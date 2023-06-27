تكنولوجيا توليد الطاقة الكهربائية الرائدة في العالم من Lucid تدفع Aston Martin إلى مستقبل كهربائي جريء

Lucid has entered into a definitive agreement to establish a long-term strategic technology partnership with Aston Martin to accelerate the iconic British brand’s high-performance electrification strategy and long-term growth. The agreement will see Aston Martin gain access to Lucid’s ultra-high performance twin motor drive unit, battery technology, and Wunderbox, as well as technical support from Lucid in integrating its proprietary technology.

دخلت Lucid و Aston Martin في شراكة تكنولوجية استراتيجية طويلة الأجل لدمج وتوريد أنظمة مجموعة نقل الحركة والبطاريات الكهربائية المتطورة من Lucid في عقود تزيد قيمتها عن 450 مليون دولار.

ويمثل هذا الاتفاق التاريخي أول علاقة من هذا القبيل للذراع التكنولوجي لـ Lucid Group ، وهو تحقيق لرؤية توسع نطاق منتجات الشركة وتمهد الطريق للتطبيقات المستقبلية الأكثر انتشارًا.

وستحصل Aston Martin على إمكانية الوصول المباشر إلى تكنولوجيا مجموعة نقل الحركة الكهربائية الخاصة بشركة Lucid ، بما في ذلك وحدة الدفع المزدوج فائقة الأداء، وتكنولوجيا البطارية الشهيرة، و Wunderbox الثورية.

ستدفع Aston Martin رسوم الوصول لتكنولوجيا Lucid مقابل تكنولوجيات Lucid من خلال مزيج من أسهم Aston Martin والمدفوعات النقدية المرحلية، وتصبح Lucid مساهمة في Aston Martin .

بالإضافة إلى ذلك، ستدخل Lucid و Aston Martin في ترتيبات الإمداد لمكونات وأنظمة مجموعة نقل الحركة الخاصة بشركة Lucid .

نيوآرك، كاليفورنيا وGAYDON، المملكة المتحدة،27 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- Lucid Group , Inc. (NASDAQ: LCID)، التي وضعت معايير جديدة للتجربة الكهربائية الفاخرة مع Lucid Air، الفائزة بجائزة 2023 World Luxury Car Award، أعلنت اليوم أنها دخلت في اتفاقية مؤكدة لإقامة شراكة تكنولوجية استراتيجية طويلة الأجل مع Aston Martin لتسريع استراتيجية العلامة التجارية البريطانية الشهيرة عالية الأداء ونموها على المدى الطويل.

وهذه العلاقة، وهي الأولى من نوعها لـ Lucid، ستتيح لـ Aston Martin الوصول إلى تكنولوجيا توليد الطاقة الكهربائية الرائدة عالميًا، والتي تم تصميمها وتصنيعها حصريًا داخل الشركة من قبل Lucid، لتشغيل سيارات Aston Martin الكهربائية التي تعمل ببطارية في المستقبل. كما ستزود الاتفاقية Aston Martin بالدعم الفني من Lucid في دمج تقنيتها الخاصة في منصة السيارات الكهربائية الجديدة كليًا التي طورتها Aston Martin، بالإضافة إلى توريد مكونات Lucid.

"ستمثل هذه الشراكة تعاونًا بارزًا بين Aston Martin، العلامة التجارية ذات التاريخ الغني، بما في ذلك الفوز في Le Mans ونجاحاتها الحالية في الفورمولا 1، مع أفضل ابتكارات وتكنولوجيا وادي السيليكون من Lucid" هذا ما قال Peter Rawlinson، الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التكنولوجيا في Lucid. وتماشيًا مع استراتيجيتها، Aston Martin اختارت Lucid، إدراكًا منها للفوائد العميقة لاعتماد تقنيتها الرائدة عالميًا في مجال نقل الحركة الكهربائية، والمتمثلة في النطاق المقدر من قبل Lucid Air Grand Touring والذي يبلغ 516 ميلًا."

وقال Lawrence Stroll، الرئيس التنفيذي لشركة Aston Martin: "إن اتفاقية التوريد مع Lucid هي تغيير في قواعد اللعبة للنمو المستقبلي بقيادة EV لشركة Aston Martin." "بناءً على استراتيجيتنا ومتطلباتنا، اخترنا Lucid، للوصول إلى أعلى أداء في الصناعة والتقنيات الأكثر ابتكارًا لمنتجات BEV المستقبلية."

تم اختيار Lucid من قبل Aston Martin من خلال عملية تنافسية وستوفر تقنيات متقدمة لتوليد الطاقة الكهربائية، والتي تتضمن وحدة الدفع المزدوج فائقة الأداء، وتكنولوجيا البطارية الشهيرة، وWunderbox الثورية. تتحد القوة الهائلة لوحدة الدفع الخلفي ذات المحركين مع توجيه عزم الدوران لتوسيع قدرات السيارة إلى ما هو أبعد من ذلك الذي يمكن تحقيقه من خلال نظام الدفع الرباعي السلبي. تتضمن هذه المحركات الكهربائية المبتكرة تقنيًا تبريد الجزء الثابت من Lucid وتقنية wave winding، وتقنية المبادل الحراري الجديدة ومعدل تدفق سائل التبريد المرتفع، بالإضافة إلى نظام بطارية مصاحب يتم ترقيته أيضًا للحصول على طاقة أعلى ومنطق حراري أكثر دقة.

وتسلط الاتفاقية الضوء على التزام Lucid بمنح Aston Martin إمكانية الوصول إلى أفضل التقنيات المتاحة لدفع الشركة نحو هدفها المتمثل في إطلاق أول طراز كهربائي نقي من Aston Martin في عام 2025 ودعم سباق العلامة التجارية على نطاق أوسع. صديق للبيئة استراتيجية الاستدامة. كما تمثل الاتفاقية أول علاقة بين مصنعي السيارات لجناح التكنولوجيا في Lucid، مما يوسع نطاق منتجات الشركة ويمهد الطريق لمزيد من التطبيقات السائدة لتقنية توليد الطاقة الكهربائية الثورية للشركة في المستقبل. في وقت سابق من هذا العام، كشفت Lucid عن مشتق من وحدة القيادة الكهربائية كثيفة الطاقة المصممة خصيصًا للاستخدام في رياضة السيارات.

ويتوقف بدء هذه العلاقة على موافقة مساهمي Aston Martin، بالإضافة إلى استلام الموافقات التنظيمية المعمول بها والشروط العرفية الأخرى.

نبذة عن Lucid Group

تتمثل مهمة Lucid في إلهام تبني الطاقة المستدامة من خلال إنشاء تقنيات متقدمة والسيارات الكهربائية الفاخرة الأكثر جاذبية والتي تتمحور حول التجربة البشرية. أول سيارة في الشركة، the Air، هي سيارة سيدان فاخرة من أحدث طراز مع تصميم مستوحى من كاليفورنيا. تتميز Lucid Air Grand Touring بوكالة حماية البيئة الرسمية التي تقدر بمدى 516 ميلًا أو 1050 حصانًا. يتم إنتاج شحنات Lucid Air في مصنع Lucid في Casa Grande أريزونا، ويجري حاليًا تسليمها للعملاء في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والشرق الأوسط.

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العلامات التجارية

يحتوي هذا البلاغ على علامات تجارية وعلامات خدمة وأسماء تجارية وحقوق نشر لـ Lucid Group والشركات التابعة لها والكيانات الأخرى، والتي هي ملك لأصحابها.

البيانات التطلعية

يتضمن هذا البلاغ "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في أحكام "الملاذ الآمن" الواردة في قانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة بالولايات المتحدة لعام 1995. يمكن تحديد البيانات التطلعية باستخدام كلمات مثل "تقدير" أو "خطة" أو "مشروع" أو "توقع" أو "ينوي" أو "سوف" أو "يتوقع" أو "يتوقع" أو "يعتقد" أو "يسعى" أو "يستهدف" أو "يستمر" أو "يمكن" أو "ربما" أو "قد يُحتمل" أو "ممكن" أو "محتمل" أو "يتنبأ" أو غيرها من التعبيرات المماثلة التي تتنبأ أو تشير إلى الأحداث أو الاتجاهات المستقبلية أو التي ليست بيانات عن مسائل تاريخية. وتشمل هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بخطط Lucid وتوقعاتها بشأن شراكة Lucid الاستراتيجية مع Aston Martin، والتي تتضمن احتمال أو قدرة الأطراف على إتمام المعاملات المقترحة، والفوائد المحتملة لـ Lucid، وقدرة Lucid على توفير التكنولوجيا وأنظمة توليد الطاقة والبطاريات وفقًا لشروط الشراكة المقترحة، وتوافر التطبيقات المستقبلية لتكنولوجيا مجموعة نقل الحركة الكهربائية من Lucid، ووعد تكنولوجيا Lucid. تستند هذه البيانات إلى افتراضات مختلفة، سواء تم تحديدها في هذا البلاغ أم لا، وعلى التوقعات الحالية لإدارة Lucid. لا يُقصد بهذه البيانات التطلعية أن تكون بمثابة ضمان، ويجب ألا يعتمد عليها أي مستثمر كضمان أو تعهد أو بيان نهائي للحقائق أو الاحتمالات. من الصعب أو المستحيل التنبؤ بالأحداث والظروف الفعلية وقد تختلف عن هذه البيانات التطلعية. العديد من الأحداث والظروف الفعلية خارجة عن سيطرة Lucid. تخضع هذه البيانات التطلعية لعدد من المخاطر والشكوك، بما في ذلك تلك العوامل التي تمت مناقشتها تحت عنوان "عوامل الخطر" في الجزء الثاني، البند 1A من تقرير Lucid ربع السنوي في النموذج 10-Q للربع المنتهي في 31 مارس 2023، بالإضافة إلى المستندات الأخرى التي قدمتها Lucid أو سوف تقدمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. إذا تحقق أي من هذه المخاطر أو ثبت أن افتراضات Lucid غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن النتائج التي تنطوي عليها هذه البيانات التطلعية. قد تكون هناك مخاطر إضافية لا تعرفها Lucid حاليًا أو تعتقد Lucid حاليًا أنها غير جوهرية ويمكن أن تتسبب أيضًا في اختلاف النتائج الفعلية عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. بالإضافة إلى ذلك، تعكس البيانات التطلعية توقعات Lucid أو خططها أو توقعاتها للأحداث ووجهات النظر المستقبلية اعتبارًا من تاريخ هذا الاتصال. تتوقع Lucid أن تتسبب الأحداث والتطورات اللاحقة في تغيير تقييمات Lucid. ومع ذلك، في حين أن Lucid قد تختار تحديث هذه البيانات التطلعية في مرحلة ما في المستقبل، فإن Lucid تخلي مسؤوليتها على وجه التحديد عن أي التزام للقيام بذلك. لا ينبغي الاعتماد على هذه البيانات التطلعية على أنها تمثل تقييمات Lucid اعتبارًا من أي تاريخ لاحق لتاريخ هذا البلاغ. وبناءً على ذلك، لا ينبغي الاعتماد بلا مبرر على البيانات التطلعية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2140227/Lucid_twin_motor_drive_unit.jpg

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