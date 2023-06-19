تم تكريم برنامج Bond with Love Secure Attachment Bond من Molfix بجوائز التميز الدولية في المسؤولية الاجتماعية للشركات في عامها الخامس

تم تكريم برنامج Bond with Love Secure Attachment Bond من Molfix، والذي يدعم النمو السعيد والصحي للرضع وهو رفيق موثوق للأمهات من خلال منهجه المبتكر، من خلال "جوائز التميز الدولية في المسؤولية الاجتماعية للشركات"

From left to right: Roger Wolens, Founder, CEO The Green Organisation - Aysel Aydin, Hayat Global Vice President of Strategy and Marketing

لندن, 19 يونيو / حزيران 2023 /PRNewswire/ -- تَبيَّن أن برنامج Molfix Bond with Love Secure Attachment Bond، الذي طورته Molfix لتحسين الظروف الجسدية والاجتماعية والنفسية للأطفال المولودين قبل الأوان أو للمريضين لكي يتشبتوا بالحياة، مؤهل للحصول على جوائز التميز الدولية في المسؤولية الاجتماعية للشركات، التي تحدد وتكافئ أفضل مشاريع المسؤولية الاجتماعية في جميع أنحاء العالم. تم تقديم أكثر من 500 مشروع تَنافسوا على الجوائز في حفل أقيم يوم 16 يونيو/حزيران في كاتدرائية القديس بولس في لندن.

قال أيسل أيدين، نائب رئيس الاستراتيجية والتسويق Hayat Global، في تصريح له بإنهم فخورون وسعداء بالحصول على جائزة دولية أخرى، وأضاف: "كجزء من برنامج Bond with Love Secure Attachment Bond، الذي قمنا بتنفيذه بالتعاون مع المديرية العامة للمستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة وجمعية الصحة العقلية للرضع في عام 2019، قمنا باحتضان أكثر من 160 ألف ولي أمر وقدمنا تدريبات في موضوع "تأمين علاقة وثيقة" لما يقرب من 3000 متخصص في الرعاية الصحية. مشروعنا، الذي يسمح لمزيد من الأطفال بالتمسك بالحياة وتلقي العلاج، له مكانة خاصة للغاية في قلوبنا. لهذا السبب، إنه لمن دواعي فخرنا أن يتم تكريم Bond with Love بجائزة دولية أخرى. بصفتنا حياة Hayat، ستظل القضايا القائمة على الاحتياجات الاجتماعية من أولوياتنا اليوم وفي المستقبل".

منذ عام 2019، تم الوصول إلى 160 ألف ولي أمر في 31 مدينة

من خلال برنامج Bond with Love Secure Attachment Bond، الذي تم إطلاقه لزيادة الوعي بتأمين علاقة وثيقة، والرعاية المنزلية بعد العناية المركزة لحديثي الولادة وتنمية الرضع، ولتوفير دعم المعدات الحيوية مثل الحاضنات وأجهزة التهوية والشاشات لوحدات العناية المركزة لحديثي الولادة، تم تقديم 350 وحدة من دعم المعدات الحيوية حتى الآن إلى 35 مستشفى في 31 مدينة. في نطاق هذا البرنامج، تم تدريب 160000 من الآباء والأمهات من قبل علماء النفس على أهمية تأمين علاقة وثيقة، والرعاية المنزلية بعد العناية المركزة لحديثي الولادة وتنمية الطفل. علاوة على ذلك، تم إبلاغ 3000 قابلة وممرضة في وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة حول "التواصل مع أولياء الأمور" و"نمو الطفل".

Bond with Love في منطقة الزلزال في تركيا هذا العام

يواصل "برنامج Bond with Love Secure Attachment Bond" دعم الأطفال وأولياء أمورهم في 11 مدينة تضررت من الزلزال هذا العام. في نطاق هذا المشروع، سيتم توفير المعدات الحيوية مثل الأسِرَّة المُدفأة المشعة وأجهزة العلاج بالضوء وحاضنات حديثي الولادة وأجهزة مراقبة السرير وأجهزة البخاخات إلى وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفيات كهرمان مرعش Kahramanmaraş وهاتاي Hatay وكيليس Kilis وديار بكر Diyarbakır وأضنة Adana وعثمانية Osmaniye وغازي عنتاب Gaziantep وشانلي أورفا Şanlıurfa وأديامان Adıyaman وملاطية Malatya ومدن إيلازيغ Elazığ، في حين سيتم تقديم دورات تدريبية حول تأمين علاقة وثيقة للأمهات والقابلات والممرضات المنكوبات بالزلزال.

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