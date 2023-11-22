تمهد سلسلة قيادة LRQA في دبي الطريق لـ COP28 مع التركيز على الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) والضمان السيبراني

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 نوفمبر 2023 /PRNewswire/ -- كانت سلسلة القيادة الأخيرة التي نظمتها LRQA في دبي مقدمة رئيسية لمؤتمر الأطراف COP28، حيث تناولت القضايا الحيوية في الاستدامة والاتجاهات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وضمان الأمن السيبراني في الشرق الأوسط. اجتمع قادة الصناعة لإجراء مناقشات ثاقبة حول تحقيق صافي انبعاثات صفري، مع التركيز على آليات الرصد والإبلاغ القوية.

Panel : In frame - left to right: Ibrahim Elmatbouly (Group Senior Manager of Standards, Systems & Governance, Group HSE at DP World), Vito Saluto (Head of ESG at AMEA Power), Rajesh Garg (Group CFO at Landmark Group) and Erin Lyon (Head of Consulting at LRQA).

خلال الحدث، استكشفت جلسات النقاش المخصصة المشهد المعقد للاستدامة في التجارة العالمية. انضم إلى Erin Lyon رئيس الاستشارات في LRQA، Rajesh Garg (المدير المالي للـ Group في Landmark Group)، وإبراهيم المتبولي (المدير الأول للـ Group للمعايير والأنظمة والحوكمة في Group HSE في موانئ دبي العالمية) و Vito Saluto (رئيس ESG في AMEA Power) لتقديم إرشادات قيمة للشركات العالمية التي تتنقل في الفرص والتحديات. كما قامت Leanne Halliday، خبيرة LRQA في خدمات الطاقة الهيدروجينية بتقديم جلسة تستكشف التحديات ونقاط الضعف المحتملة في مشهد الطاقة المتطور.

اعتلى المسرح Martin Blackburn، رئيس LRQA، ليحدد بمزيد من التفصيل الحقبة الجديدة من المشاهد التي نجد أنفسنا فيها، وتفاني LRQA في تقديم حلول تتماشى مع متطلبات العملاء المتغيرة والأهداف التنظيمية في هذا السياق.

قال Martin Blackburn، رئيس LRQA:

"من خلال سلسلة القيادة LRQA الخاصة بنا، سعينا إلى جلب رؤى وحلول رائدة للعملاء لدعم جداول أعمالها للاستدامة العالمية، والاستماع إلى التحديات والفرص التي يرونها لأعمالهم. من المناقشات في الغرفة إلى الأفكار المستخلصة، نأمل أن يساعد الحدث في رسم المسار نحو تحقيق صافي الصفر بحلول عام 2050، واستكشاف استراتيجيات للتنبؤ بالمخاطر وتخفيفها والتعامل معها، مما يمهد الطريق لمناقشات مؤثرة في COP28".

عرض الحدث تجارب العملاء مع LRQA، بما في ذلك مشاركة شركة الصناعات البتروكيماوية في مبادرات التدريب الخاصة بـ LRQA، والنتائج الإيجابية والتحسينات التي أجرتها الشركة نتيجة للتعاون. وأجرت جلسة أخرى غوصًا عميقًا في استراتيجية موانئ دبي العالمية للمحاسبة والإبلاغ عن غازات الاحتباس الحراري كعميل آخر لـ LRQA.

في ختام الحدث، قاد Rowland Johnson رئيس هيئة اعتماد الأمن السيبراني، CREST، مناقشات حول الضمان السيبراني في الشرق الأوسط. وركزت المناقشة على التدابير الاستباقية والنهج الاستراتيجي لحماية الأصول الرقمية في عصر تتطور فيه التهديدات السيبرانية وتنتشر بشكل متزايد.

لم تسهل سلسلة القيادة في LRQA المحادثات المؤثرة حول الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) والضمان السيبراني فحسب، بل عززت أيضًا التعاون نحو تحقيق أهداف صافي الصفر، مما ساهم في فهم مشترك للتحديات والفرص في هذه المجالات الحاسمة.

نبذة عن LRQA

تعد LRQA شريكًا عالميًا رائدًا في مجال الضمان، حيث تجمع عقودًا من الخبرة التي لا مثيل لها في خدمات التقييم والاستشارات والتفتيش والأمن السيبراني – مدعومة برؤى قائمة على البيانات – لمساعدة عملائها على اجتياز حقبة جديدة من المخاطر. يعمل أخصائيو الامتثال وسلسلة التوريد والأمن السيبراني والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في LRQA في أكثر من 160 دولة مع فريق يضم أكثر من 6000 شخص، ويساعدون أكثر من 61000 عميل في كل قطاع تقريبًا على توقع المخاطر وتخفيفها وإدارتها أينما كانوا يعملون. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة www.lrqa.com

المزيد من المعلومات

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

Hasan Surve

مدير التسويق الإقليمي – آسيا والمحيط الهادئ (APAC)، LRQA

[email protected]

‎+971 552504482

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