر ويعزز سلامة الراكبات وراحتهن. وتهدف مبادرة "هير درايف" إلى تمكين 1000 امرأة بحلول عام 2025.

التقدم للأمام: حلول النقل المستدامة

مع مواصلة شركة تايجر نيو إنرجي للتقدم في مسيرتها، تحافظ على تفانيها في خلق تأثير اجتماعي مستمر من خلال المبادرات التحويلية. وبدعم من مؤسسة قوية والدعم الثابت من المستثمرين والمجتمع، تستعد شركة تايجر للنمو السريع وتستعد بنشاط لجولة تمويل من السلسلة "أ" في نهاية عام 2024.

لمعرفة المزيد عن تايجر نيو إنرجي ومبادرة هير درايف، يرجى زيارة https://tigernewenergy.com/ .

حول Tiger New Energy

من مقرها في داكا، تقوم شركة تايجر نيو إنرجي، التي أسستها اثنتان من خريجات ماجستير إدارة الأعمال في جامعة هارفارد، بتحويل التنقل النظيف في جنوب آسيا من خلال نموذجها الذي يحمل عنوان "البطارية كخدمة"؛ حيث تقوم الشركة بإنشاء شبكة لمحطات تبديل البطاريات تستخدم بطاريات الليثيوم لتقديم حلول نقل مستدامة. ومن خلال توفير نموذج الاشتراك اليومي والتعاون مع المجتمعات والحكومة المحلية، تهدف شركة تايجر نيو إنرجي إلى خفض أسعار المركبات الكهربائية بشكل أكبر وجعلها متاحة للجميع، مما يقلل بشكل كبير من انبعاثات الكربون ويعزز الاستدامة البيئية. وتسمح الخدمة للمستخدمين بتبني نمط التنقل الأخضر دون تحمل التكلفة المقدمة المرتفعة، مما يعزز انتشار حلول النقل الصديقة للبيئة عبر مختلف المناطق.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2434331/Super_Station_Picture.jpg