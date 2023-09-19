تم عقد حلقة النقاش الآسيوية للتنمية الخضراء والمنخفضة الكربون لعام 2023 بنجاح

سوتشو، الصين، 19 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- انعقدت حلقة النقاش الآسيوية للتنمية الخضراء والمنخفضة الكربون لعام 2023 والتي استضافتها شركة State Power Investment Corporation Limited بنجاح في سوتشو بتاريخ 7 سبتمبر. أجرى كبار القادة وممثّلو السلطات المعنيّة بالطاقة والشركات الرائدة والمؤسسات البحثية والمنظمات الصناعية في 9 دول، بما في ذلك بنغلاديش وكازاخستان والصين، تبادلات ومناقشات متعمّقة بشأن موضوعات مثل ابتكار تكنولوجيا الطاقة النظيفة واستخدامها، والتعاون والتنمية في مجال الطاقة النظيفة في آسيا.

The 2023 Asia Green and Low-Carbon Development Roundtable hosted by State Power Investment Corporation Limited was successfully held. Senior leaders and representatives from energy authorities, leading enterprises, research institutions, and industry organizations in 9 countries, including Bangladesh, Kazakhstan, and China, conducted in-depth exchanges and discussions on topics such as clean energy technology innovation and application, and Asian clean energy cooperation and development

يقول فرانسيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA): "إن IRENA ستواصل التعاون مع الدول الآسيوية لدعم وتحسين الإطار الراسخ لتحول الطاقة النظيفة والمساهمة بنشاط في تعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة.

ويقول لونغ يونغتو، النائب السابق لوزير التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي آنذاك وكبير المفاوضين لانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية: "إن استثمار الصين في مجال الطاقة الخضراء له أهمية كبيرة لتحقيق أهداف عالمية بشأن التنمية الخضراء منخفضة الكربون. ومن المأمول أن تعمل جميع الدول في آسيا معًا لتعزيز تنفيذ المزيد من نتائج التعاون العملية.

يقول تشن هايبين، نائب رئيس SPIC: إن المجموعة تعاونت مع تركيا وكازاخستان ومنغوليا ودول أخرى وحققت نتائج جيدة في التعاون في مجال الطاقة. وSPIC على استعداد لإفساح المجال كاملًا لمزاياها في التكنولوجيا والصناعة والإدارة ورأس المال للمساهمة بشكل أكبر في التطوير الفعّال واستخدام الطاقة النظيفة في آسيا.

عقدت SPIC جولتين متتاليتين من حلقة النقاش الآسيوية للتنمية الخضراء ومنخفضة الكربون، بهدف تعزيز التعاون متبادل المنفعة بين الدول الآسيوية وتعزيز قضية التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون. تلقَّى المنتدى تسجيلات من أكثر من 400 مشارك، مع التركيز بشكل جماعي على مستقبل أخضر ومنخفض الكربون.

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