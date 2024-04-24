تم تكريم Clayfin Technologies وبنك جانا للتمويل الصغير بجائزة IBSi للخدمات المصرفية الرقمية المرموقة لعام 2024

بنغالور، الهند, 24 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Clayfin Technologies، المزود الرائد لحلول تجربة العملاء الرقمية المبتكرة للبنوك والمؤسسات المالية، وبنك جانا للتمويل الصغير (المشار إليها في ما يلي بِـ (Jana SFB، أحد البنوك المالية الصغيرة الرائدة في الهند، بفخر عن اعتراف شراكتهما بأنهما "الفائزين الإقليميين: آسيا" في جوائز IBSi للخدمات المصرفية الرقمية المرموقة لعام 2024. تم تكريم تعاونهما الاستثنائي من أجل "الحل المصرفي الرقمي متعدد القنوات لعملاء التجزئة والشركات".

يعتبر هذا الاعتراف شهادة على التزام بنك جانا للتمويل الصغير بتقديم تجارب استثنائية للعملاء عبر المنصات الرقمية. يوفر حل الخدمات المصرفية الرقمية متعدد القنوات من Clayfin نظرة شاملة على 360 درجة لعملاء Jana SFB، مما يضمن التكامل السلس والوصول عبر منصات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت.

هنأ نيكيل جوخالي، مدير البحوث والممتلكات الرقمية في IBS Intelligence، بنك جانا للتمويل الصغير وClayfin على إنجازهما باعتبارهما "الفائزين الإقليميين: آسيا" للخدمات المصرفية الرقمية 2024. أدى الحل المصرفي الرقمي متعدد القنوات لعملاء التجزئة والشركات من Clayfin في Jana SFB إلى تحسينات كبيرة في الإنتاجية والكفاءة وتوفير التكاليف، مما سلط الضوء على قيادتهم في التحول الرقمي.

قال أشيش ساكسينا، كبير مسؤولي المعلومات والرقمية في بنك جانا للتمويل الصغير، "يشرفنا أن نتلقى هذا الاعتراف في جوائز IBSi للخدمات المصرفية الرقمية لعام 2024. هذه الجائزة تعزز التزامنا بتوفير تجارب رقمية لعملائنا. هذا الفوز يحفزنا على الاستمرار في دفع حدود الابتكار والتميز في الخدمات المصرفية الرقمية، وضمان القيمة لعملائنا."

أضاف راجيش بي إل إن، الرئيس التنفيذي لشركة Clayfin، شاكراَ IBS Intelligence وبنك جانا: "لقد تم دمج حل الخدمات المصرفية الرقمية الشاملة لشركة Clayfin بسلاسة مع رؤية بنك جانا لتوفير تجربة رقمية مريحة للعملاء. اليوم، يضمن هذا الحل معاملات رقمية سهلة، مما يوفر تجربة فريدة لعملاء البنك. نحن متحمسون للخدمات الجديدة على المنصة ونلتزم بمواصلة تعزيز البصمة الرقمية للبنك، مما يسهم في نمو أعمالهم."

حول جوائز IBSi للخدمات المصرفية الرقمية

IBS Intelligence (IBSi)هي الشركة البحثية والاستشارية وتحليل الأخبار الوحيدة في العالم التي تركز على التكنولوجيا المالية الخالصة، ولها سجل حافل بالعملاء لمدة 30 عامًا وعملاء على مستوى العالم. تسعى جوائز IBSi للخدمات المصرفية الرقمية إلى تحديد وتكريم مشاريع تنفيذ التكنولوجيا الأكثر ابتكاراً وتأثيراً التي تساعد البنوك وشركات التكنولوجيا المالية على الوصول إلى عملائها عبر القنوات الرقمية. قامت الطبعة الرابعة من جوائز الخدمات المصرفية الرقمية بتقييم أكثر من 60 منشأة في مناطق جغرافية متعددة.

حول بنك جانا للتمويل الصغير

بنك جانا للتمويل الصغير، هو بنك تجاري محدد، وهو رابع أكبر بنك للتمويل الصغير في الهند مع خبرة تزيد على 16 عامًا في الإقراض ويخدم 12 مليون عميل. تم إطلاق البنك في مارس/آذار 2018، وهو مزيج متين من مؤسسة رقمية ووجود وطني في 22 ولاية وإقليمين اتحادين، موزعين على 808 فرعًا.

نبذة عن Clayfin:

Clayfin هي المزود الرائد لحلول تجربة العملاء الرقمية للبنوك والمؤسسات المالية. في عالم رقمي سريع التطور، تمكن Clayfin البنوك والمؤسسات المالية من رعاية وتنمية علاقات وثيقة مع عملائها من خلال توفير تجربة فائقة وسلسة متعددة القنوات يتم تقديمها في أي نقطة تفاعل رقمية يفضلها العميل. تعمل Clayfin عبر المناطق الجغرافية، وتدعم حاليًا أكثر من 75 تنفيذًا عبر أكثر من 25 مؤسسة مالية.