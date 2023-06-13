تم اختتام الدورة العشرين لِـ CACLP والثالثة لِـ CISCE بأرقام قياسية في نانتشانغ

نانتشانغ، الصين، 13 يونيو/حزيران 2023 /PRNewswire/ -- في الفترة الممتدة من 28 إلى 30 ماي/أيار 2023، أغلق معرض الجمعية الصينية العشرين لممارسة المختبرات السريرية (CACLP) والمعرض الصيني الثالث لسلسلة توريد التشخيص المخبري (CISCE)، والمعترف به باعتباره المعرض العالمي الرائد في التشخيص المخبري (IVD)، أبوابه بنجاح في نانتشانغ، الصين.

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بمساحة المعرض تتمثل في 130000 متر مربع، حضر بالحدث أكثر من 1300 شركة عارضة وحوالي 40000 زائر محترف في الصناعة من 29 دولة ومنطقة، محققين مستوى رائعًا من العالمية منذ إعادة انفتاح البلاد. توافد الزوار من الوكلاء والموزعين إلى المستخدمين النهائيين من جميع أنحاء العالم على 11 قاعة حيث عرضوا التطورات في سلسلة صناعة IVD بأكملها، وشاركوا في العديد من عمليات إطلاق المنتجات الجديدة والتعاون الاستراتيجي وعروض خط الإنتاج، بالإضافة إلى فرص التواصل الفعال في الموقع.

وفي الوقت نفسه، أكثر من 20 مؤتمرًا وندوة أكاديمية بما في ذلك المؤتمر العاشر لتطوير صناعة IVD في الصين (CIIDC)، ومؤتمر الطب التجريبي الصيني الثامن (CEMC)، وEnlightening Lab Med - منتدى رواد الأعمال الشباب السادس للتشخيص المخبري (ELMY)، والمنتدى الصيني الخامس لشركات توزيع التشخيص المخبري (CIDEF) والمنتدى الصيني الثالث للمواد الخام الرئيسية والأجزاء (CKRMPF) بالإضافة إلى أكثر من 100 اجتماع عمل بالتزامن مع المعرض الذي يجذب أكثر من 300 متحدث أكاديمي و5000 مندوب من المستشفيات والجامعات والمؤسسات والمختبرات للحضور.

يثبت العدد القياسي للمشاركين أن المعرض هو حدث لا بد منه يدمج العلامات التجارية والتجارة والتبادل الأكاديمي وشبكات الصناعة كمنصة متكاملة تركز على الطب المخبري وصناعة IVD على مستوى العالم.

بموجب الإعلان الرسمي للسيد هايبو سونغ، مؤسس CACLP ورئيس CAIVD (الجمعية الصينية للتشخيص المخبري)، بدأ الحدث، مبشرا بفصل جديد من التقدم والتعاون في الصناعة.

قالت السيدة كارين داي، المديرة العام لشركة GL events Ruihe (Shanghai) Exhibition Co., Ltd.، إنه يشرفنا أن نجتمع مرة أخرى مع قادة الصناعة والزملاء في الذكرى العشرين والاستئناف الكامل للسفر الدولي بعد جائحة كوفيد-19. نحن ملتزمون بتقديم حدث كبير يجمع بين الأوساط الأكاديمية والتجارة والتواصل والتعاون والابتكار والعلامات التجارية.

خلال الحدث الذي استمر لحمسة أيام، أبلغ الأكاديميون ومديرو المستشفيات والعلماء والباحثون عن المواضيع الهامة، وتبادل المسؤولون التنفيذيون من شركات التشخيص المخبري رؤاهم حول اتجاهات السوق والتطورات المستقبلية. تم بث المعرض وأكثر من 100 نشاط على الهواء مباشرة في الموقع وجذب أكثر من 2.55 مليون مشاهدة عبر الإنترنت.

مع احتفال CACLP بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسه هذا العام، يتماشى هذا الإنجاز الهام مع لحظة محورية في صناعة التشخيص المخبري في العالم. لقد حان الوقت الذي تبحث فيه شركات التشخيص المخبري IVD في جميع أنحاء العالم بنشاط عن الابتكار والتغيير وفرص التعاون. CACLP على استعداد للتعاون مع شركات التشخيص المخبري IVD العالمية لتجسيد شعارنا - التقريب بين الناس! معًا ننمو، معًا ننجح! من خلال بناء مجتمع التشخيص المخبري IVD العالمي للمنافسة الصحية والتعاون والنمو المشترك، نحن على استعداد لتشكيل مستقبل الصناعة وتحقيق نجاح ملحوظ معًا!

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://en.caclp.com

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GL EVENTS RUIHE (SHANGHAI) EXHIBITION CO., LTD. SOURCE