تم تصنيف مجموعة Masan ضمن أفضل الشركات للعمل في آسيا 2023 من قبل HR Asia

مدينة هو تشي منه, فيتنام، 8 غشت/آب 2023 /PRNewswire/ -- خلال حفل توزيع جوائز HR Asia مؤخرًا، تم تكريم مجموعة Masan بجائزتين مرموقتين. مُنحت الشركة لقب "أفضل الشركات للعمل في آسيا 2023"، كما حصلت على فئة الجائزة الخاصة لـ "التنوع والمساواة والشمول" تقديراً لالتزامها بتعزيز التنوع والمساواة ووبيئة عمل شاملة.

مجموعة Masan - أفضل شركة للعمل في آسيا

Masan Group named among Best Companies to Work for in Asia 2023 by HR Asia Masan has achieved remarkable success by winning the special award category "Diversity, Equity, and Inclusion" Consumers shopping at WinMart

جائزة "أفضل مكان للعمل في آسيا" هي جائزة دولية مرموقة تقدم سنويًا من قبل HR Asia، المجلة الأولى في مجال الموارد البشرية في آسيا. وتهدف إلى تقييم الأعمال التجارية والتعرف عليها من خلال سياسات الموارد البشرية المتميزة، وحزم المكافآت الجذابة، وبيئات العمل الأكثر مثالية في المنطقة.

في فيتنام، شمل التقييم ما يقرب من 650 شركة، وشمل الاستطلاع ما يقرب من 50000 موظف، تضم من الموظفين على مستوى القاعدة إلى كبار الموظفين، بما في ذلك المديرين التنفيذيين ومديري الموارد البشرية

تماشياً مع موضوع "تكريم التنوع والمساواة والشمول"، استخدمت الموارد البشرية في آسيا نموذج تقييم المشاركة الإجمالي (TEAM) لقياس مستوى رضا موظفي شركة Masan. استند التقييم إلى ثلاثة عوامل أساسية: الأساس (هيكل الإستراتيجية)، والذات (الفردية)، والمجموعة (الجماعية).

حققت Masan نجاحًا ملحوظًا من خلال الفوز بجائزة فئة "التنوع والمساواة والشمول"، تقديراً لالتزام الشركة بتعزيز بيئة عمل متنوعة ومتساوية وشاملة. يمثل هذا التكريم علامة فارقة في رحلة Masan نحو إنشاء مكان عمل استثنائي يحتضن التنوع والشمولية.

أكثر من 40 ألف شخص يتشاركون نفس الروح: "طريقة Masan"

مع أكثر من 40000 موظف يعملون في Masan، بينما يأتي الناس من خلفيات وخبرات مهنية مختلفة، فقد عززت Masan ثقافة "طريقة Masan" المشتركة والفريدة من نوعها لتعزيز السمات والسمات التالية: لا الأنا + التمحور حول المستهلك؛ القيادة + الشغف لتكون الأفضل؛ الحل الموجه + حل المشكلات؛ المساءلة + النتائج مدفوعة؛ النزاهة + الشفافية؛ والإتقان + عدم التوقف عن التعلم.

في هذه البيئة الشاملة، يتم توفير فرص متساوية للجميع لتحقيق تطلعاتهم دون مواجهة التمييز أو التحيز. تضمن الشركة الإنصاف من خلال سياسات الموارد البشرية المتسقة التي تنطبق على جميع الموظفين، وتكملها برامج مختلفة تهدف إلى تعزيز الإبداع ومشاركة الأفكار بين الموظفين. يتم تنفيذ مجموعة من الأنشطة لدعم الموظفين في نموهم وإدراك إمكاناتهم، بما في ذلك إنشاء مركز تدريب وتطوير الموظفين - مركز النمو، وبرامج الإرشاد، ومبادرات التدريب الداخلية بقيادة كل من قادة الشركة والمؤسسات الخارجية الشهيرة.

قامت مجموعة Masan بتجميع فريق من المديرين المهرة والخبراء الدوليين من مختلف قطاعات الأعمال، مما أدى إلى وجود مجموعة غنية من المواهب وسياسة جذب المواهب المرنة. من خلال رؤية مشتركة تتماشى مع مصالح المستهلكين وخلق قيمة للاقتصاد والبيئة والمجتمع في فيتنام، تواصل مجموعة Masan ازدهارها كشركة تتبنى التنوع وتساهم بشكل إيجابي في الأمة.

شارك السيد مايكل هونغ نجوين، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Masan، بمناسبة تكريم Masan بالجائزة المرموقة عن "أفضل مكان للعمل في آسيا: "نحن ممتنون للدعم والتشجيع الذي تلقاه Masan من زملائنا وأصدقائنا وعائلتنا في جهودنا لتعزيز التنوع والمساواة والشمول. نحن ندرك أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لمواصلة تشجيع أنفسنا والمجتمعات حول أهمية التنوع والشمول، ويجب علينا اتخاذ خطوات ملموسة لإنشاء مجتمع أكثر شمولاً".

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