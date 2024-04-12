تم الاعتراف بشبكات Hillstone باعتبارها بائعًا ممثلًا في دليل ® Gartnerللسوق لاكتشاف الشبكة والاستجابة

سانتا كلارا، كاليفورنيا, 12 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- Hillstone Networks ، وهو مزود رائد لحلول الأمن السيبراني ، تم الاعتراف به مرة أخرى كمورد ممثل في دليل Gartner للسوق لاكتشاف الشبكة والاستجابة (NDR). يعمل حل اكتشاف الشبكة والاستجابة كمكمل مشترك لأدوات مركز العمليات الأمنية (SOC) ويلعب دورًا حاسمًا في الكشف عن أنشطة ما بعد الاختراق مثل برامج الفدية والتهديدات الداخلية واحتواءها، مما يكمل التقنيات التي تعتمد على القواعد والتوقيعات.

توفر أدلة Gartner للسوق لقطاعات تكنولوجيا محددة تعريفًا لحلول اكتشاف الشبكة والاستجابة وتشرح ما يمكن للعملاء توقعه من الحلول القائمة التي يمكن أن تقدمه على المدى القصير. وفقًا لشركة Gartner، "يجب أن يقدم حل اكتشاف الشبكة والاستجابة عبر أجهزة الاستشعار المادية أو الافتراضية، عوامل شكل متوافقة مع الشبكات المحلية والشبكات السحابية لتحليل حركة حزم الشبكة الخام أو تدفقات حركة المرور... نموذج حركة مرور الشبكة العادية وتسليط الضوء على نشاط حركة المرور غير العادي الذي يقع خارج النطاق العادي... تجميع التنبيهات الفردية إلى حوادث منظمة لتسهيل التحقيق في التهديدات، وتوفير قدرات الاستجابة التلقائية أو اليدوية للتفاعل مع الكشف عن حركة مرور الشبكة الضارة".

"يواجه مسؤولو خدمات المعلومات العامة وفريقهم الأمني التعقيد المتزايد للهجمات المستهدفة ، وصعوبة تتبع وتصحيح نقاط الضعف المعروفة ، وعدم القدرة على اكتشاف الحركة الجانبية داخل الشبكات مترامية الأطراف،" يقول Tim Liu، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك في Hillstone Networks ،" نعتقد أن إدراجنا في دليل Gartner للسوق يعتمد على مزيج الحل القوي من نظام اكتشاف خرق الشبكة مع أفضل منصة تشغيل أمنية ذكية في فئتها ، يتم تسليمها لمعالجة احتياجات الأمن السيبراني المتطورة لعملائنا بشكل مباشر."

لقد لخصنا بعض النتائج الرئيسية بناءً على دليل Gartner للسوق في مجال اكتشاف الشبكة والاستجابة:

يُنشر حل اكتشاف الشبكة والاستجابة عادة جنبا إلى جنب مع أدوات مركز العمليات الأمنية الأخرى، وليس بمفرده.

يمكن أن توفر "تغطيات التحليلات المعززة بالذكاء الصناعي" وجهات نظر مجمعة من البيانات المصدرة، مما يوفر رؤى مفيدة لمدراء مركز العمليات الأمنية.

على أساس حالات الاستخدام، ينشر العملاء عادةً حل البائع الأكبر جنبًا إلى جنب مع "اللاعبين المحليين الناشئين" للحصول على حل أكثر قوة.

من الكشف إلى الرؤية إلى الأدلة الجنائية إلى التخفيف، تتكامل مجموعة حل اكتشاف الشبكة والاستجابة من Hillstone مع قدرات أمنية واسعة للحماية النهائية:

رؤية حركة المرور الشاملة التي تتوسع في التغطية عبر بصمة المؤسسة

قدرات اكتشاف التهديد والشذوذ الغنية مع التصور المتطور لوعي الوضع لفرق العمليات الأمنية.

الاندماج في أنظمة التنسيق الأمني والأتمتة والاستجابة ( SOAR ) و لمعلومات الأمنية وإدارة الأحداث ( SIEM ) وأنظمة الطرف الثالث، مع توفير الحد الأدنى من التكوين لتسهيل النشر.

يتكون حل اكتشاف الشبكة والاستجابة من Hillstone من حل حماية نظام Hillstone Breach Detection System ، مما يسمح بالرؤية إلى حركة المرور من الشمال إلى الجنوب والشرق إلى الغرب في مراكز البيانات أو شبكات الحرم الجامعي، بالتزامن مع حل والاكتشاف الموسع والاستجابة (XDR)، iSource ، وهو منصة تحليل البيانات الكبيرة للعمليات الأمنية واكتشاف التهديدات والاستجابة لها. يتيح الجمع بين حل الاكتشاف المبكر والاستجابة عالي الأداء مع الذكاء الاصطناعي / وتعلم الآلة المتقدم الذي يمكن أن يرسم خرائط الهجمات عبر عناصر مختلفة في سلسلة القتل الإلكتروني وإطار التكتيكات والتقنيات الخصومة والمعرفة المشتركة من معهد ماساتشوستس لأبحاث التكنولوجيا والهندسة (MITRE ATT&CK) لتوفير الرؤية في التهديدات المعروفة والجديدة.

تعرف على المزيد حول الاكتشاف المبكر والاستجابة Hillstone هنا .

Gartner، دليل السوق لاكتشاف الشبكات والاستجابة، 29 مارس 2024

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حول Hillstone Networks

يعتمد نهج الأمن السيبراني التكاملي لـ Hillstone Networks على منصة ذات رؤية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي ويمكن الوصول إليها، مما يوفر التغطية والتحكم والتوحيد لتأمين أكثر من 28,000 شركة عالمية. تعد Hillstone رائدة موثوق بها في مجال الأمن السيبراني، وتحمي الأصول والبنية التحتية الحيوية، من الحافة إلى السحابة، بغض النظر عن مكان وجود أحمال العمل. تعرف على المزيد من المعلومات في www.hillstonenet.com .

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