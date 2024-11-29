تمكين الحياد الكربوني في الشرق الأوسط: TICA تتألق في معرض دبي BIG5 Global 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة،, 29 نونبر/تشرين الثاني 2024 /PRNewswire/ -- تحت شعار "توفير الطاقة يمكن رؤيته" (ENERGY SAVING CAN BE SEEN)، عرضت شركة TICA مجموعة من المنتجات والحلول الموفرة للطاقة في معرض دبي BIG5 Global 2024 خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 29 نونبر/تشرين الثاني، مسلطةً الضوء على التزامها بالحياد الكربوني في الشرق الأوسط.

TICA Booth at Big5 Global 2024 Team of TICA MIDDLE EAST OFFICE

كانت الميزة البارزة لشركة TICA في Big 5 هي المبرد اللولبي بالتردد المتغير المبرد بالهواء، والذي تم تصميمه بدقة ليناسب ظروف الشرق الأوسط. يمكن أن تعمل هذه الوحدة في درجات حرارة محيطة تتراوح من -10 إلى 52 درجة مئوية، مما يلبي درجات الحرارة المرتفعة على مدار العام في المنطقة. تتميز هذه الوحدة بمبرد أخضر، وضاغط لولبي عالي الكفاءة، بالإضافة إلى تقنية VFD المتقدمة، ومبخر مغمور عالي الكفاءة، وتقنية فريدة لإعادة الزيت وتصميم نظام موفر اقتصادي محسن. مدمجا مع نظام TICA OptSeek الذكي، تم تحسين المبرد لتعزيز الكفاءة وتوفير الطاقة، مع استقرار المعدات والموثوقية. وهو مناسب بشكل مثالي للاستخدام في المستشفيات ومراكز التسوق والمصانع، حيث يحقق معدل كفاءة في استهلاك الطاقة يبلغ 4.93، وهو ما يمثل تحسنًا بنسبة 20% في كفاءة الطاقة مقارنةً بالمبردات اللولبية التقليدية المبردة بالهواء.

ومن بين المنتجات الرائدة الأخرى الموفرة للطاقة التي تم عرضها وحدة معالجة الهواء من سلسلة TICA Airprowess. هذه المنتجات ليست مصممة فقط للبيئات التي تتطلب فئة نظافة صارمة، مثل مصانع تصنيع الرقائق ومصانع الأدوية الحيوية وغرف العمليات للمستشفيات وصناعة الأغذية، ولكنها تُظهر أيضًا قيمة استثنائية من حيث كفاءة الطاقة والتنمية الخضراء. يوفر منتج TICA Airprowess خيارات متنوعة من المكونات عالية الكفاءة والتحكم المعياري لضمان توفير الطاقة. يضمن أداء الغلاف المتميز انخفاض تسرب الهواء والعزل الفائق، بينما تتيح تقنية استرداد حرارة المكثفات المبتكرة التشغيل الفعال الموفر للطاقة. وتوفر تقنية الأنابيب الحرارية المدمجة المطورة ذاتيًا على شكل حرف U في هذه المنتجات قدرات إزالة الرطوبة وإعادة التسخين، مما يقلل بشكل كبير من الاستثمار الأولي وتكاليف التشغيل، وبالتالي توفير فوائد اقتصادية كبيرة للعميل.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن مضخة TICA لتحويل الهواء إلى ماء وDC Brushless FCU وVRF وAirOasis وحدة حزمة الهواء النقي الكاملة على السطح قد ظهرت بشكل ملحوظ في BIG5، مما يدل على إنجازات TICA المتميزة في مجال البحث والتطوير في قيادة حيادية الكربون العالمية.

وقد تم استخدام منتجات TICA الموفرة للطاقة بنجاح في العديد من المشاريع الشهيرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك المقر الرئيسي لشركة إعمار العقارية ومستشفى مردف ودبي مول.

في يونيو/حزيران 2023، أطلقت TICA فرعها في الإمارات العربية المتحدة، مكتب TICA الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تستعد بنشاط لمصنعها في الشرق الأوسط. في المستقبل، ستركز TICA في المستقبل على قطاعات رئيسية مثل الرعاية الصحية وتجارة التجزئة لدعم أهداف الحياد الكربوني في الشرق الأوسط.

للتواصل الإعلامي:

شوي يينغ لي

[email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2568409/TICA_Booth_Big5_Global_2024.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2568410/Team_TICA_MIDDLE_EAST_OFFICE.jpg