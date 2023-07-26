تم تصنيف HCLTech كشركة رائدة في RadarView™ 2022-2023 للخدمات الرقمية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي التابع لـ Avasant

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 26 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- HCLTech وهي شركة تكنولوجيا عالمية رائدة تم الاعتراف بها كشركة رائدة في RadarView™ 2022–2023 للخدمات الرقمية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي التابع لـ Avasant.

يحدث التحول الرقمي في منطقة مجلس التعاون الخليجي على نطاق واسع حيث تتبنى الحكومات والشركات أحدث التقنيات الرقمية المتطورة لدفع الابتكار وتحسين الكفاءة وتعزيز قدرتها التنافسية الشاملة.

"يسر HCLTech أن تعقد شراكة مع القطاعين الحكومي والتجاري في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لتسريع رحلات التحول الرقمي. وقال Vineet Shukla، رئيس الأعمال في الشرق الأوسط في HCLTech: "يعزز هذا الاعتراف دعمنا لجداول أعمال حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من خلال استثماراتنا المستمرة في الحلول الرقمية وعروض الخدمات والمواهب المحلية".

وأشار Gaurav Dewan، مدير الأبحاث في Avasant، إلى أن "هذا التركيز على توسيع قدراتها الرقمية والتكنولوجية، والاستثمارات في تطوير المواهب المحلية والتعاون مع اللاعبين الإقليميين قد وضع HCLTech كشركة رائدة في RadarView 2022–2023 للخدمات الرقمية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي التابع لـ Avasant".

تصنف HCLTech دول مجلس التعاون الخليجي كسوق مركزة وقد ساعدت العملاء في المنطقة على تحويل المناظر الطبيعية التكنولوجية من خلال نهجها المتمحور حول القيمة وقدراتها التكنولوجية من الجيل التالي. يمثل هذا الاعتراف علامة فارقة حيث توسع الشركة بصمتها في دول مجلس التعاون الخليجي.

RadarView™ 2022–2023 للخدمات الرقمية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي التابع لـ Avasant يقدم أفضل 20 مزود خدمة يدعمون العملاء في منطقة مجلس التعاون الخليجي من خلال التحول الرقمي. لمعرفة المزيد، اضغط هنا .

نبذة عن HCLTech

HCLTech هي شركة تكنولوجيا عالمية، تضم أكثر من 223000 شخص في 60 دولة، وتقدم قدرات رائدة في الصناعة تتمحور حول التكنولوجيا الرقمية والهندسية والسحابية والذكاء الاصطناعي، مدعومة بمجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات التكنولوجية. نحن نعمل مع العملاء في جميع القطاعات الرئيسية، ونوفر حلولًا صناعية للخدمات المالية والتصنيع وعلوم الحياة والرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات والاتصالات والإعلام وتجارة التجزئة والسلع الأساسية والخدمات العامة. بلغت الإيرادات الموحدة اعتبارًا من 12 شهرًا المنتهية في يونيو 2023 إجماليًا 12.8 مليار دولار. لمعرفة كيف يمكننا تسريع التقدم بالنسبة لك، قم بزيارة hcltech.com .

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