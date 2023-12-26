تلتزم شركة Adamastor ببرنامج Hi-reV، وهو برنامج لانتعاش قطاع مكونات السيارات

بورتو، البرتغال, 26 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- شاركت Adamastor مؤخرًا في "المؤتمر الأوروبي حول السلامة الهيكلية للمواد المصنعة المضافة"، مما يشير إلى مشاركتها في مشروع Hi-reV، لانتعاش قطاع مكونات السيارات، وهو جدول أعمال انتعاش صناعة مكونات السيارات.

Frederico Ribeiro, Engineering Director at Adamastor. Adamastor recently took part in the "European Conference on the Structural Integrity of Additively Manufactured Materials"

كجزء من المشروع المبتكر، التزمت Adamastor بتنفيذ جميع خبراتها ومهاراتها في إنتاج مكونات ألياف الكربون، وتعزيز عمليات البحث والتطوير. تمثل هذه مجرد إحدى الطرق التي ستساهم بها شركة Adamastor في هذا الاتحاد الذي يهدف إلى الجمع بين الشركات ذات الصلة في هذا القطاع والذي يتمثل هدفه في تعزيز التغييرات الأساسية في الصناعة والتي ستمكن الشركات من التكيف وتوفير استجابة مناسبة للأهداف المحددة لانتقال الطاقة.

من خلال مركز التميز الهندسي الخاص بها، تشارك الشركة حاليًا في مشروع بحث وتطوير مفاهيم في إنتاج هياكل البطاريات للسيارات الكهربائية، وتضع نفسها في طليعة قطاع السيارات بفضل خبرتها وتقنياتها المطورة داخليًا.

قال فريدريكو ريبيرو، المدير الهندسي في Adamastor: "من خلال الاعتماد على خصائص ألياف الكربون لتصنيع المكونات الأساسية لقطاع التنقل الكهربائي، فإننا نستفيد من قوتها العالية ووزنها المنخفض."

تتيح مكونات ألياف الكربون، من ناحية، حلولاً أخف وزنًا، مما يعزز نطاق المركبات المخصصة لها، ومن ناحية أخرى، توفر صلابة هيكلية أكبر، مما يستفيد من الحماية الأساسية للبطاريات وما يترتب على ذلك من السلامة في حالة وقوع حادث. تم تصميم الهياكل التي تم تطويرها لمجموعة واسعة من المركبات، بدءًا من قطاع التنقل الصغير، الذي ينمو بشكل واضح، إلى مركبات نقل الركاب الثقيلة، بما في ذلك حافلات النقل العام، وهو قطاع ضروري للغاية إذا أردنا تحقيق الأهداف المحددة فيما يتعلق بانبعاثات الكربون.

نبذة عن Hi-rEV

Hi-reV: إنعاش قطاع مكونات السيارات، هو مشروع يتم الترويج له بشكل مشترك مع 12 كيانًا آخر، كجزء من برنامج التعافي والمرونة، وتعبئة جداول الأعمال لابتكار الأعمال. يسعى مشروع التعبئة هذا إلى توحيد الخبرات والمعارف المتنوعة لكل من الجهات الصناعية وشركاء ENESI (الكيانات غير التجارية في النظام العلمي والتكنولوجي الوطني) والجمعيات، من خلال تبادل المعرفة، لدفع التحول اللازم لتلبية متطلبات السوق المستقبلي. وبهذه الطريقة، تم تحديد ثلاث ركائز أساسية للمشروع، مع التركيز المشترك على مجالات التدخل:

• التحول الأخضر لقطاع تصنيع مكونات السيارات؛

• التحول الرقمي لنظام الإنتاج؛

• المرونة الاقتصادية: بناء القدرات للعمليات/المنتجات الجديدة لسيارة المستقبل.

توفر هذه الركائز المشتركة بين جميع المنتجين المشاركين استجابة فعالة للتحديات الجديدة التي تواجه قطاع تصنيع مكونات السيارات وتعزز المرونة من خلال التخصص والتكيف مع أسواق المستقبل والكفاءة، فضلاً عن النمو المستدام والشامل للقطاع نفسه، حيث يلعب الاحتفاظ برأس المال البشري والمستوى العالي من المؤهلات دورًا رئيسيًا.