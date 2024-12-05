تم اختيار شركة Umbra للمرحلة الثالثة من التحسينات التجارية الإستراتيجية التابعة لمكتب الاستطلاع الوطني، مما يعزز قدرات الولايات المتحدة في استخدام الرادار ذي الفتحة الاصطناعية

واشنطن، 5 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- لقد حصلت شركة Umbra، المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء والمتكاملة عموديًا، والتي تعمل على الأقمار الصناعية الرادارية ذات الفتحة الاصطناعية (SAR) التجارية العالية الدقة، على خيار المرحلة الثالثة من عقد قدرات الرادار التجاري التابع لمكتب الاستطلاع الوطني (NRO). ويُعد هذا العقد جزءًا من مبادرة التحسينات التجارية الإستراتيجية (SCE) التابعة للمنظمة الوطنية، والتي تهدف إلى تقييم حلول الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع التجارية المبتكرة والاستفادة منها؛ من أجل تعزيز بنية الاستخبارات الفضائية للحكومة الأمريكية.

بناءً على نجاح المرحلة الثانية، تهدف المرحلة الثالثة إلى توسيع نطاق تقديم بيانات الرادار ذي الفتحة الاصطناعية إلى حكومة الولايات المتحدة لتلبية الاحتياجات المهمة الحيوية مثل التأهب للكوارث، ومراقبة البيئة، وإدارة الأزمات. ويأتي تقدم شركة Umbra بعد التحقق من صحة أدائها في المدار، ومساعدتها في المهام خلال المراحل السابقة، مما يمكّن الشركة من دمج قدرات الرادار ذي الفتحة الاصطناعية بشكل أكبر ضمن إطار عمل الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع الأوسع لحكومة الولايات المتحدة.

وقال Omar Wheatley، مدير البرامج الإستراتيجية: "إن الانتقال إلى المرحلة الثالثة يمثل لحظة محورية في تطور قدرات الرادار ذي الفتحة الاصطناعية لدى Umbra، ونحن متحمسون لتعميق تعاوننا مع مكتب الاستطلاع الوطني ومواصلة تقديم بيانات الرادار ذي الفتحة الاصطناعية العالية الجودة والرائدة في الصناعة، لتعزيز قدرات الدولة الاستخباراتية والدفاعية".

تجمع الأقمار الصناعية ذات الفتحة الاصطناعية الخاصة بشركة Umbra ما يصل إلى خمسة أضعاف البيانات مقارنة بمزودي الخدمات الآخرين، مما يوفر قدرًا غير مسبوق من حيث الكمية والتكلفة. وصرّح David Langan، الرئيس التنفيذي لشركة Umbra: "بصفتنا شركة أمريكية بالكامل، نحن نفخر بتحقيق أقصى استفادة من أموال دافعي الضرائب من خلال زيادة كمية البيانات المقدمة وتوفير أفضل عمليات نقل البيانات لمكتب الاستطلاع الوطني بأقل تكلفة. "

تتمتع Umbra بعلاقة طويلة الأمد مع مكتب الاستطلاع الوطني، حيث تم اختيارها سابقًا للقيام بالمرحلة الثانية من عقد قدرات الرادار التجارية في أواخر عام 2022، وخيار المرحلة الثانية في إطار مجال التركيز على قدرات الرادار التجارية في أوائل عام 2024.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت تصنيفات الاستشعار التجارية العالمية عن بُعد لعام 2024 أن Umbra احتلت المركز الأول في جودة بيانات الرادار ذي الفتحة الاصطناعية في جميع أنحاء العالم، والثاني في استمرارية عمل الرادار ذي الفتحة الاصطناعية. منذ تأسيسها في عام 2015، برزت شركة Umbra باعتبارها شركة رائدة في مجال الاستشعار عن بُعد، حيث تقدم تكنولوجيا تصوير الرادار ذي الفتحة الاصطناعية الرائدة وحلول الأقمار الصناعية الحاصلة على براءة الاختراع التي توفر مراقبة في جميع الأحوال الجوية، على مدار الساعة. وتواصل Umbra في وضع معايير جديدة في الموثوقية والدقة وجمع المعلومات الاستخباراتية، مما يساعد العملاء الحكوميين والتجاريين على حد سواء على تحقيق نجاح المهمة.

نبذة عن Umbra

Umbra هي شركة تكنولوجيا فضائية متكاملة عموديًا توفر حلول تكنولوجيا الأقمار الصناعية وبيانات الاستخبارات كخدمة للعملاء التجاريين والحكوميين. إذ تساعد منتجاتنا المتطورة العملاء على حل التحديات التجارية والبيئية والأمنية الصعبة والمعقدة. تم تأسيس Umbra وتمويلها وبناؤها وتشغيلها في الولايات المتحدة الأمريكية ومقراتها في سانتا باربرا، وكاليفورنيا، ولديها وجود في أوستن، تكساس، والعاصمة واشنطن. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://umbra.space.

للتواصل الإعلامي مع Umbra:

Jon Galpern

مسؤول العلاقات العامة في Umbra

[email protected]

805-618-4407



الشعار- https://mma.prnewswire.com/media/2356792/UMBRA_Logo.jpg