تم ربط مشروع أنظمة تخزين الطاقة في المملكة العربية السعودية بقدرة 7.8 جيجاواط ساعة رسميًا بالشبكة الكهربائية

المملكة العربية السعودية, 24 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- تم بنجاح استكمال ربط مشروع رائد لنظام تخزين الطاقة (ESS) بقدرة 7.8 جيجاواط-ساعة بالشبكة الكهربائية في المملكة العربية السعودية. وعند تشغيله بالكامل، سيصبح هذا المشروع أكبر نظام تخزين طاقة بالبطاريات (BESS) عامل في العالم، مما يمثل إنجازًا كبيرًا في تطوير الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط.

يمتد المشروع على ثلاثة مواقع تقع في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودية، وهي نجران، خميس مشيط، ومدايا. لعبت شركة Sungrow، مزوّد المعدات، دورًا محوريًا من خلال إكمال تصنيع أكثر من 1,500 نظام PowerTitan 2.0 خلال 58 يومًا فقط، وتسليم المشروع بالكامل ضمن جدول زمني مقيَّد للغاية.

يتميز نظام PowerTitan 2.0 بتصميم كتلة AC-DC متكامل، حيث يدمج أنظمة تحويل الطاقة المدمجة (PCS)، وحاوية البطاريات المجمعة مسبقًا، والمحولات الكهربائية ذات الجهد المتوسط ووحدة الحلقة الرئيسية (RMU)، إلى جانب اختبارات شاملة في المصنع. يساهم هذا التصميم المبسط بشكلٍ كبير في تقليل وقت التركيب في الموقع. إضافةً إلى ذلك، قامت Sungrow بنشر فريق خدمة محلي مخصص من المتخصصين في المملكة العربية السعودية لدعم عمليات التركيب، والتشغيل، وربط المشروع بالشبكة الكهربائية.

يُمثل هذا المشروع بقدرة 7.8 جيجاوات-ساعة بداية نشر أنظمة تخزين الطاقة على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط. من المتوقع أن تصل القدرة السنوية للشحن والتفريغ في المشروع إلى 2.2 مليار كيلووات ساعة، ما يكفي لتلبية احتياجات 400,000 منزل سنويًا في المملكة العربية السعودية.

يُساهم المشروع بشكلٍ كبير في تحقيق رؤية المملكة 2030 ويدعم الانتقال العالمي نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.

