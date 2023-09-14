تلفزيون Toshiba TV Z870 يعيد تعريف الترفيه السمعي البصري المنزلي

هونج كونج, 14 سبتمبر 2023 / PRNewswire/-- أعلنت Toshiba TV عن تلفزيون جديد يضاف إلى أسطولها المتطور من التلفزيونات وهو تلفزيون Toshiba Z870 المزود بشاشة عالية الدقة والنقاء الصوتي عالي الجودة ليناسب مشاهدي العصر الحديث.

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وتتيح الإمكانات الفريدة التي يتمتع بها هذا التلفزيون لممارسي الألعاب تجربة مثيرة وأكثر جاذبية، ويجعل مشاهدو الأفلام أكثر انغماسا في مشاهدتهم. وتعتبر شاشة العرض التي تعمل بخاصية Mini LED 4K من العناصر الرئيسية التي تجعل من Toshiba TV Z870 تلفزيونًا جذابًا، حيث توفر هذه التكنولوجيا تباينًا مذهلاً وألوانًا نقية، ورؤية واضحة لكافة تفاصيل أوجه الممثلين المفضلين لديكم بوضوح استثنائي، بدءًا من خيوط الشعر الفردية مرورًا بتعابير الوجه الدقيقة في أحلك المشاهد وأكثرها سطوعًا، مما يضمن تجربة غامرة للمشاهدين.

يتسبب هبوط الفريمات الذي يحدث عند ممارسة الألعاب المكثفة في تعطيل تجربة اللاعب، وهو الأمر الذي يتفاداه التصميم الجديد لشاشة العرض ذات 144 هرتز الخاصة بتلفزيون Toshiba Z870. فشاشة العرض الجديدة تمتلك القدرة على تقديم كافة الحركات السريعة التي تقوم بها شخصية اللاعب بوضوح شديد، بدءًا من الخطوات الجانبية في الألعاب الاستراتيجية مرورًا إلى المطاردات سريعة الوتيرة بين المتسابقين. ويحتوي الجهاز أيضا على خاصية الوضع الاحترافي في الألعاب (Game Mode Pro) والتي تضمن للاعب خوض تجربة سلسة وسريعة الاستجابة لردود الفعل.

وتضم الشاشة أيضا خاصية ألوان Quantum Dot التي تنتج ألوانا نابضة بالحياة ودقيقة لكل إطار عرض، بالإضافة إلى تقنية AMD FreeSync Premium التي تضمن خوض تجربة لعب وتسلسل حركي سلس، وذلك من خلال القضاء على مشكلة تمزق الشاشة واهتزازها.

ويكمن السر في توفير تجربة مرئية واضحة وخالية من الشوائب في محرك REGZA (ZRi) المدمج بالتلفزيون، حيث يعزز هذا المحرك كل عنصر مرئي لتوفير صورة أكثر حيوية ووضوح. وتتكامل عناصر الرؤية التي يتميز بها تلفزيون Toshiba TV Z870 مع محرك REGZA Bass Woofer Pro، والنظام الصوتي المحيطي ZR 2.1.2، بالإضافة إلى مكبرات الصوت المزودة بالتلفزيون من الجهة الأمامية. فهذه الأنظمة تجعل صوت حفيف الأوراق الخفي في مشهد سينمائي هادئ والإيقاع المتصاعد للموسيقى التصويرية للعبة ترفيهية واضحا ودقيقا باستمرار للمشاهدين.

يمثل تلفزيون Toshiba TV's Z870، إلى جانب مواصفاته الرائعة والجذابة، مزيج سلس من إبداع التكنولوجيا وروعة التصميم، مما يمثل حلًا متكاملًا لتحديات الترفيه في العالم الحقيقي. مع وصول تلفزيون Toshiba TV Z870 الجديد إلى الأسواق، تتجه الأنظار نحو الديناميكية التي يعد بها الموديل الأحدث في عالم التلفزيونات، وكيف من المقرر أن تستمر سلسلة نجاح الموديلات التي تسبقه.

نبذة عن Toshiba TV

يمتدّ تاريخ Toshiba TV إلى نحو 70 عامًا من الإنتاج. من خلال استعماله القوي للحمض النووي في ابتكاراته وكذا الأفكار المتطورة التي يشجعها، أنتج تلفزيون Toshiba TV العديد من أجهزة التلفزيون ذات الميزات الرائدة في العالم. قدم تلفزيون Toshiba TV، من خلال جودة صورته العالية، تجارب لا تُنسى وأنماط مشاهدة متطورة استفاد منها العديد من الأشخاص حول العالم.

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مصدر الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2208514/image.jpg

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