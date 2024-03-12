تم تصنيف شركة Huawei كشركة رائدة في تقرير Gartner® Magic Quadrant™‎ لعام 2024 للبنية التحتية للشبكات المحلية السلكية واللاسلكية للمؤسسات، مع حصولها على أعلى 3 مراتب في "القدرة على التنفيذ"

شنجن، الصين، 12 مارس 2024 / PRNewswire/ -- أعلنت شركة Huawei عن حصولها على لقب الشركة الرائدة في تقرير Gartner® Magic Quadrant™‎ لعام 2024. للبنية التحتية للشبكات المحلية السلكية واللاسلكية للمؤسسات، وهو المورد الوحيد من خارج أمريكا الشمالية الموجود في قائمة Leaders Quadrant.

في الوقت الحاضر، من المعترف به على نطاق واسع أن عام 2024 هو العام الأول لنشر شبكة Wi-Fi 7 على نطاق واسع. وباعتبارها شركة رائدة في Wi-Fi 7، ستواصل Huawei إطلاق 13 نقطة وصول Wi-Fi 7 لجميع السيناريوهات في عام 2024، ما يساعد الشركات في بناء بنية تحتية رقمية رائدة.

Huawei recognized as a Leader in the 2024 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Wired and Wireless LAN Infrastructure

تُظهر Huawei أيضًا الريادة في معايير بناء الشبكات التي تركز على الخبرة. على وجه التحديد، يعمل نظام CloudCampus العالي الجودة بسرعة 10 جيجابت في الثانية من Huawei على تحويل شبكات المنشآت المغلقة من شبكات تتمحور حول الاتصال إلى شبكات تتمحور حول الخبرة، ويتضح هذا مع ثلاثة أنواع من ترقية الخبرة:

• ترقية تجربة لاسلكية: ترتقي أحدث تقنيات Wi-Fi 7 من Huawei بالشبكات اللاسلكية إلى مستويات جديدة. تصل السرعة المختبرة لمحطة واحدة إلى 4.33 جيجابت في الثانية، وهو ضعف سرعة Wi-Fi 6E. بالإضافة إلى ذلك، تعمل تقنية الجدولة المتقاربة الفريدة من Huawei على تحسين التزامن بين المستخدمين المتعددين بشكل كبير وتتيح فئة 30 قناة بدقة 4K VR بدون دوار. وإحدى التقنيات الأخرى الأولى من نوعها هي Wi-Fi Shield، والتي يمكنها إخفاء إشارات Wi-Fi تمامًا عن المستخدمين غير المصرح لهم.

• ترقية تجربة التطبيق: إنها ترقية فريدة من نوعها بالنسبة لشركة Huawei، حيث يعتمد حل ضمان تجربة التطبيق على تقنية التقطيع المرنة لضمان تمتع التطبيقات الرئيسية حصريًا بالممرات السريعة. علاوة على ذلك، فإن الحل المبتكر لضمان تجربة مستخدم VIP يمكّن مستخدمي VIP من الاستمتاع بموارد الشبكة الحصرية، ما يعني عدم حدوث أي تدهور في تجربة مستخدم VIP.

• ترقية تجربة التشغيل والصيانة: أول خريطة رقمية للشبكة في الصناعة، والتي توفر رؤية للتجربة على أربعة مستويات (أي الشبكات والمستخدمين والمحطات الطرفية والتطبيقات). وهذا يسهل تحديد السبب الجذري بنقرة واحدة ويحسن كفاءة التشغيل والصيانة بمقدار 10 مرات. والأهم من ذلك، أنه يمكنه التنبؤ بأنماط زيادة ونقصان الحركة والتوصية تلقائيًا بالفترة المثلى لتوفير الطاقة، وتحسين كفاءة الطاقة والحفاظ على الطاقة بنسبة 30%.

وبالنظر إلى المستقبل، ستواصل Huawei التعمق في الأبحاث التقنية وابتكار المنتجات فيما يتعلق بالبنية التحتية للشبكات المحلية السلكية واللاسلكية للمؤسسات. وعلى وجه التحديد، ستعمل Huawei على إثراء مجموعة منتجات Wi-Fi 7 الخاصة بها وابتكار تقنيات لقيادة اتجاهات تكنولوجيا الشبكات، وتزويد المستخدمين بتجربة اتصال غير مسبوقة.

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Gartner، Magic Quadrant للبنية التحتية للشبكات المحلية السلكية واللاسلكية للمؤسسات، 6 مارس 2024

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