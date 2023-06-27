تم اختيار Huawei كاختيار عملاء Gartner Peer Insights™ لعام 2023 للبنية التحتية لشبكة LAN السلكية واللاسلكية للمؤسسات أربع سنوات على التوالي لجودتها العالية 10 جيجابت في الثانية CloudCampus

شنتشن، الصين، 27 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Huawei أنها قد حصلت على جائزة اختيار عملاء Gartner Peer Insights™ للبنية التحتية لشبكة LAN السلكية واللاسلكية للمؤسسات للعام الرابع على التوالي. على وجه الخصوص، تحصل Huawei على تمييز اختيار العملاء في ثلاثة من أربعة شرائح للعملاء: شركة متوسطة الحجم (50 مليون – 1 مليار دولار أمريكي)، آسيا/المحيط الهادئ، وأوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا. وتعتقد Huawei أن كل هذا دليل على التقدير العالي والثقة المستمرة للعملاء العالميين في عروض CloudCampus عالية الجودة من Huawei والتي تبلغ 10 جيجابت في الثانية.

Huawei named a 2023 Gartner Peer Insights™ Customers' Choice for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure

اعتبارًا من 31 مارس 2023، قام العملاء عبر مجموعة واسعة من القطاعات — مثل التصنيع والخدمات والتعليم والاتصالات — بمراجعة حل CloudCampus عالي الجودة 10 جيجابت في الثانية من Huawei وسلسلة كاملة من المنتجات (على سبيل المثال، محولات الحرم CloudEngine السلسلة S، و AirEngine Wi-Fi APs، و iMaster NCE الآلي ومنصة إدارة الشبكة الذكية) على منصة Gartner Peer Insights. قاموا بتقييم قدرات المنتج وتجربة النشر وتجربة المبيعات وتجربة الدعم لعروض شبكة حرم Huawei. ونعتقد أن تعليقاتهم المثيرة للإعجاب أظهرت اعترافًا عالميًا بشركة Huawei من حيث التأثير في الصناعة ومقاييس النشر ووجهات نظر الاستخدام التجاري الناضج.

"يسعدنا أن يتم اختيارنا مرة أخرى كاختيار عملاء Gartner Peer Insights™ للبنية التحتية لشبكة LAN السلكية واللاسلكية الخاصة بالمؤسسات. يشكر العملاء العالميين على تقديرهم المستمر وثقتهم في عروض شبكة حرم Huawei" هذا ما قاله Leon Wang، رئيس نطاق شبكة الحرم الجامعي، خط منتجات اتصالات البيانات من Huawei. نحن نقدر صوت كل عميل، مما يلهمنا لتحقيق المزيد من الابتكارات والاختراقات باستمرار. "

وبالنظر إلى المستقبل، ستواصل Huawei الابتكار بما يتماشى مع فلسفة شبكات الحرم الجامعي عالية الجودة بسرعة 10 جيجابت في الثانية مع وصول فائق السرعة، وهندسة مبسطة، وفرع مبسط، وتجربة مثالية. يساعد القيام بذلك العملاء على بناء شبكات الحرم الجامعي الذكية اللازمة للترقية الرقمية لخدمات المؤسسات، مما يؤدي في النهاية إلى تسريع التحول الرقمي عبر الصناعات المتنوعة.

لمزيد من المعلومات حول منتجات وحلول شبكة الحرم الجامعي السحابية من Huawei، تفضل بزيارة https://e.huawei.com/en/topic/enterprise-network/high-quality-cloudcampus

بيان إخلاء المسؤولية: صوت العملاء من Gartner®، للبنية التحتية لشبكة LAN السلكية واللاسلكية للمؤسسات المساهمون النظراء، 29 مايو 2023

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