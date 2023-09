LyondellBasell é Nomeada na Lista das Melhores Empresas para Trabalhar em 2023-2024 pela U.S. News & World Report

HOUSTON e LONDRES, 7 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A LyondellBasell anunciou hoje que foi reconhecida como uma das Melhores Empresas para Trabalhar em 2023–2024 no ranking da U.S. News & World Report. A LyondellBasell foi comparada com 200 empresas e avaliada com base em quão bem a empresa atendeu às expectativas importantes para os buscadores de emprego ao encontrar um local de trabalho alinhado com suas necessidades.

U.S. News & World Report Best Companies to Work For 2023-2024 badge.

"Acreditamos que funcionários empoderados contribuem significativamente, nos diferenciando, e este reconhecimento pela U.S. News and World Report reflete o progresso que fizemos na criação de uma cultura onde todos prosperam", afirmou Trisha Conley, Vice-Presidente Executiva de Pessoas e Cultura da LyondellBasell. "Isso reafirma que investir em nosso pessoal não é apenas a coisa certa a fazer, mas também nos impulsiona estrategicamente para a frente, e é uma honra receber a nomeação de uma das melhores empresas para se trabalhar." Continuamos a priorizar o crescimento e o bem-estar dos nossos funcionários, mantendo, ao mesmo tempo, um ambiente de trabalho inovador, colaborativo e excelente."

A lista inaugural avaliou as empresas com base em quão bem elas atendem às expectativas dos trabalhadores, com medidas que incluem a qualidade do salário e benefícios, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, estabilidade no emprego e na empresa, conforto físico e psicológico, senso de pertencimento e estima, bem como oportunidades de carreira e desenvolvimento profissional.

"Escolher uma empresa para trabalhar é uma decisão importante, e há muitos fatores a serem considerados durante o processo de decisão do candidato a emprego," afirmou Antonio Barbera, Editor Sênior de Conselhos ao Consumidor da U.S. News. "A lista de 2023-2024 inclui empresas que obtêm as maiores pontuações em uma variedade de métricas que contribuem para um ambiente de trabalho positivo e para a experiência diária dos funcionários."

A U.S. News considerou apenas as empresas que faziam parte do índice Russell 1000 em junho de 2022 e que receberam mais de 75 avaliações no Glassdoor escritas em 2022 ao avaliar a lista das Melhores Empresas para Trabalhar da U.S. News. A metodologia, desenvolvida com o apoio de um painel de seis especialistas, também leva em consideração dados, incluindo o sentimento dos funcionários, coletados dos parceiros da U.S. News, Revelio Labs e ESG Book.

Sobre a LyondellBasell

Somos a LyondellBasell (NYSE: LYB) — uma líder na indústria química global, criando soluções para uma vida sustentável no dia a dia. Por meio de tecnologia avançada e investimentos direcionados, estamos possibilitando uma economia circular e de baixo carbono. Em tudo o que fazemos, nosso objetivo é entregar valor para nossos clientes, investidores e sociedade. Como um dos maiores produtores de polímeros do mundo e líder em tecnologias de poliolefinas, desenvolvemos, fabricamos e comercializamos produtos de alta qualidade e inovadores para aplicações que vão desde transporte sustentável e segurança alimentar até água limpa e cuidados de saúde de qualidade. Para mais informações, por favor, acesse https://www.lyondellbasell.com/ ou siga @LyondellBasell no LinkedIn.

Sobre a U.S. News & World Report

A U.S. News & World Report é a líder global em classificações de qualidade que capacitam consumidores, líderes empresariais e autoridades governamentais a tomar decisões melhores e mais informadas sobre questões importantes que afetam suas vidas e comunidades. Uma empresa de mídia digital multifacetada com plataformas em Educação, Saúde, Finanças, Viagens, Automóveis, Notícias, Imóveis, Carreiras e Análises 360, a U.S. News oferece classificações, reportagens independentes, jornalismo de dados, orientações ao consumidor e eventos ao vivo da U.S. News. Mais de 40 milhões de pessoas acessam a USNews.com todos os meses para pesquisa e orientação. Fundada em 1933, a U.S. News está sediada em Washington, D.C.

Logotipo — https://mma.prnewswire.com/media/558633/LyondellBasell_Logo.jpg

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2203834/Badges_Companies_to_Work_for_Year_Gold.jpg

FONTE LyondellBasell

