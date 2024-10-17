تلفزيون ULED X Mini LED مقاس 110 بوصة المذهل من Hisense متوفر الآن على مستوى العالم

مدينة تشينغداو، دولة الصين, 17 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Hisense، العلامة التجارية الرائدة في الإلكترونيات الاستهلاكية العالمية والأجهزة المنزلية، اليوم أن تلفزيون ULED X Mini LED مقاس 110 بوصة متاح الآن على مستوى العالم بسعر 20,000 دولار أمريكي.

ومنذ ظهوره لأول مرة في حدث التقنية CES في وقت سابق من هذا العام وحصوله على جائزة الابتكار CES Innovation Award، بالإضافة إلى حصوله على جائزة Editor's Choice (اختيار المحرر) من موقع Digital Trends، استمر تلفزيون 110UX في حصد المزيد من الجوائز التي لا حصر لها لريادته في مجال تكنولوجيا العرض.

Hisense 110-inch ULED X Mini LED is now available globally

تُقدِّم شاشة تلفزيون 110UX المزودة بتقنية Mini LED Blacklight (ضوء أسود ليد مصغر) سطوعًا مذهلًا تصل ذروته إلى 10,000 نيت، وتباينًا رائعًا بفضل الـ 40,000 منطقة تعتيم المحلية، ما يقلل من تسريب الإضاءة الخلفية ويرفع التباين بشكل ملحوظ. وبفضل أن التلفزيون مدعوم بتقنية محرك Hi-View AI Engine X من شركة Hisense، فإنه يوفر تعديلات في الوقت الفعلي لمؤثرات عرض أكثر وضوحًا وجاذبية وغامرة أكثر. من خلال الجمع بين هذه المجموعة من الأجزاء المادية والبرمجيات التي تمثل معيارًا مرجعيًا في الصناعة، فإن تلفزيون 110UX شهادة على تطور تصاميم شاشات LED، إذ يتلاقى الابتكار والهندسة التي تركز على المستهلك؛ لوضع تعريف جديد لجودة الصورة، فهو يوفر صورة أكثر إشراقًا وديناميكية تعمل بشكل جيد مع حجم الشاشة الكبير، ما يجعله خيارًا مثاليًا للاعبين ومحبي الأفلام والرياضة على حد سواء.

في وقت سابق من أكتوبر، تم إطلاق نسخة تلفزيون 110UX Championship Edition، وهي إضافة فائقة الجودة إلى تشكيلة ULED X المبتكرة من Hisense، تزامنًا مع بداية موسم NBA (الرابطة الوطنية لكرة السلة). يمثل هذا النموذج الحصري ذو الإصدار المحدود تعاونًا فريدًا بين اثنين من قادة الصناعة، حيث يجمع بين تقنية ULED X المتطورة من Hisense مع تحسينات فاخرة تحتفل بروح أبطال NBA (الرابطة الوطنية لكرة السلة).

إن وصول تلفزيون 110UX إلى الساحة يمثل تطورًا كبيرًا في خط منتجات شاشات التلفزيون من Hisense، حيث تقوم Hisense بترسيخ ريادتها في سوق المنتجات فائقة الجودة والشاشات ذات الحجم الكبير، وكان هذا استجابةً للطلب المتزايد على الترفيه عبر الشاشات الكبيرة حيث قامت بتوسيع خطوط إنتاج ULED وULED X لتشمل أحجام شاشات أكبر.

تلتزم Hisense بالابتكار التكنولوجي المستمر لتزويد المستهلكين بتجربة سمعية وبصرية لا مثيل لها. وتستمر Hisense في وضع المستهلكين في القلب من اهتماماتها، وتعزز روابطها مع المزيد من المستخدمين على مستوى العالم، وتوفر تجارب تتجاوز التوقعات لجميع سيناريوهات غرفة المعيشة المنزلية.

نبذة عن Hisense

تعتبر Hisense إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في عالم الإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية، وهي أيضًا الشريك الرسمي لبطولة يويفا يورو 2024 (UEFA EURO 2024™‎). وتحتل Hisense، وفقًا لبيانات شركة أوميدا (Omdia)، المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات أجهزة التلفزيون، والمرتبة الأولى في صادرات شاشات التلفزيون بحجم 100 بوصة، وذلك في عام 2023 والربع الأول من عام 2024. حققت الشركة نموًا سريعًا وباتت تعمل في أكثر من 160 دولة، وتشتهر بتخصصها في منتجات الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، والحلول الذكية لتكنولوجيا المعلومات.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2530687/Hisense_110_inch_ULED_X_Mini_LED_globally.jpg