تناول طعامًا آمنًا وبطريقة مستدامة: اختر تناول البقوليات من أوروبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 13 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- كانت إيطاليا والاتحاد الأوروبي دائما في المقدمة فيما يتعلق بسلامة الأغذية وجودة المنتجات الغذائية. ولضمان حصول المستهلكين على مستوى عالٍ من سلامة الأغذية وحماية قطاع الأغذية الزراعية من الأزمات المتكررة، اعتمد الاتحاد الأوروبي إستراتيجية "Farm to Fork" (من الحقل إلى المائدة) لمواجهة التحدي المتمثل في ضمان الحفاظ على الصحة العامة والغذاء الآمن في جميع أنحاء سلسلة الإمدادات الغذائية. ويهدف نظام المراقبة المتكامل لتلك الإستراتيجية والذي يعتمد على معايير عالية لقبول المنتجات الغذائية الزراعية، إلى حماية الصحة العامة وكذلك رعاية الحيوانات والنباتات، سواءً كانت المنتجات من الاتحاد الأوروبي أو مستوردة.

وفي هذا السياق، تعود بقوليات الاتحاد الأوروبي بالنفع على الناس والكوكب.

وبسبب المخاوف المتعلقة بالصحة وتغير المناخ والموارد الطبيعية ورعاية الحيوانات، يتناول عدد متزايد من المستهلكين المزيد من مصادر البروتين النباتية. إذ يُعد إنتاج البقوليات أكثر استدامة من الناحية البيئية من إنتاج البروتينات الحيوانية لأنه يتطلب موارد طبيعية أقل من حيث استهلاك المياه والأسمدة والمواد الكيميائية.

دعونا نتمتع بالسلامة ونأكل بشكل مستدام من خلال الاستمتاع بوصفة بقوليات الاتحاد الأوروبي اللذيذة هذه.

شوربة العدس الحارة فوق الخبز المحمص

المدة: 30 دقيقة

مستوى الصعوبة: سهل

تكفي: 4 أشخاص

المكوّنات

• فص ثوم مفروم فرمًا خشنًا

• ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون البكر الممتاز، والمزيد عند استخدام الرذاذ

• قرن فلفل حار كامل/صغير وليس حارًا جدًا (بيبرونسيني)، أو رشة أو اثنتين من رقائق الفلفل الحار

• ملعقة صغيرة من البقدونس المفروم

• 400 جرام من العدس المعلب

• حوالي نصف لتر من الشوربة أو الماء مع مكعب المرق

• الملح والفلفل حسب الذوق

• الخبز المحمص المقرمش

الطريقة

يُقلى الثوم برفق في زيت الزيتون لمدة دقيقة أو اثنتين ثم نضيف الفلفل الحار أو رقائقه والبقدونس المفروم وتقليب المكونات معًا.

بعد ذلك نضيف العدس والشوربة أو الماء المخلوط مع مكعب المرق.

يُغلى المزيج ويُطهى على نار هادئة معًا لمدة نصف ساعة تقريبًا أو حتى يصبح سميكًا ولذيذًا، ونضيف المزيد من الماء عند الحاجة. يُتَبَّل المزيج بالملح والفلفل حسب الحاجة.

للتقديم: اغرف حساء العدس فوق الخبز المحمص، وزيّنه برذاذ من زيت الزيتون البكر الممتاز

واستمتع بالبقوليات الأوروبية مع عائلتك وأصدقائك في موسم العطلات – فهي جيدة للبيئة ومليئة بالخير لك ولأحبائك!