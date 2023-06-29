تم اختيار Shanghai Electric كواحدة من أكثر 500 علامة تجارية قيمة في الصين من قبل مختبر العلامة التجارية العالمية (World Brand Lab)

Shanghai Electric Named One of China's 500 Most Valuable Brands by World Brand Lab

شنغهاي، 29 يونيو/حزيران 2023 /PRNewswire/ -- تم الاعتراف بِـShanghai Electric (المشار إليها فيما يلي بِـ"الشركة") كواحدة من أكثر 500 علامة تجارية قيمة في الصين، وفقًا لقائمة سنوية نشرها مختبر العلامة التجارية العالمية (World Brand Lab)، وهو معهد أبحاث رائد عالميًا متخصص في التسويق الرقمي و تقييم العلامة التجارية. يُظهر إصدار عام 2023 من التقرير، الذي يقيس حالة العلامات التجارية للشركات استنادًا إلى بياناتها المالية وقوة علامتها التجارية وسلوك المستهلك، أن Shanghai Electric تحتل المرتبة 48 بقيمة علامة تجارية تبلغ 172.58 مليار يوان صيني (23.99 مليار دولار أمريكي)، مما يمثل العام السابع على التوالي الذي وصلت فيه الشركة إلى قائمة أفضل 50 شركة.

"يشهد التصنيف مرة أخرى على التزام Shanghai Electric بالابتكار التكنولوجي باعتباره أساس الشركة. نحن ننظر إلى الابتكار باعتباره القوة الدافعة وراء تطورنا السريع، مما يعزز قدرتنا التنافسية كشركة تركز على البيئة مع استكشاف الاختراقات التكنولوجية لتمكين الصين وما وراءها من تحقيق أهداف منخفضة الكربون. وفي الوقت نفسه، نضع أيضًا الانفتاح والتعاون المربح للجانبين في صميم إستراتيجية أعمالنا حيث نسعى لتحقيق المزيد من القيمة لشركائنا وتسريع التنمية الصناعية العالمية،" كما قال ليو بينغ، رئيس Shanghai Electric.

وأضاف: "بينما نسعى جاهدين لتحفيز الابتكار في صناعة المعدات المتطورة في الصين، أثبتت Shanghai Electric نفسها كلاعب رئيسي على المسرح العالمي. على مدى السنوات القليلة الماضية، شاركنا في أكثر من 100 منتج من منتجات هندسة الطاقة في إطار مبادرة الحزام والطريق، واستكشفنا نماذج وخبرات بناء وإدارة فعالة من شأنها تحسين خبراتنا وتزويدنا بحلول رائدة في الصناعة".

الاستفادة من الابتكار الأخضر لإزالة الكربون من الصناعات

تحتل Shanghai Electric موقع الصدارة في دفع النمو المستدام لقطاعي الطاقة والصناعة، وتلتزم بتطوير أنظمة طاقة جديدة وحلول مجمعات صناعية خالية من الكربون بهدف مساعدة عملائها وشركائها في تقليل انبعاثات الكربون. علاوة على ذلك، تعمل Shanghai Electric بنشاط على توسيع وتنويع محافظ حلولها، وتسهيل انتقال الشركاء نحو مصادر طاقة صديقة للبيئة.

بالشراكة مع حكومة بلدية مدينة نانتونغ، أسست Shanghai Electric شركة Hengxi Photovoltaic Technology Co.، Ltd كنقطة انطلاق لدفع صناعة الطاقة الجديدة في نانتونغ إلى مستويات أعلى. ستلعب الشركة الجديدة دورًا أساسيًا في تشكيل مجموعة صناعة الخلايا الكهروضوئية وتعزيز التآزر في قطاع الطاقة الشمسية في المدينة، حيث من المقرر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمرحلة الأولية من المشروع 4.8 جيجاواط للخلايا الشمسية غير المتجانسة عالية الكفاءة (HJT) والوحدات النمطية.

مسلحًا بخبرة سبعين عامًا في التصميم الصناعي، يلعب معهد شنغهاي للهندسة الميكانيكية والكهربائية (SIMEE) دورًا محوريًا في دفع عجلة التنمية منخفضة الكربون من خلال تقديم الحلول التي تساعد شركائه وعملائه على تقليل انبعاثات الكربون. يمتلك المعهد، الذي حصل على أكثر من 300 جائزة وطنية وإقليمية، أكثر من 110 براءة اختراع ويستثمر 100 مليون يوان صيني في مبادرات البحث والتطوير الخاصة به لتحديث عمليات التصنيع وتطوير المعدات وصياغة معايير تصميم جديدة. حصل مصنع Changsha التابع لِفولكس فاجن Volkswagen الذي صممه المعهد على شهادة ملصق المباني الخضراء الصينية لتحقيق أعلى المعايير الخضراء واعتماد إدارة تصميم BIM للعملية بأكملها.

نظرًا لأن الثورة الصناعية الرابعة تغذي الابتكارات في إنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي لدفع الإنتاج منخفض الكربون، تسخر Shanghai Electrics أيضًا براعتها التكنولوجية في هذه المجالات لتوفير حلول أتمتة التصنيع الذكية للصناعات مثل بطاريات الليثيوم والفضاء والسيارات والامن. يحقق خط إنتاج بطاريات الليثيوم بِـShanghai Electric توفيرًا في الطاقة بنسبة 30٪ وخفضًا بنسبة 60٪ في التكاليف، بينما توفر حلول أتمتة الطيران الخاصة بها، والتي تشمل معدات إنتاج بطاريات الليثيوم الرائدة في الصناعة والروبوتات الصناعية وأنظمة أتمتة الطيران، خدمات شاملة لبناء مصانع ذكية.

الدفع باتجاه ثورة في القوة من خلال التعاون المربح للجانبين

لعقود من الزمان، كانت Shanghai Electric ولا زالت رائدة في ابتكار الطاقة العالمي لدفع التنمية الخضراء لقطاع الطاقة، مما يوفر فوائد اقتصادية واجتماعية للمستخدمين في جميع أنحاء العالم من خلال حلولها التي تطلق إمكانيات جديدة.

يمثل عام 2023 علامة فارقة جديدة حيث أكملت الشركة تشغيلًا تجريبيًا لمدة 168 ساعة لمحطة الطاقة 2 التي تعمل بالفحم بقدرة 660 ميجاوات في مشروع Yanghuopan لدمج الفحم والكهرباء. تم تصميم هذا المشروع من قبل Shanghai Electric – SPX Engineering & Technologies Co.، Ltd.، وهو الأول من نوعه المدعوم بنظام التبريد المباشر للتهوية الطبيعية (NDC) والذي يوفر أداءً أفضل بشكل استثنائي من حيث كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات وتقليل الضوضاء، ومقاومة الصقيع والمرونة التشغيلية مقارنة بأنظمة التبريد المباشر للتهوية الميكانيكية (ACC) وأنظمة التبريد غير المباشر للتهوية الطبيعية (ISC).

تم اختيار شركة Shanghai Electric Power Engineering Company كمقاول عام لمشاريع المرحلة الأولى والمرحلة الثانية لمحطة الطاقة المتجددة في سيلانجور بماليزيا. إن المحطة مشروع رئيسي بتكليف من حكومة الولاية لتعزيز الاقتصاد المحلي مع تعزيز رفاهية السكان، والمحطة قادرة على معالجة 2900 طن من النفايات يوميًا، فضلاً عن المساعدة في تطهير وإعادة استخدام نصف النفايات الصلبة المتولدة داخل الولاية.

في المملكة المتحدة، تم توصيل مشروع المزرعة المنخفضة بقدرة 20.8 ميجاوات، وهو الدفعة السابعة من بين سلسلة من ثمانية مشاريع للطاقة الكهروضوئية في البلاد أنشأتها شركة Shanghai Electric بالشبكة، مما يساهم في قدرة المملكة المتحدة على الطاقة المتجددة ودعم جهود الدولة في الانتقال نحو مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة. يعزز التشغيل الرسمي للمشروع مكانة Shanghai Electric كشركة رائدة في سوق الطاقة العالمية الجديدة ويظهر قدرتها على بناء مشاريع كهروضوئية واسعة النطاق في الأسواق الغربية التي تدعم معايير الجودة العالية لبناء البنية التحتية.

نبذة عن Shanghai Electric

شركة Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK:2727, SSE:601727)، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال توفير حلول نظام صناعي ذكي صديقة للبيئة على المستوى الدولي، ولديها حضور في جميع أنحاء العالم، وتكرّسُ أيضا مجهوداتها في الطاقة الذكية والتصنيع الذكي والتكامل الرقمي. مع التركيز على التنمية منخفضة الكربون والتحول الرقمي من خلال فتح ساحات جديدة وتعزيز محركات النمو الجديدة، ستسعى Shanghai Electric جاهدة لتكون رائدة في السعي لتحقيق ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2060، وإنتاج معدات الطاقة الجديدة، وتوطين المعدات المتطورة، والاستفادة من الفرص غير المحدودة في نظام بيئي صناعي مبتكر جنبًا إلى جنب مع الشركاء العالميين.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

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