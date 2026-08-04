تنضم ICC Loyalty إلى Mintoak لتطوير نظام تشغيل موحّد للمدفوعات والتفاعل يخدم البنوك

تنضم ICC Loyalty ، التي تخدم أكثر من 30 بنكًا و11 مليون عميل في أكثر من 10 دول، إلى Mintoak . وبات الكيان المشترك الآن شريكًا لأكثر من 50 بنكًا في أكثر من 20 دولة.

تتجاوز الإيرادات السنوية المجمعة 30 مليون دولار أمريكي، فيما يتجاوز هامش الربحية 30%.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت ICC Loyalty، شركة تقنيات الولاء والمكافآت التي تتخذ من دبي مقرًا لها وتخدم أكثر من 30 بنكًا رائدًا في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا، اليوم انضمامها إلى Mintoak، التي توفر نظام تشغيل للمدفوعات والتفاعل لجهات الاستحواذ على المدفوعات.

تخدم ICC Loyalty أكثر من 30 بنكًا رائدًا، من بينها الإمارات الإسلامي وبنك دبي الإسلامي (DIB) وراك بنك، في أكثر من 10 دول موزعة على الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا، وتلبي احتياجات أكثر من 11 مليون عميل.

وقال Amit Narang، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في ICC Loyalty: "يتيح لنا الانضمام إلى Mintoak دمج قدراتها المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي والمنصات ضمن منظومة ICC، بما يوفر التخصيص الفائق من الجيل التالي لعملائنا الحاليين والجدد على حد سواء. وسنعمل معًا على مساعدة البنوك في تقديم تجارب أكثر قيمة لعملائها، بالتوازي مع تحقيق قيمة تجارية قابلة للقياس."

وقال Raman Khanduja، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في Mintoak: "يمثل هذا الاستحواذ محطة مفصلية في مسيرة .Mintoak أصبحت المدفوعات أساس العلاقات المصرفية. أما المرحلة المقبلة من النمو، فستكون مدفوعة بالتفاعل. ومن خلال الجمع بين تفاعل التجار وولاء العملاء والذكاء القائم على البيانات، نطوّر نظام تشغيل للمدفوعات والتفاعل يمكّن البنوك من تحقيق قيمة أكبر للتجار والمستهلكين والبنوك."

عقب الاستحواذ، باتت Mintoak شريكًا لأكثر من 50 بنكًا في أكثر من 20 دولة، من بينها HDFC Bank وAxis Bank وSBI Payments في الهند، والإمارات الإسلامي وراك بنك في الشرق الأوسط، وAbsa Bank في أفريقيا. وبدعم من مستثمرين مثل PayPal Ventures وBritish International Investment وPravega Ventures وHDFC Bank وZ3Partners، تدعم منصتها أكثر من 5 ملايين تاجر و11 مليون عميل، فيما يزيد حجم المدفوعات السنوي الذي تعالجه على 93 مليار دولار أمريكي.

تعمل ICC Loyalty وMintoak معًا على بناء نظام تشغيل للمدفوعات والتفاعل، ليكون الحل الرائد للبنوك، بما يساعد المؤسسات المالية على تعميق علاقاتها مع العملاء وفتح مسارات جديدة للإيرادات.

نبذة عن ICC Loyalty

ICC Loyalty شركة لتقنيات الولاء تتخذ من دبي بالإمارات العربية المتحدة مقرًا لها، وتساعد البنوك على تعزيز تفاعل العملاء وتطوير برامج المكافآت. تخدم أكثر من 30 بنكًا رائدًا، من بينها الإمارات الإسلامي وبنك دبي الإسلامي (DIB) وراك بنك، في أكثر من 10 دول موزعة على الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا، وتلبي احتياجات أكثر من 11 مليون عميل.

نبذة عن Mintoak

توفر Mintoak للبنوك نظام تشغيل للمدفوعات والتفاعل، يساعد المؤسسات المالية على تحويل معاملات الدفع إلى فرص لتعزيز تفاعل العملاء وتحقيق إيرادات متكررة وقيمة طويلة الأجل. تتعاون الشركة مع أكثر من 50 جهة استحواذ على المدفوعات في أكثر من 20 دولة، من بينها HDFC Bank وAxis Bank وSBI Payments في الهند، والإمارات الإسلامي وراك بنك في الشرق الأوسط، وAbsa Bank في أفريقيا. وتحظى بدعم مستثمرين، من بينهم PayPal Ventures وHDFC Bank وBritish International Investment وPravega Ventures وZ3Partners.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/3008641/Mintoak_Logo.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/3008640/ICC_Loyalty_Logo.jpg