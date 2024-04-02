تنشئ شركة Baladna القطرية مزرعة للحليب المجفف في الجزائر

منذ أزمة مجلس التعاون الخليجي عام 2017، وسعت الشركة الزراعية القطرية علامتها التجارية محليًا وعالميًا.

الدوحة، قطر, 2 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- وقعت شركة الأغذية القطرية Baldana اتفاقية مع الحكومة الجزائرية لإنشاء مزرعة لإنتاج الحليب المجفف في منطقة شمال أفريقيا، حسبما ذكره مصدر مطلع لـ Doha News .

وتعتزم الشركة الزراعية القطرية افتتاح مزرعة تمتد على مساحة 100 ألف هكتار وتنتج 200 ألف طن من الحليب المجفف سنويًا.

Algerian President Abdelmadjid Tebboune Algerian President Abdelmadjid Tebboune (PRNewsfoto/Doha News)

كشف الرئيس الجزائري Abdelmadjid Tebboune أن بلاده على وشك توقيع اتفاق مع "شريك عربي" للبدء في إنتاج الحليب المجفف محليًا سعيًا إلى "الاكتفاء الذاتي"، كاشفًا أن المزرعة ستقام في مدينة Adrar جنوب غرب البلاد، الجزائر.

تعد شركة Baladna القطرية أكبر شركة في الدولة لإنتاج الحليب ومنتجاته، وقد ظهرت في السوق العالمية بعد أن أدت أزمة دول مجلس التعاون الخليجي عام 2017 إلى تغيير أهداف الإنتاج في الدولة الخليجية.

من خلال التداول في بورصة قطر منذ أكتوبر 2019، وسعت شركة "Baladna" علامتها التجارية محليًا وعالميًا، وهي موطن لواحدة من أكبر مزارع الماشية في المنطقة — والتي تمتد على مساحة 2.6 مليون متر مربع.

وفي يوليو الماضي، اشترت Baladna حصةً أخرى من أسهم شركة جهينة للصناعات الغذائية المصرية. وتأتي عملية الاستحواذ بعد أن رفعت الشركة القطرية المملوكة بالكامل لأول مرة حصتها في شركة جهينة للصناعات الغذائية إلى 10.1% في مايو 2022 في صفقة بقيمة 2.5 مليون ريال قطري.

تنتج جهينة، وهي شركة مساهمة عامة، وتسوق منتجات الألبان والعصائر ولديها أربعة مرافق إنتاج في جميع أنحاء مصر.

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