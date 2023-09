تم اختيار LyondellBasell في قائمة U.S. News & World Report 2023-2024 لأفضل الشركات التي يمكن العمل لديها

هيوستن ولندن، 7 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت LyondellBasell اليوم عن تصنيفها كواحدة من أفضل الشركات التي يمكن العمل بها في تصنيف U.S. News & World Report 2023-2024. تمت مقارنة LyondellBasell بـ 200 شركة وتم تقييمها بناءً على مدى تلبية الشركة للتوقعات المهمة للباحثين عن عمل في العثور على مكان عمل يتوافق مع احتياجاتهم.

قالت تريشا كونلي، نائبة الرئيس التنفيذي لشؤون الناس والثقافة في LyondellBasell: "نعتقد أن الموظفين المخولين يساهمون بشكل كبير، مما يميزنا، ويعكس هذا الاعتراف من قبل U.S. News and World Report التقدم الذي أحرزناه في خلق ثقافة يزدهر فيها الجميع". "هذا يؤكد من جديد أن الاستثمار في موظفينا ليس هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به فحسب، بل يدفعنا أيضًا إلى الأمام بشكل استراتيجي، وإنه لشرف أن يتم تسميتنا كواحدة من أفضل الشركات التي يمكن العمل بها. نواصل إعطاء الأولوية لنمو الموظفين ورفاههم، مع الحفاظ على مكان عمل مبتكر وتعاوني وممتاز".

قيمت القائمة الافتتاحية الشركات بناءً على مدى تلبيتها لتوقعات العمال، مع مقاييس تشمل جودة الأجور والمزايا، والتوازن بين العمل والحياة والمرونة، واستقرار الوظيفة والشركة، والراحة الجسدية والنفسية، والانتماء والتقدير، والفرص الوظيفية والتطوير المهني.

قال كبير محرري U.S. News، نصيحة المستهلك، أنطونيو باربيرا: "اختيار شركة للعمل فيها هو قرار كبير وهناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها أثناء عملية صنع القرار للباحث عن عمل". "تشمل قائمة 2023-2024 الشركات التي تسجل أعلى الدرجات في مجموعة متنوعة من المقاييس التي تساهم في بيئة عمل إيجابية وتجربة الموظفين اليومية"

نظرت U.S. News فقط في الشركات التي كانت جزءًا من مؤشر Russell 1000 اعتبارًا من يونيو 2022 وحصلت على أكثر من 75 مراجعة من Glassdoor مكتوبة في عام 2022 عند تقييم قائمة U.S. News Best Companies to Work for List. كما أن المنهجية ، التي تم تطويرها بدعم من لجنة من ستة خبراء ، تأخذ في الاعتبار البيانات، بما في ذلك معنويات الموظفين، التي تم جمعها من شركاء أخبار الولايات المتحدة Revelio Labs وكتاب الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة .

نبذة عن LyondellBasell

نحن LyondellBasell (NYSE: LYB) – شركة رائدة في الصناعة الكيميائية العالمية تقدم حلولًا للحياة اليومية المستدامة. من خلال التكنولوجيا المتقدمة والاستثمارات المركزة، نقوم بتمكين اقتصاد دائري ومنخفض الكربون. في كل ما نقوم به، نهدف إلى إطلاق القيمة لعملائنا ومستثمرينا والمجتمع. بصفتنا واحدة من أكبر منتجي البوليمرات في العالم ورائدة في تقنيات البولي أوليفين، نقوم بتطوير وتصنيع وتسويق منتجات عالية الجودة ومبتكرة لتطبيقات تتراوح من النقل المستدام وسلامة الأغذية إلى المياه النظيفة والرعاية الصحية عالية الجودة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.lyondellbasell.com/ أو متابعة @LyondellBasell على LinkedIn.

نبذة عن U.S. News & World Report

U.S. News & World Report هي الرائدة العالمية في تصنيفات الجودة التي تمكن المستهلكين وقادة الأعمال ومسؤولي السياسات من اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة بشأن القضايا المهمة التي تؤثر على حياتهم ومجتمعاتهم.. شركة وسائط رقمية متعددة الأوجه مع منصات التعليم والصحة والمال والسفر والسيارات والأخبار والعقارات والوظائف و360 مراجعة، توفر أخبار الولايات المتحدة التصنيفات والتقارير المستقلة وصحافة البيانات ونصائح المستهلك والأحداث المباشرة لأخبار الولايات المتحدة. يزور أكثر من 40 مليون شخص USNews.com كل شهر للبحث والتوجيه. تأسست U.S. News في عام 1933، ويقع مقرها الرئيسي في واشنطن العاصمة

