تمّ تصميمها خصّيصاً لمُحبّي اقتناء الألماس المُعاصرين: مجوهرات جوّهرة ومجلس الماس الطبيعي يتعاونان لتعزيز تجارب الشراء في موسم الأعياد

نظّم مجلس الماس الطبيعي مؤخراً جلسة تعريفية حصرية لمجوهرات جوهرة بهدف الارتقاء بمستوى تجارب العملاء، وإفساح المجال أمام عُشّاق الماس للتسّوق الآمن محلياً

دبي: الإمارات العربية المتحدة،15 نوفمبر 2024

/PRNewswire/ -- في عالم يسوده الاستهلاك القائم على الوعي الشرائي، يسعى كافّة المشترون إلى أكثر من مُجرّد التألق بمشترياتهم، حيث يتوقون إلى المعرفة. لذا فإن هؤلاء المستهلكون لايبحثون عن القيمة المالية فقط، ولكن يسعون إلى التأكّد من المردود العاطفي والقيمة المُتجدّدة في كلّ عملية شراء يقومون بها. وهم يبحثون بوعي كامل عن القطع التي يُمكنهم ارتداؤها مراراً وتكراراً، إضافة إلى الاستثمار في الجودة عوضاً عن الكمية. ومع التركيز على أهمية التعامل مع هذه الحاجة الاستهلاكية، أجرى مجلس الماس الطبيعي مؤخراً جلسة معرفية ضمّت حوالي 250 من العاملين المُتخصّصين في مجوهرات جوّهرة لتزويدهم بالتقنيات الفنية المُتعمّقة، والمعلومات عن أحدث الاتجاهات الشرائية السائدة، مع توفير الرؤى المُتميّزة والخبرة الفنية الرائدة حول رحلة المنشأ النادرة للماس الطبيعي، والحقيقة المُذهلة حول توافره، مع إبراز أسباب استمراره كإرث ثمين والمخرن الآمن ذو القيمة العالية.

Richa Singh, MD, India and Middle East, Natural Diamond Council, and Tawfiq Abdullah, Board Member and Group Chairman at Jawhara Jewellery, at the NDC x Jawhara Insider Insights session

وسواءً أكنت جامعاً مُحترفاً أو أحد مُشتري الماس للمرة الأولى، ستجد هنا الإجابات على أهم النقاط التي برزت خلال هذه الجلسة الاستثنائية.

من أين يستورد الماس الذي أقوم بشرائه؟

كلّ ماسة تحمل معها حكاية ترويها! لأن كلّ ماسة فريدة من نوعها، تحمل معها إبداعات الطبيعة الرائعة التي تروي قصةً استمرّت مليار عامٍ. رحلة الماسة من أعماق الأرض لتصل إلى يدك هي رحلة تتّسم بنشأة حافلة بالمرونة والتألق النادرين تحت الضغط.

نصيحة احترافية: يوجد الماس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك كندا وروسيا وأفريقيا وأستراليا. ولكن كلّ ماسة طبيعية تكون نادرة وفريدة من نوعها، تماماً مثل شخصيتك وعلاقاتك.

كيف يمكنني اختيار الماس الذي يتناسب مع ميزانيتي؟

إن فهمك التّام لمعايير القطع، اللون والنقاء والقيراط سوف يُساعدك في العثور على الماس المثالي الذي يتناسب مع أسلوبك وميزانيتك. اختر الماس الذي ستستمّع بارتدائه والتزيّن به كلّ يوم. ففي النهاية، سوف يبقى معك مدى الحياة.

نصيحة احترافية: القيمة الحقيقية للماس الطبيعي لا تكمن فقط في معايير القطع، اللون، النقاء والقيراط، بل تتعمّق لتكمن في مشاعرك تجاهه، وفي الذكريات المُرتبطة به، إضافة إلى عدد المرات التي ستستمّع خلالها باستخدامه. إذا كان بإمكانك ارتداؤه لمرات عديدة على مدار السنوات، وتوريثه إلى الجيل التالي، فهو بالتأكيد يستحق ثمنه.

كيف أعرف ما إذا كان هذا الماس الذي أمتلكه قد تمّ استخراجه بطريقة أخلاقية؟

لقد تمّ التأكيد على أن نسبة 99.8% من الماس الطبيعي في العالم خالية من النزاعات. إنه كنز أصيل وحقيقي من كنوز الأرض، ويعود بالنفع على المجتمعات والبيئة أينما ظهر وتواجد. عندما تستثمر في الماس، فإنك بذلك تستثمر في أصول تعود بالفائدة طويلة الأجل على عشرة ملايين شخص حول العالم!

نصيحة احترافية: تحقّق من الشهادة المرافقة للماس لتتمكّن من تتبّع أصل الماس الذي اشتريته.

وبهذا الخصوص، قالت ريتشا سينغ، المديرة الإدارية لمجلس الماس الطبيعي في الهند والشرق الأوسط: "يختار المستهلكون الماس الطبيعي لأنه يحمل قيمة عاطفية هائلة. وعلى الرغم من أن عمره مليارات السنين، إلا أنه لا يزال يتألّق كما تواجد منذ اليوم الأول. ويمكن ارتداؤه يومياً ولا يزال ينتقل من جيل إلى جيل، وتدرك مجوهرات جوهرة هذا الأمر. إن رغبتهم في تقديم المعلومات الصحيحة لمستهلكيهم حول الماس الطبيعي هو بالضبط ما يُميّزهم في المنطقة. نعتقد أن مبادرات مثل هذه يمكن أن تساعد في بناء معرفة المستهلكين ورغبتهم في اقتناء الماس الطبيعي خلال موسم الأعياد".

من جانبه أضاف توحيد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة مجوهرات جوهرة: "نحن نتعامل مع مُنتج له قيمة وجدانية وعاطفية كبيرة بالنسبة للمستهلك. ومن المهم أن نُقدّم ونناقش المعلومات الصحيحة حول هذا المنتج لتعزيز حلم اقتناء الماس بثقة أكبر. ونظلّ في مجوهرات جوهرة ملتزمين بتمكين فرق عملنا بهدف تقديم خدمة مُستنيرة ومدروسة تساعد المشترين على الشعور بالثقة في اختياراتهم. ونحن ممتنون لشركائنا في مجلس الماس الطبيعي لمساهمتهم القيّمة ومنهجهم المُتعمّق المُصمّم للحفاظ على أعلى معايير التميّز وتعزيز الريادة داخل هذا القطاع".

للراغبين في معرفة المزيد عن مبادرات مجلس الماس الطبيعي، يرجى زيارة الموقع أدناه.

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نبذة عن مجلس الماس الطبيعي:

يعتبر مجلس الماس الطبيعي مُنظّمة عالمية غير ربحية تعمل على إلهام المستهلكين وتزويدهم بالمعلومات الوافية حول عالم الماس الطبيعي المُذهل. ويدعم مجلس الماس الطبيعي نزاهة صناعة الماس الطبيعي من خلال توفير الشفافية والرؤية الثاقبة حول تقدّم هذا القطاع والتزاماته بمزيد من التحسين. ويتعاون مجلس الماس الطبيعي مع أصحاب المصلحة في الصناعة بهدف مشاركة أفضل الممارسات وتعزيز الثقة، ويعمل على تثقيف وحماية المستهلك.

يعمل مجلس الماس الطبيعي في الولايات المتحدة والصين والهند والإمارات العربية المتحدة وأوروبا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.naturaldiamonds.com/ae/

نبذة عن مجوهرات جوهرة:

مجوهرات جوهرة هي علامة تجارية رائدة في مجال المجوهرات الفاخرة، تشتهر بتراثها الغني وحرفيتها المُتميّزة في منطقة الشرق الأوسط. ومع التزامها بالجودة والابتكار، تُقدّم مجوهرات جوهرة مجموعة واسعة من التصاميم الرائعة، تتنوّع ما بين الأنماط التقليدية إلى أرقى التصاميم المُعاصرة، لتناسب جميع المناسبات. نحن نفخر بتقديم خدمة عملاء استثنائية وضمان أن كل قطعة تحكي قصة من الأناقة والجمال.

مع 300 فرع في 12 دول، تواصل مجوهرات جوهرة توسيع حضورها العالمي، وتقديم مزيجاً استثنائياً من الفخامة والتراث للعملاء المُميّزين في جميع أنحاء العالم.

للتواصل الإعلامي:

Vaishnavi Kanugula

[email protected]

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