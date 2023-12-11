تم إطلاق زيارة" تصور الحيوية تشونغشان" المشتركة بين المترجمين المشهورين ووسائل الإعلام الأجنبية

بكين، الصين, 11 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- في 7 ديسمبر ،بدأت رسميا زيارة " إدراك حيوية تشونغشان" المشتركة ونشاط المقابلة بين المترجمين المشهورين ووسائل الإعلام الأجنبية برعاية معهد الترجمة التابع لمجموعة الصين للاتصالات الدولية في مدينة تشونغشان بمقاطعة قوانغدونغ.

في 7 ديسمبر، التقط الوفد صورة جماعية أمام متحف تشونغشان (PRNewsfoto/)

من أجل سرد قصة تشونغشان للعالم وتعزيز قدرة الاتصالات الدولية في منطقة قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو ،أنشأت مجموعة الصين للاتصالات الدولية معهد الترجمة التابع جنبا إلى جنب مع قسم الدعاية في لجنة حزب بلدية تشونغشان وجامعة قوانغدونغ للدراسات الأجنبية ،قاعدة ممارسات الترجمة والاتصالات الدولية في منطقة قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو لمعهد الترجمة التابع لمجموعة الصين للاتصالات الدولية ،وهذا الحدث هو واحد من سلسلة الأنشطة التي تعقدها قاعدة الممارسة. وخلال الحدث الذي يستمر خمسة أيام، سيقوم وفد مؤلف من مترجمين صينيين مشهورين ومراسلين إعلاميين أجانب في الصين بزيارة تشونغشان وإجراء مقابلات معها لتجربة التنمية الحضرية والريفية وبناء تشونغشان، والبناء الاقتصادي المحلي والعادات من مسافة قريبة، ونقدر تماما سحر تشونغشان الفريد من العصور القديمة إلى الحديثة.

تشونغشان هي مسقط رأس الدكتور صن يات صن ،الرائد العظيم للثورة الديمقراطية في الصين ، وكانت مدينة مهمة عند مصب نهر اللؤلؤ منذ العصور القديمة .تشونغشان هي أيضا مدينة مهمة في منطقة قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو ،مع التنمية الاقتصادية السريعة في السنوات الأخيرة ،وحققت إنجازات ملحوظة في مجالات الصناعات التحويلية والخدمات ،وجذب العديد من شركات التكنولوجيا الفائقة للاستقرار فيها.

في متحف تشونغشان ،تعرف الوفد على تاريخ تطور شيانغشان(تشونغشان)لأكثر من 5000 عام من خلال المعرض الرئيسي" معرض تشونغشان للتاريخ" ومن خلال معرض" معرض تشونغشان للتاريخ الصيني في الخارج" فهم متعمق للرؤية العالمية ،والروح الرائدة والمبتكرة ،والمساهمة الفريدة لربط الصين والدول الأجنبية ،والمشاعر الوطنية للصينيين المغتربين في تشونغشان .في شارع المشاة في طريق صنوين اختبر الوفد السحر الفريد لشارع تشونغشان التجاري الذي يبلغ عمره قرنا من الزمان وبطاقة الأعمال في المدينة.

وستركز الزيارة المواضيعية أيضا على مشروع" مشروع الملايين والملايين" لمدينة تشونغشان لتعزيز التنمية المنسقة للمناطق الحضرية والريفية بشكل شامل وتنمية التكامل الحضري الريفي عالي الجودة مع خصائص تشونغشان، وإظهار الإنجازات الخارقة التي تحققت في تعزيز" مشروع الملايين والملايين" في تشونغشان. وفقا لخط سير الرحلة ،سيعقد الوفد أيضا ندوة حول استراتيجية الاتصال الدولي لتشونغشان في العصر الجديد ،جنبا إلى جنب مع خطة التنمية الحضرية لمدينة تشونغشان ،مع التركيز على كيفية زيادة تعزيز مسار الاتصال الدولي واستراتيجية صورة مدينة" تشونغشان الجميلة ، مدينة تستحق الاستثمار" في العصر الجديد ،وتقديم اقتراحات للتواصل الدولي لتشونغشان من منظور المترجمين المشهورين والصحفيين الأجانب ،وتعميق الوعي بتشونغشان من قبل وسائل الإعلام الدولية الرئيسية والناس في الداخل والخارج ،وزيادة تعزيز تأثير تشونغشان الدولي.

الاتصال:تشانغ يان

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